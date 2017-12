IU no quiere agravar la crisis de Gobierno abierta tras la destitución del ex concejal de Hacienda del ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, militante de la federación. Y, por ello, los dirigentes de la formación no dedicaron apenas una crítica a la alcaldesa, Manuela Carmena, en su comparecencia para valorar el cese del edil, a quien calificaron de. Fue contra el ministro Cristóbal Montoro contra quien IU cargó las tintas al acusarlo de atacar al ayuntamiento de Madrid por su "buena gestión" y sus "magníficos resultados" económicos.Este lunes, apenas unas horas después de que Carmena hiciera pública la destitución de Sánchez Mayo, comparecieron en rueda de prensa Sira Rego, responsable de Estrategias para el conflicto de IU federal; Sol Sánchez, coportavoz de IU Comunidad de Madrid; y Ángel Guillén, su homólogo en IU Madrid ciudad. Los tres quisieron enmarcar la decisión de Carmena dentro de los "disensos" normales de las confluencias, e insisteron reiteradamente en que el apoyo de IU a Ahora Madrid y a Carmena seguirá intacto:Entendemos que un espacio plural tiene sus disensos y hay que normalizarlos", aseguró Rego."Entendemos que es imprescindible que las confluencias sean una realidad, si queremos ser un cordón sanitario contra las políticas de Montoro tenemos que tener las confluencias activas", apuntó la dirigente federal de IU, que admitió que a la federación "no le gusta" el cese de Sánchez Mato pero que, aún así, su apuesta es por la "normalidad".entre IU y formaciones como Podemos, apuntó por su parte Sánchez, que aseguró que la destitución "es algo puntual, que ha sucedido y forma parte de la normalidad en grupos plurales", por lo que "no pone en jaque ningún tipo de colaboración. "Para desplazar las políticas austericidas es necesaria una unidad popular construida desde abajo cada vez más fuerte", afirmó.No obstante, IU también defendió la oposición de la federación y de Sánchez Mato al plan económico y financiero aprobado elaborado por el propio edil y aprobado este lunes por el consistorio madrileño. "Con este plan es imposible cumplir, ni mínimamente, con el compromiso que tenemos con la ciudadanía", lamentó Sánchez, que aseguró que "en caso de que haya que tomar medidas tan tremendamente controvertidas", Ahora Madrid debería haber recurrido "a una votación a las bases". Por su parte, Rego justificó que Sánchez Mayo diseñara un plan con el que no está de acuerdo en que. "También ha cumplido con su obligación política", que era expresar que IU no comparte ese plan, señaló.Otros dirigentes de primera línea de IU también se volcaron en apoyar a Sánchez Mato tras su destitución. Fue el caso del coordinador federal, Alberto Garzón, que defendió en Twitter que el edil ha hechoy frente a la oligarquía local y estatal". Por su parte, Marina Albiol, secretaria de Relaciones Internacionales y eurodiputada de IU, alabó que Sánchez Mato no haya incumplido "compromisos con la ciudadanía".