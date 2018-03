Estas son las pruebas de la Guardia Civil contra Turull y los otros cinco citados en el Supremo

La Guardia Civil ha remitido al Tribunal Supremo un informe fechado el 28 de febrero en el que detalla de forma pormenorizada el papel que jugó en el procés los altos cargos del Govern de Carles Puigdemont, entre ellos el exconsejero de Presidencia de la Generalitat y candidato a presidir el Gobierno catalán,, a quien atribuye un papel "".Los investigadores de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Cataluña aportan numerosos indicios sobre laseste viernes por el juez del Supremo Pablo Llarena, con el objetivo de revisar si dicta prisión provisional contra ellos.Estas son las principales pruebas que pesan sobre ellos:, ex consejero de Presidencia:–"Figura extraordinariamente relevante que debe considerarse integrante del Comité Estratégico. Es evidente que ha sidoal procés y de mucha importancia dentro de CDC".–Su departamento gestionósobre el referéndum del 1-O y el registro de catalanes en el exterior.–También adquirió los dominios de internet relacionados con el Pacte Nacional pel Referèndum y se le relaciona con la gestión denivel/referendum2017 que el Departamento de Presidencia (Jordi Graells Costa) se negó a bloquear cumpliendo con el mandato del TSJC.–Participó en la formalización del Decreto 139/2017 de convocatoria del 1-O y, tras el Acuerdo del Govern, asumió la "". Dicho acuerdo se aprueba a propuesta del propio Turull, Oriol Junqueras y Raül Romeva.–Al Departamento de Turull se giró 198.871,76 euros de los 979.661,96 euros que la Generalitat gastó ", tal y como se acreditan de las facturas de Unipost para el suministro de papeletas, el censo electoral y las citaciones de los componentes de las mesas electorales.–En el correo de Oriol Junqueras aparece un mensaje del 25 de agosto de 2017 en el que Turull adjunta una carta solicitando "" de 2.430.000 euros para una campaña de contenido cívico. "Finalmente pudo determinarse que se iba a destinar a promover la realización del referéndum del 1-O".–Aprobó la campaña del "Sí o No" del censo de catalanes en el exterior, con un coste acreditado de–Aparece citado en seis reuniones entre el 7 de enero y el 31 de agosto de 2016) reflejadas en la Moleskine de Josep María Jové, exsecretario general de Vicepresidencia. Se refleja su papel en las negociaciones con la CUP, defendiendo que "el objetivo era obtener la mayoría operativa necesaria para ejecutar la hoja de ruta con disciplina", así como su temor a que los letrados del Parlament "–Se le relaciona, a partir de tres pinchazos telefónicos, con la orden directa a Jové –este lo acredita en una conversación con Elsa Artadi–para que supervisase la fecha de la firma del decreto de las leyes de desconexión del 6 y 7 de septiembre de 2017, así como con el envío de las cartas a los ayuntamientos para que–La Guardia Civil cree que GAMI puede ser, secretario de Comunicación del Gobierno y Medios de Comunicación, dependiente del Departamento de Turull, al que relaciona con los encargos a la empresa T-Systems, la encargada del programa informático que dio soporte a la página web del referéndum.–Se recogen declaraciones públicas de Turull como la que aventuraba que los trabajadores de la Generalitat actuaríanen lo referente al 1-O y que la prioridad de los Mossos sería el terrorismo en una situación de alerta de 4 sobre 5, "dejando entrever cuál sería su actuación el 1-O".–También dio públicamente las gracias a los alcaldes por salir en defensa de sus vecinos y defendiendo los derechos fundamentales e hizo otras declaraciones participando en la "", por ejemplo criticando el gasto en barcos para policías sin ser capaces de cumplir la cuota de refugiados., exconsejero de Asuntos y Relaciones Exteriores:–Participó en la formalización del Decreto 139/2017 de convocatoria del 1-O y, tras el Acuerdo del Govern, asumió la ". Junto a Puigdemont y Junqueras, Romeva es uno de los que convocan el 1-O.–"Tuvo una participación fundamental en la venta del relato en el extranjero en lo que se denominó internacionalización del procés, todo ello en el ejercicio de sus funciones públicas". La Guardia Civil dice que se ha podido acreditar que "destinó presupuesto y esfuerzos de personal".–"Buscó y apalabró" con dos empresas (IRAI y ISCA-AIDC) el pago de servicios de la misión de observadores, "apalabrando" el gasto de más de, aunque la Guardia Civil dice desconocer si se realizó el pago. Más adelante se acredita el pago a The Hague Center por valor de 119.700 euros a cambio del servicio de los observadores.–Su Departamento realizó estudios e incluso un proyecto de ley para la realización de la votación electrónica por internet orientado a los residentes en el exterior. No se llevó a cabo, aunque "sí se utilizó dicho censo para realizar la votación mediante la fórmula habitual" gracias al proyecto liderado por Romeva y su secretario general–Figura en la agenda Moleskine de Jové a favor de una presidencia coral o debatiendo sobre la hoja de ruta y las leyes de estructura de Estado y declaración de independencia. "Apuntó que la única manera para que desde fuera presionasen al Estado era que fuesen hasta el final manteniendo con firmeza la hoja de ruta y decretos exteriores".–Se le atribuye, de acuerdo a la agenda Moleskine, quey que era favorable a un referéndum de independencia no unilateral, ampliando la participación a los comunes.–A diferencia de Turull, en sus correos electrónicos sí aparecen elementos de interés: estableció la estrategia con países extranjeros "pretendiendo funcionar como un ministerio de asuntos exteriores estatal". Dio instrucciones a Albert Royo, máximo responsable de Diplocat.–Declaraciones públicas negando el riesgo de fractura social o que la independencia se declararía en 48 horas.y, ante la posibilidad de que se activase el artículo 155, dijo que la Generalitat no se echaría atrás". También calificó de presos políticos a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart., exconsejero de Territorio:–Suscribió la hoja unitaria del proceso soberanista del 30 de marzo de 2015 en nombre de CDC con la que se pretendió unir en un único grupo a todas las organizaciones soberanistas que perseguían convertirse en estado independiente.–Participó en la formalización del Decreto 139/2017 de convocatoria del 1-O y, tras el Acuerdo del Govern, asumió la "".–Dijo públicamente que recuperarían en las urnas lo que habían perdido por las armas o que el puerto de Palamós había impedido atracar un ferry para alojar a policías. También dijo que la presencia en puerto de Barcelona entorpecía su funcionamiento normal y las exportaciones.–Figura en varias reuniones de acuerdo a la agenda de Jové desde julio de 2015, donde se interesa por la formación del Govern yde las leyes de estructura de estado o la declaración de independencia. También participa en asambleas de la ANC donde se tratan estas cuestiones., exconsejera de Trabajo:–Participó en la formalización del Decreto 139/2017 de convocatoria del 1-O y, tras el Acuerdo del Govern, asumió la "de las decisiones colegiadas".–Al Departamento de Bassa se giró 197.492,04 euros de los 979.661,96 euros que la Generalitat gastó" los fondos en cinco consejerías, tal y como se acreditan de las facturas de Unipost para el suministro de papeletas, el censo electoral y las citaciones de los componentes de las mesas electorales.–Al igual que los exconsejeros Antoni Comín y Clara Ponsatí, la Guardia Civil asegura que Dolors Bassa "quiso asumirde su departamento de cara al referéndum al retirar a los funcionarios las competencias sobre los puntos de votación".–Dictó servicios mínimos para la huelga del 3 de octubrecolapsando la movilidad del transporte público y cerrando los colegios". Luego alabó el seguimiento masivo y el ejemplo de dignidad de aquella huelga.–Hay "indicios" de que desde su Departamento se desarrolló una base de voluntarios para el 1-O y la, entre otras iniciativas para dar viabilidad a una hipotética Cataluña independiente.portavoz de JxSí:–Suscribió en nombre de ERC la hoja unitaria del proceso soberanista del–Aparece en infinidad de reuniones programáticas dea Jové, con un papel destacado en el debate sobre las leyes de transitoriedad y el proceso constituyente.–Jové "" con Rovira en conversaciones telefónicas intervenidas sobre los pasos que se van dando y la portavoz de ERC a su vez le pone al día de lo que hablaba directamente con Puigdemont y Junqueras. Tratan sobre los locales del 1-O, las gestiones con la AMI y los alcaldes, con especial atención a la situación de Barcelona; también abordan el pleno del 6 de septiembre sobre las leyes de desconexión.–Entre las numerosas declaraciones públicas y discursos, destacan sus pronunciamientos a desobedecer al Tribunal Constitucional o buscarTambién aquellas en las que acusó al Estado de estar dispuesto a utilizar armas de fuego y al ejército, y que habría sangre y muertos, sin aportar pruebas de ello. "Aun habiéndose declarado la DUI", recuerda la Guardia Civil, "manifestó que la vía unilateral es un invento del Estado y negó cualquier ilegalidad".expresidenta del Parlament:–En calidad de presidenta de la ANC suscribióde 2015. El 27 de septiembre de ese año asumió la presidencia de la Mesa del Parlament que autorizó las votaciones de las leyes de desconexión que preceden a la votación, el 27 de octubre de 2017, de la declaración unilateral de independencia pactada por JxSí y la CUP.–No respetó los informes emitidos pordel Parlament en tres ocasiones, el mismo 27 de octubre de 2017 (DUI), el 6 de septiembre (leyes de desconexión) y el 28 de marzo (presupuestos).–Participa en las reuniones programáticas reflejadas en, sobre todo en su posición como dirigente de ANC y en su papel de interlocutora con la CUP.–Entre sus declaraciones públicas, se destaca su confianza en que Cataluña sería "un nuevo estado en el seno de Europa" al menos desde 2015, el año que afirmó que la Diada sería la última "autonómica". Entonces decía que no había plan B al referéndum de independencia.–Recibió a una treintena de observadores que vigilarían por la correcta celebración del 1-O y agradeció a alcaldes y mossos "hacerlo posible". Días antes dijo que la policía catalana "no aceptaba el control del Estado que había ordenado la Fiscalía".–El 21 de septiembre de 2017 "" ante el TSJC para pedir la libertad de los detenidos tras el operativo de la Guardia Civil del día 20, a los que denominó presos políticos. Ese día hizo acto de presencia en el Departamento de Vicepresidencia donde se produjeron incidentes.