Catalá sólo ve "motivos personales" en la renuncia de Moix y avala a Maza

El ministro de Justicia,, ha afirmado que respeta la decisión del hasta este jueves fiscal jefe Anticorrupción Manuel Moix, de renunciar por "motivos personales" ya que no ve que haya "ningún motivo de legalidad para promover su cese más allá de la renuncia personal".El fiscal general del Estado,ha anunciado en una rueda de prensa la renuncia de Moix como responsable de la Fiscalía Anticorrupción "por motivos personales" después de que se diese a conocer que es el propietario del 25 por ciento de una sociedad 'offshore' radicada en Panamá. Maza ha asegurado que, a su juicio, no existen tampoco irregularidades que justifiquen su cese, ya que la existencia de dicha sociedad fue comunicada a Hacienda.Catalá se ha situado momentos antes de inaugurar la nueva sede del Colegio de Graduados Sociales en Madrid en los "mismos términos" en los que se ha pronunciado esta mañana Maza sobre el "trabajo correcto" de Moix durante 87 días en el cargo.", ha apostillado el ministro, al tiempo que ha recordado que el fiscal jefe Anticorrupción es nombrado a propuesta de la Fiscalía General del Estado contando con el informe favorable del Consejo Fiscal.Asimismo, preguntado por si mantiene la confianza en Maza, Catalá ha afirmado rotundamente que no hay" para hacer algún cambio "en los criterios que promovieron su nombramiento hace unos meses".Catalá ha afirmado que ha hablado con Moix esta mañana, cuando le ha comunicado la decisión de presentar su renuncia por "una presión personal que le impedía continuar ejerciendo sus funciones". Ha negado que el hasta ahora fiscal jefe de Anticorrupción haya recibido presiones por parte del Gobierno.El ministro no ha querido entrar a valorar esta "porque, según ha insistido, no tiene ninguna información tributaria o patrimonial de Moix y que tan sólo conoce el decreto en el que se promulga su cese que ha remitido la Fiscalía General del Estado y que este viernes llevará al Consejo de Ministros.