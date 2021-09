El obispo, la escritora y una historia familiar

Publicada el 08/09/2021 a las 06:00

Era el curso 1966-1967. Ángel estudiaba 2º de Teología en el Seminario de San Miguel, en Pamplona. Con 22 años, le faltaba sólo uno para convertirse en sacerdote y dar continuidad, en una nueva fase, a su vocación de ayudar a los demás a través de las enseñanzas del evangelio.

Ángel se levantó temprano –como solía–, se aseó, arregló su cuarto y dedicó un rato a la meditación. Diciembre en Iruña, tenía que hacer frío. Una idea lo tenía inquieto. Varias, en realidad. Lo interrogaba una incipiente conciencia política. Además, en lo personal, le faltaba algo. Tenía una pregunta que hacer. Los vientos de aggiornamento del Concilio Vaticano II habían animado la consulta de dudas vocacionales a los superiores, así que estaba decidido a tomar la palabra.

Los seminaristas se sentaron en torno al rector, Javier Osés, que acabó siendo obispo de Huesca. Tras las lecturas de la epístola y el evangelio en lengua vernácula, se inició una tertulia. El convencimiento guió a Ángel directamente al grano:

– ¿Es posible que un sacerdote se case con una mujer, con la que comparta el espíritu vocacional de servicio pastoral? ¿No es lo natural? ¿No es lo lógico? ¿No puede lo contrario llevar al sufrimiento? ¿Por qué es incompatible con la dedicación a los demás?

Ojo: no pedía poder casarse con cualquiera, sino con una monja. ¿Qué malo podía haber en aquello?, pensaba. Visto en perspectiva, había tanto sentido como ingenuidad en la pregunta. Pero allí estaba Ángel, esperando una respuesta. "Silencio sepulcral", recuerda ahora. No hubo explicaciones, tampoco razones. Un no y punto. El rector Osés despachó la cuestión atribuyendo las dudas de Ángel a una debilidad vocacional que aconsejaba la interrupción del camino al sacerdocio. Le ofreció dos alternativas. La primera, dos años de prueba para aclarar las ideas. La segunda, ir a Madrid a otro seminario –Ángel cree recordar que llamado León XIII y "muy conservador"–.

El 3 de diciembre de 1967, día de San Francisco Javier, patrón de Navarra, Ángel sale del seminario de San Miguel. Está hecho un lío, pero seguro de lo esencial: quiere decidir por sí mismo sobre su vida, sin imposiciones irracionales.

El periodo de prueba concluye con el abandono de la vocación sacerdotal.

Conoce a Ana, maestra andaluza, con la que se casa en 1975. Tienen dos hijos –digamos suavemente que poco inclinados a la vida religiosa–, que a lo largo de su vida escucharán las anécdotas de la etapa de seminarista de su padre con una mezcla de curiosidad y extrañeza. Y un punto de alivio por la rectificación, para qué negarlo.

En cuanto a Ángel, se aleja de la Iglesia, especialmente de la jerarquía. Ni su línea doctrinal, ni su trayectoria histórica, ni sus posiciones políticas le parecen aceptables. Mantiene algo así como un cristianismo cultural, culto y reflexivo, que para nada requiere traspasar las puertas de un templo.

Estos días, a raíz de conocerse que la renuncia del obispo de Solsona fue debida a una relación amorosa, recordaba mi padre su salida del seminario y se reafirmaba en sus severas objeciones al celibato. No es que sean historias comparables. Ni mi padre fue obispo –aunque sí profesor de Historia de instituto, que es más importante– ni mi madre –¡que sepamos!– es autora de novela erótica. En cualquier caso, tiene su gracia que mi padre acabara presentando en Jerez mi ensayo Iglesia SA, sobre el dinero y el poder terrenal de los hombres de Cristo. Dice que el libro le gustó, pero creo que en realidad piensa que me quedé un poco corto.

Se perdió un gran cura. Pero bueno, fue un profesor aún mejor. Mi madre y él siguen juntos.

Yo a la Iglesia le debo mucho por todo este episodio. Y, bien mirado, también al celibato. Si lo llegan a dejar casarse con una monja, qué hubiera sido de mí.

__________

Ángel Munárriz es periodista de infoLibre y autor de 'Iglesia SA. Dinero y poder de la multinacional vaticana en España' (editado por Akal).