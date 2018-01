Podemos acusa al PP de aprovechar el caso de Diana Quer y hacer "debate electoralista" sobre la prisión permanente revisable

El PP defiende la prisión permanente revisable

Rechazo del PSOE

Cs niega que sea "la solución a todo"

El secretario de Organización de Podemos Andalucía, Nacho Molina, ha acusado este miércoles al PP de "aprovechar" el caso de la joven Diana Quer parasobre la prisión permanente revisable. "Quiere aprovechar un caso tan dramático para sacar un debate electoralista, es deleznable", ha añadido.Así se ha pronunciado Molina al ser preguntado este miércoles en rueda de prensa, recogida por Europa Press, por el llamamiento del PP a losde la prisión permanente revisable para que se replanteen esta postura tras el caso de Diana Quer, cuyo asesino podría enfrentarse a esta condena —que se introdujo en el Código Penal en 2015 con la mayoría absoluta del PP—."La cuestión no es la prisión o la cadena perpetua revisable, sino por qué ha pasado esto y". Además, Molina ha afirmado que la prisión "debe ser un elemento de inserción en la sociedad" y "aunque se puedan producir fallas en los mecanismo jurídicos, legales o policiales que puedan determinar situaciones excepcionales", la violencia de género "no es una situación excepcional sino diaria".Molina ha lamentado que las mujeres asesinadas sean decenas, que las mujeres "violadas, vejadas o insultadas son millares". Esto es porque, a su juicio,y "no hacer de un caso dramático argumentos electoralistas como de enganche hacia un postulado que es de ideología más conservadora que progresista", ha dicho refiriéndose a dicho tipo de prisión.El dirigente de Podemos ha insistido en que su formación "no comparte el tono ni el sentido" del llamamiento del PP sobre la prisión permanente revisable y ha dicho que contra la violencia de género. En esta línea, ha criticado al Gobierno por seguir "mareando la perdiz" en la aplicación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género . "Seguimos adornando el regalo, poniendo lazos y marcos sin compromisos tangibles", ha lamentado.La portavoz de Justicia del Partido Popular en el Congreso, María Jesús Moto, ha defendido este miércoles la prisión permanente revisable para los delitos más graves impulsada en 2015 por los conservadores cuando ostentaban la mayoría absoluta. No obstante, ha asegurado que la formación"No somos reacios a que se mejoren algunos aspectos pero hay que dejar muy claro que, sino que se trata de una prisión compatible con la reinserción del delincuente sino que responde a los parámetros señalados por la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Consejo de Estado", ha señalado en un comunicado.Esta legislatura, en la que el PP ha perdido la mayoría absoluta, el Congreso está tramitando la derogación de la prisión permanente revisable. La oposición coincide en que la medida —únicamente respaldada por el PP y por UPN—de los delincuentes.Por ello, la diputada conservadora ha acusado a la oposición dey ha recordado que "no se puede hacer demagogia ni para legislar en caliente ni para derogar en caliente".Así, ha defendido que la prisión permanente, "homologada por países con el más alto grado de democracia", pretende dar respuesta a los delitos más graves y ha insistido en que esta "se incorporó al Código Penal como unacon un gran impacto social".Algunos de estos "delitos más graves" son los vinculados con el terrorismo, los crímenes con atentado a la libertad sexual o los genocidios. Además, los autores de los mismos deben de ser presos con "y demostrada a lo largo de los años".El portavoz de Justicia del PSOE en el Congreso, Juan Carlos Campo, ha rechazado este miércoles que se aplique la prisión permanente revisable al asesino confeso de Diana Quer, José Enrique Abuín Gey alias El Chicle , al mismo tiempo queEn una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, ha argumentado que esy "una contradicción en sí misma": "Lo que es permanente no es revisable y lo que se revisa no es permanente", ha defendido, recalcando que esta medida no endurece las penas y solamente ha aportado "populismo punitivo".El asesino confeso de la muerte de Diana Quer puede enfrentarse a la prisión permanente revisable si, una vez concluya la investigación, se le acusa de asesinato y agresión sexual previa al fallecimiento de la joven madrileña. Pero el socialista se ha mostrado contrario a su aplicación, insistiendo en queAsimismo, ha apuntado que el sistema penal que se aplicaba desde 2002 "puede llevar al": "Hemos ganado muy poco o no hemos ganado nada", ha lamentado. En esta línea, ha aseverado que con el método anterior "se podrían cumplir muchos más (años), pero el condenado tenía la certeza de cuándo podía obtener la libertad condicional y podía acceder a una serie de beneficios penitenciarios": "El derecho penal tiene un elemento básico que es la certeza", ha añadido.La portavoz de la Ejecutiva nacional de Ciudadanos y líder del partido en Cataluña, Inés Arrimadas, ha afirmado este miércoles que la prisión permanente revisabley ha subrayado la importancia de que las penas impuestas se cumplan y de que se dote de más recursos al sistema judicial.Así ha respondido Arrimadas en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, cuando le han preguntado por la reactivación del debate sobre la prisión permanente revisable tras la detención del autor confeso de la muerte de la joven Diana Quer. Esta medida, que fue introducida por el PP en el Código Penal en 2015,La portavoz de Cs ha pedido que al detenidoy ha calificado de "lamentable y tristísimo" el caso de Diana Quer, cuyo cadáver ha sido hallado casi un año después de que desapareciera en la localidad coruñesa de A Pobra do Caramiñal.Sin embargo, ha añadido:. En este sentido, ha indicado que una cuestión relacionada con esto es "el cumplimiento íntegro de las penas" que los jueces imponen.Asimismo, ha señalado que hay otras medidas en el ordenamiento jurídico que se pueden aplicar y quede la Justicia para investigar, con el fin de que "los culpables de delitos gravísimos paguen por lo que han hecho".En cualquier caso, Arrimadas ha explicado que Ciudadanos no defiende la prisión permanente revisable porque. "Pero es un debate muy profundo que no se puede despachar en treinta segundos", ha manifestado, agregando que la formación naranja expondrá sus argumentos en el Congreso, cuando se debata la proposición de ley del PNV para eliminar ese castigo del Código Penal.