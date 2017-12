Una exconsejera de Gallardón dice que Lapuerta le aconsejó contratar con una empresa de los 'papeles de Bárcenas'

La exconsejera y exconcejal madrileñaha reconocido este miércoles al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que instruye la causa sobre la presunta contabilidad B del PP, que el extesorero del PPle llamó en 2003 para aconsejarle que contratara con la empresa, que aparece en los conocidos como papeles de Bárcenas.González fue viceconsejera de Medio Ambiente y consejera de Justicia en el Gobierno de la Comunidad de Madrid presidido por, quien después la nombró concejal de esta misma área en el Ayuntamiento de la capital.Según han informado a Europa Press fuentes presentes en la declaración, González ha indicado en su comparecencia como testigo ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 que en 2003, quien entonces ocupaba el cargo de tesorero del PP.Lapuerta le comentó que podría tener en cuenta a la empresa propiedad de, la cual figura en los papeles de Bárcenas como donante de 60.000 euros al PP. Eso sí, González ha añadidio que el extesorero no hizo ninguna petición concreta, según las fuentes consultadas.González ha sido citada a declarar como testigo en la Audiencia Nacional por la referencia que se hace de ella en una conversación intervenida en el marco del 'caso Lezo' entre el exgerente del Canal de Isabel II Ildefonso de Miguel y Rafael Palencia, expresidente de la empresa, que también aparece en los papeles. En esa grabación, Palencia reconoce haber entregado dinero repetidas veces a Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas cuando eran los responsables de la contabilidad del PP.La exconsejera madrileña ha sido la cuarta en declarar este miércoles ante el juez De la Mata por la causa de los papeles de Bárcenas. Antes que ella han pasado por la Audiencia Nacional, a petición de IU --que ejerce la acusación popular--, directivos de Degremont Iberia, actual, por posibles pagos al PP a cambio de adjudicaciones., presidente de la compañía desde 2005, ha comparecido en calidad de investigado, pero ha declarado que no le constan pagos en B y ha asegurado que en la empresa se realizaban muchos controles y auditorías para tratar de evitarlos, según han indicado las citadas fuentes.Eso sí, ha afirmado que Plácido Vázquez, identificado porcomo uno de los intermediarios entre el PP y las empresas, tenía muchos contactos en partidos políticos –sin señalar a ninguno en concreto– y era el que tanteaba con las administraciones públicas para posibles contratos.La grabación en la que Rafael Palencia reconoce haber pagado comisiones al PP fue intervenida en el caso Lezo y en ella se escucha también al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, contando al exministro Eduardo Zaplana que Ildefonso De Miguel "" a Palencia en la que decía que "le daban pasta a Álvaro Lapuerta y no sé si a Rajoy".Por este motivo,están citados a declarar con el magistrado que instruye la investigación de los papeles de Bárcenas el próximo lunes, día 18 de diciembre.