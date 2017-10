Hoy es un día triste para nuestra democracia, no nos gusta lo que estamos viendo ni lo que el mundo está viendo. ¡Serenidad y diálogo! pic.twitter.com/6cMN6sTea1 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 1 de octubre de 2017

Les càrregues indiscriminades dels Cossos de Seguretat contra les persones no són admissibles #aixíNO #RajoyDimissió — Parlon#apeudecarrer (@nuriaparlon) 1 de octubre de 2017

La declaración del PSC

El PSOE demoró su primera reacción ante el 1 de octubre hasta pasada la una de la tarde, cuandoNo fue su secretario general, Pedro Sánchez, quien compareció ante los periodistas, sino su número tres, José Luis Ábalos, y fue: ni condena expresa al uso de la violencia policial, ni petición para que cese la utilización de la policía para impedir las votaciones ni emplazamiento a anticipar las elecciones en Cataluña y España si Carles Puigdemont y Mariano Rajoy no se sientan a dialogar.Es “un día triste para nuestra democracia” yy lo que el mundo está viendo” fue lo más lejos que Ábalos fue en referencia a las imágenes de la policía impidiendo votar en varios colegios electorales. “Por eso, en primer lugar, queremos hacersobre todo porque queda mucha jornada por delante. “Ya habrá tiempo de valoraciones políticas”, subrayó Ábalos.La dirección del PSOE, que sigue la jornada en la sede de Ferraz con la participación, entre otros, de Pedro Sánchez y Patxi López, responsable de política territorial de la Ejecutiva,en las últimas semanas. Eso sí,de lo que está pasando, por haber “llevando la política de las instituciones a la calle”, dividiendo a la sociedad y poniendo en riesgo la convivencia y la seguridad de los ciudadanos.“por su incapacidad para comprender y prever lo que está pasando en Cataluña”.“El Gobierno catalán se ha instalado en la desobediencia yY esto nos preocupa”, se indica en la declaración sin preguntas de los socialistas.Aunque el PSOE mantiene su respaldo público al Gobierno, fuentes del partido confirmaron a primera hora de la tarde que Pedro Sánchez, en conversación con Mariano Rajoy, ha transmitido al presidente suLa sociedad catalana, concluyó su lectura Ábalos, “es la primera yde esta fractura”, como también el conjunto de la sociedad española, “que asiste atónita a esta situación”. “Insistimos: Cataluña y el conjunto de España necesitan la calma y la normalidad que debe caracterizar una jornada como esta en una sociedad democrática”.Poco después de las dos de la tarde,haciendo suya la declaración de Ábalos:También a través de Twitter, poro en un tono mucho más contundente, se ha expresadosocialista y alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet. “Las cargas indiscriminadas de los cuerpos de seguridad contra las personas no son admisibles”, ha escrito, junto a las etiquetas “así no” y “Rajoy dimisión”.El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha exigido este domingo el "cese inmediato de todo intento de impedir por la fuerza del simulacro de votación" que está teniendo lugar en toda Cataluña. En la lectura de un comunicado en la sede del PSC, ha tachado los desalojos por la fuerza de colegios electorales de "hechos lamentables en una jornada muy triste", que atribuye al fracaso de las negociaciones entre los presidentes Mariano Rajoy y Carles Puigdemont. El líder socialista ha emplazado a ambos a abandonar sus responsabilidades si no se ven capaces de llegar a un acuerdo que impida "este choque de trenes", dando paso a quienes sí creen que se puede dialogar, o que convoquen elecciones autonómicas y generales. Ha afirmado que lo que este domingo se celebra en Cataluña "no es un referéndum efectivo, vinculante, y con garantías", por lo que considera que cualquier intento de validar jurídicamente la movilización no tiene sentido. Al no estar ante un referéndum que pueda legitimar "posiciones políticas relevantes", ha incidido en el cese de cualquier actuación policial desproporcionada. Ve incapacidad e irresponsabilidad tanto en Rajoy como en la "mayoría temeraria del independentismo que han hecho un referéndum unilateral e ilegal" y que recuerda que no ha recibido respuesta del Estado. OFERTA SOCIALISTA Ha instado al diálogo para llegar a un acuerdo por el que "los catalanes pueda votar con toda garantía", y, si el acuerdo incluye una reforma de la Constitución, que voten todos los españoles. "Reiteramos nuestra la mano tendida a los que quieran sinceramente dialogar sin excluir nada y sin prefigurar el resultado de la negociación", ha dicho tras meses en los que Gobierno central y catalán sí han planteado dialogar, pero el primero excluyendo un referéndum y el segundo no renunciando a él. 