El Fondo Monetario Internacional a lo suyo: destruir el sistema público de pensiones

Publicada el 06/02/2019 a las 06:00 Actualizada el 05/02/2019 a las 23:04





______________ Fernando Luengo es economista y miembro del círculo de Chamberí de Podemos

El Fondo Monetario Internacional (FMI) vuelve al ataque de nuevo con uno de sus. Según esta organización, las pensiones públicas son insostenibles, por lo que urge su reforma (¿o su desmantelamiento?).El meollo de la cuestión para esta organización reside en el, determinado por el aumento de la esperanza de vida de la población y el retroceso en las tasas de natalidad. Como consecuencia de ese proceso, se estaría reduciendo la relación entre la población activa (creadora de riqueza) y la inactiva (dependiente). Las soluciones, las de siempre: contener o reducir el importe de lasactuales, prolongar la edad dey promover losde pensión.Hay mucha tela que cortar en este planteamiento. En las líneas que siguen me limito a contemplar este diagnóstico y las posibles alternativas desde una perspectiva que, siendo fundamental, ocupade esta institución: la redistribución del ingreso y la riqueza. Esta dimensión –fundamental, en mi opinión– no sólo arroja luz sobre el tema de las pensiones, sino que también debe situarse en un lugar central en cualquier reflexión seria sobre unaque beneficie a las mayorías sociales.La apuesta por las pensiones privadas y la privatización de las públicas –pues, en realidad, de eso se trata– forma parte de unade gran calado, es una pieza clave de las denominadas reformas estructurales impulsadas, cuya meta es recortar el gasto social público y de esta forma poder orientarlo hacia el. Más que reducir el Estado, el objetivo es ocuparlo y ponerlo al servicio de las grandes corporaciones.Esa apuesta supone, asimismo, un decisivo paso en la dirección de la. Reparemos en el formidable negocio para las compañíasy los fondos de inversión consistente en sustituir las pensiones públicas por las privadas; la canalización de recursos de los futuros pensionistas (de los que tengan capacidad de ahorro; a los que carezcan de ella, simplemente se les) hacia esas entidades, que los convertirán en productos financieros y en suculentos beneficios: eso sí, haciendo depender la percepción de las pensiones de lo que acontezca enUn razonamiento parecido cabe hacer si ponemos. Las dificultades de financiación de las pensiones públicas tienen mucho que ver con la política de(además de con la limitada e insuficiente creación de empleo) queaplicar a todos los gobiernos y que estos siguen sin levantar la voz. Salarios estancados o en retroceso se traducen, inevitablemente, enpara cubrir las pensiones y, en general, los programas de gasto público; dificultades que, sin ningún rubor, son continuamente utilizadas, basados en la solidaridad intergeneracional, y de paso meterAsí pues, las “neutrales y técnicas” recomendaciones del FMI que, ocultan, en realidad, una política destinada a ladel ingreso, desde la esfera pública y los salarios hacia los conglomerados privados y las finanzas.trabajar, favorecer la concentración de la renta y la riqueza e instalar a la economía en el casino.Una distribución más equitativa del ingreso –que, por supuesto, no está en el horizonte contemplado o recomendado por el FMI– situaría el “problema de las pensiones públicas” en unas coordenadas completamente diferentes,de su supuesta insostenibilidad. Si se implementara una política consistente en, eliminando los topes actuales, mejoraría la capacidad financiera del sistema público de pensiones; tendría el mismo efecto la decisión de cubrirlasgenerales, dado que, en definitiva, se trata de un derecho humano básico que debe ser garantizado por el conjunto de la ciudadanía a través de los impuestos, recaudados con criterios de progresividad.Estamos hablando, como siempre, de. Son muy importantes los intereses en juego y también lo son las resistencias a vencer.