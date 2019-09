Nuevo ciclo político: ahora toca qué Europa

Carlos Penedo

Publicada el 22/09/2019 a las 06:00 Actualizada el 21/09/2019 a las 14:23



Carlos Penedo es filólogo, máster en Periodismo y responsable del ---------------------------------------------es filólogo, máster en Periodismo y responsable del blog Contextos, sobre comunicación, política de Defensa y mundo árabe.

Desde que lasllegaron como ingrediente principal a los mundos de la política, la comunicación y la comunicación política,todos nos quieren emocionar, desde la marca integradora de piezas de vehículos al gabinete de prensa de cualquier organización, incluidas las más duras como las policiales y militares, y emocionados vivimos, casi al borde del infarto, en un ay.Reconozcamos quede ahí su adicción por parte del periodismo, y también que la proliferación de profecías catastrofistas y apocalipsis no acaban de concretarse en la inmensa mayoría de los casos, sin que se pidan responsabilidades a sus autores por el estrés generado.Cabría decir que; y la inteligencia emocional, también.Nunca se debería olvidar que detrás de las apelaciones más directas a la emoción hayMientras vivimos con el nudo en la garganta, la barbilla arrugada y la lágrima asomando, por ahí observan algunos responsables de nuestras emociones con mirada de hielo.Como sucede también con la inteligencia artificial, detrás de comportamientos automatizados hay y habrá humanos y decisiones humanas.Por tanto, desconfiemos algo deBuscando el equilibrio en la dieta, algunos seguimos interesados ya desde Altamira hasta la fecha en, sujetar al mono que llevamos dentro, que la emoción no sea el único ingrediente, aunque luego nos emocionemos con el resultado o el marco.En esta línea un curso de este verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo analizó en Santander el relanzamiento de la Unión Europea en estos tiempos del brexit.Su organizador en nombre del Movimiento Europeo catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid, insiste en la idea de que la amenaza de brexit no será efectiva hasta que realmente se cumpla (las sociedades tienen mecanismos de autodefensa para evitar hacerse daño), y que hasta entonces ha sido un impulsor de la construcción política del continente: la amenaza británica está siendo un. "El brexit se ha convertido en una oportunidad para las transformaciones de la UE pendientes tras años de bloqueo", opina.Casi en broma reclama que sería justo erigir unen frente de las instituciones comunitarias, junto a los padres fundadores, en reconocimiento a su papel impulsor de la integración europea.Buena parte de los participantes en Santander recordaron los resultados de las elecciones europeas de este mayo de 2019, en las que la participación subió diez puntos: losque suman la extrema derecha y los populismos variosy además están divididos entre sí, no forman bloque.Superados muchos de los miedos, la amenaza existencial ha pasado en apenas tres años de la Unión Europea al Reino Unido; los problemas más graves, del proyecto común a algunos de sus Estados miembros.Y en este punto -ya abandonando Santander- se hace necesario el matiz y la clarificación del proyecto, más allá de Europa sí o no, nos quedamos o nos vamos, blanco o negro.Según el último Eurobarómetro publicado en agosto, nada menos que elel tercer mayor porcentaje continental tras Luxemburgo y Alemania, y por encima de la media también alta del 73%.Somos Europa, nos sentimos europeos... yPorque en esto de Europade cuya existenciaconviene al menos ser conscientes.incrementa con la edad el apoyo incondicional a Europa, herencia de cuando España estaba fuera del club político y existía una aspiración mental y democrática hacia el norte. Los ataques al proyecto común de los últimos años han abonado también la simplificación del debate sobre Europa a un salirse-quedarse.Cierta juventud que observa de forma muy crítica a la UE da por irrenunciable, porque no han conocido otra cosa, algunos avances como los Erasmus, la moneda única o cruzar fronteras a 120 km/h sin temblar ante el guardia mientras revuelve nuestra ropa interior.Un segundo sesgo a evitar consiste enque se produzca en la construcción política de Europa, con independencia de su dirección.Parece sensato pensar que los riesgos globales que afectan a la seguridad se afrontan mejor con instrumentos mancomunados en Defensa; ahora bien, ¿en cualquier sentido?¿No sería conveniente un equilibrio entre estrategia de seguridad compartida, actuación conjunta sobre el terreno e intereses industriales? -algo vencido ahora el tema hacia el tercer elemento-.Parece consensuado y claro el diagnóstico de que las instituciones comunitarias no protegieron los suficiente al ciudadano europeo durante la crisis, y de ahí salió la voluntad de proteger en dos sentidos, el militar y el social ( aquí alguna reflexión sobre el asunto).Siendo los dos ámbitos competencias estrictamente nacionales, ¿Puede uno avanzar sin el otro? ¿Existe alguna entidad política autónoma que carezca de estas dos competencias, sumada la fiscal? ¿Se prevé presupuesto para cada una de ellas en el próximo Marco Financiero Plurianual 2021-27? (pregunta retórica, en asuntos de desarrollo de capacidades militares ya está previsto).¿Existe algún proyecto o posibilidad de restar control alEl interés y compromiso político con Europa no puede ser un cheque en blanco, porque el futuro dependerá de lo que se haga, decisiones políticas racionales, aunque a veces se utilice la emoción para llegar a la cabeza, como reconocen los responsables de la estrategia de Comunicación de la Comisión Europea.Se agradece en todo este proceso el suministro de materiales. Tanto elcomo la Fundación Alternativas han aportado recientemente ingredientes para el análisis y el debate.El Movimiento por la Paz presidido por Francisca Sauquillo acaba de presentar un monográfico sobre "La Europa que avanza".Labajo la dirección ejecutiva de Diego López Garrido, anuncia para septiembre dos debates sobre propuestas en materia social para la próxima legislatura europea que ahora comienza; y publicó este mes de mayo un documento de análisis sobre el compromiso de los Estados miembros en materia de seguridad y defensa europea.El funcionamiento de las instituciones europeas favorece unade diferente signo, eso sí bajo la dirección en Comisión, Consejo y Parlamento de-así ha ocurrido desde la última década de policrisis-, como se comprueba con la elección de Ursula von der Leyen, conservadora que ha incorporado a su programa de investidura contenidos sociales, verdes y hasta se compromete el año próximo a plantear una conferencia sobre el futuro de Europa e incluso una modificación de los tratados que harían posible esos contenidos sociales.Sin embargo, los acuerdos forzados o voluntarios nunca debieran ocultar ely el marco de ese debate ya es secundario, locales institucionales, civiles, públicos, privados, incluso una península de cuento en Santander de uso particular borbónico en origen y hoy de disfrute universitario, turístico y socializado.Europa es un proyecto político supranacional y utilitario -competencias para alcanzar objetivos-,y no todo movimiento es un avance.Dejemos la emoción para el entorno y la pasión de cada uno en la defensa de los argumentos, porque resulta más necesario que nuncay ese debate acercará las instituciones al ciudadano.Política, profesional y personalmente Europa es el proyecto, pero no cualquier proyecto; hay que definirlo entre todos.