Archivada otra denuncia

El detenido por su presunta implicación en los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona) Driss Oukabir tuvo un juicio rápido en el juzgado de Ripoll (Girona) por violencia machista tres días antes de los ataques,Según han explicado a Europa Press fuentes judiciales, Oukabir, que actualmente está en por delitos de integración en organización terrorista, asesinato y lesiones de carácter terrorista, fue detenido el 23 de julio por los Mossos d'Esquadra al recibir una denuncia de los vecinos.Al día siguiente, Oukabir compareció ante la titular del Juzgado de Ripoll, que acordó una, pese a que la mujer decidió no acusar a su pareja y solo acusó Fiscalía.El 14 de agosto, tan solo tres días antes del atentado de Barcelona, se celebró u n juicio rápido en el Juzgado único de Ripoll , en el que Oukabir no se conformó, por lo que la causa fue enviada al juzgado penal 6 de Girona que tiene las competencias en violencia doméstica, yEn 2012, Driss Oukabir pasó un mes enpor una denuncia por un presunto delito de abusos sexuales a otra mujer, aunque finalmente no fue condenado por estos hechos.Según han indicado fuentes judiciales a Europa Press, Oukabir fue, pero finalmente el caso se archivó por falta de pruebas.