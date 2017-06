El PSOE insiste en pactar con Ciudadanos y quiere que "forme parte de algunas soluciones"

Nuevos portavoces

El futuro de los barones

El nuevo PSOE de Pedro Sánchez quiere pactar con Ciudadanos, y aspira a que Unidos Podemos comparta también esos acuerdos. Óscar Puente, alcalde de Valladolid y portavoz de la renovada Comisión Ejecutiva Federal, afirmó este lunes que descartar a priori los pactos con la formación naranja seríay consideró que lo "lógico" es las tres formaciones puedan compartir un espacio de diálogo que sirva como "herramienta de generación de confianza" a tres bandas.Los socialistas propondrán de forma inmediata la constitución de una mesa de diálogo en el Congreso de los Diputados que tendrá "vocación" de ser un órgano estable. En ese foro se priorizará la presencia de Unidos Podemos y Ciudadanos, sin excluir a otras fuerzas parlamentarias. Sánchez quiere que su relación con Iglesias y Rivera sea "normal y fluida", como corresponde a tres fuerzas políticas, dijo Puente, para quien tanto los morados como los naranjas tienen una "pulsión de cambio", más "progresista" en el caso de Podemos y más "conservadora" en el de Ciudadanos.Para la dirección del PSOE,. El primer asunto que abordarán en la citada mesa es la independencia de RTVE. "¿Está Podemos a favor de esa independencia, está Ciudadanos a favor de esa independencia? Lo lógico es que nos sentemos y busquemos cauces de acuerdo", consideró Puente, que añadió que "Ciudadanos no es el PP" por mucho que "sirva de apoyo" a los conservadores "más allá" de lo que los socialistas querrían. Preguntado sobre los "vetos" que en el pasado se impusieron mutuamente Podemos y Ciudadanos, el dirigente socialista prometió que "el tiempo demostrará que son posibles los entendimientos en muchas cuestiones".El portavoz agregó que, "a partir de ese espacio" de diálogo en el que puedan fructificar "alianzas parlamentarias" que sutenten "reformas importantes en el marco legal", el PSOE "quiere confirmar" si hay posibilidad de una "alternativa de Gobierno". Si "es posible el acuerdo en la oposición" entre PSOE, Podemos y Ciudadanos sobre medidas concretas, razonó Puente, no hay demasiadas razones para que no haya acuerdo para un hipotético Gobierno liderado por Sánchez, para cuya conformación en ningún caso contemplan los socialistasPuente se estrenó así como cara visible de la dirección socialista salida del 39º congreso del partido , celebrado este fin de semana y donde Sánchez decidió rodearse de fieles en la cúpula de la organización. En su primera reunión, la ejecutiva acordó proponer como portavoces en el Congreso de los Diputados, Senado y Parlamento Europeo a, respectivamente.Robles, jueza del tribunal Supremo hasta hace un año y diputada independiente será portavoz en la Cámara baja . Fue la número dos del PSOE por Madrid el 26J y votó contra la investidura de Rajoy. Es de la máxima confianza de Sánchez y fue la propuesta del secretario general a la ejecutiva, que la aprobó sin contratiempos. Su nombramiento deberá ratificarlo este martes, como último trámite, el grupo parlamentario.En el grupo socialista del Congreso de los Diputados hay también, que integrarán Margarita Robles como portavoz, Adriana Lastra coo portavoz adjunta, Rafael Simancas —que apoyó a Patxi López— como secretario general del grupo y la catalana Meritxell Batet, el andaluz Felipe Sicilia, la castellanomanchega Isabel Rodríguez y el balear Pere Joan Pons como secretarios adjuntos. Por ahora no se modificarán los cargos en las comisiones parlamenarias, aunque no se descartan ajustes más adelante.Este martes se oficializará igualmente la elección de, senador por Burgos, como representante en el Senado. Gil lleva en la Cámara alta desde 2011. Anteriormente ocupó diversos cargos locales en el ayuntamiento de Valle de Mena (Burgos)., finalmente, tiene escaño en la eurocámara desde 2004. Fue ya la portavoz hasta la caída de Sánchez en octubre de 2016 y la llegada de la gestora, que la reemplazó por Ramón Jáuregui. Antes, entre 2000 y 2004, fue diputada en el Congreso.En clave interna, Puente prometió que la dirección federal del PSOE "no va a debilitar ninguna posición institucional de ningún referente del partido", esto es, que la dirección "no va a intervenir en procesos autonómicos" promoviendo candidatos alterantivos a los actuales barones en los congresos de los territorios que se desarrollarán en los próximos meses. Cosa distinta es, añadió, que surjan otros nombres:El miembro de la ejecutiva sostuvo que los barones tampoco pueden sostener que "su liderazgo se debilita" porque les aparezcan competidores, puesto que las primarias son el procedimiento habitual en el PSOE.En esa misma línea, consideró que, de modo que "en principio" no habría "problema" en que en un territorio donde gobierna el PSOE el secretario general de la federación fuera otra persona. Es decir, en la bicefalia. "Pero esa valoración deben hacerla en todo caso quienes estén en esa situación", agregó.En cuanto a la composición del Comité Federal, donde no estarán los ex vicesecretarios generales ni los exsecretarios de Organización, Puente replicó que esa tradición no escrita del PSOE "se ha roto" porque los socialistas están "en un tiempo nuevo". "Esos referentes del partido —agregó, también en referencia a los ex secretarios generales, que son miembros natos del comité— tienen muchos cauces para expresarse, y en el Comité Federal se suelen expresar poco. Casi siempre lo hacen en los medios de comunicación, y ese cauce lo van a seguir teniendo.".