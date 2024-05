Pablo González y Julian Assange, dos símbolos incómodos de la libertad de prensa

"Las campañas de desinformación y la información falsa están poniendo los conocimientos y los métodos científicos de investigación en tela de juicio. Los ataques a la validez de la ciencia suponen una seria amenaza al debate público plural e informado". Son palabras de la UNESCO, que dedica este 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, a la importancia del periodismo en la crisis ambiental que está arrasando al planeta. La edición de 2024 destacará "el importante papel que desempeña la prensa, el periodismo, el acceso y la difusión de la información para garantizar y asegurar un futuro sostenible".

Pero 31 años después de la proclamación de este día, el 3 de mayo de 1993, otras amenazas más clásicas a la libertad de prensa siguen teniendo a periodistas encarcelados y condenados como protagonistas. Entre ellos destacan los nombres de Pablo González y Julian Assange. El primero de ellos, un periodista español encarcelado en Polonia y acusado de cometer espionaje, lleva más de dos años en prisión. El segundo, fundador del portal WikiLeaks que filtró cerca de 400.000 documentos clasificados relacionados con la guerra de Irak, está a la espera de su posible extradición a Estados Unidos para ser juzgado también por delitos de espionaje o conspiración por infiltrarse en ordenadores gubernamentales del país americano.

Pablo González: Dos años y dos meses incomunicado

González fue detenido el 28 de febrero de 2022 en Rzeszów, una ciudad del sureste de Polonia situada a 100 kilómetros de la frontera con Ucrania, a la que se trasladó para realizar un reportaje sobre los refugiados tras el estallido de la guerra en Ucrania. El periodista, que hasta la fecha de su detención trabajaba como freelance para medios como laSexta, Público o Gara, cubría desde hacía una década las relaciones del Kremlin con las antiguas repúblicas soviéticas.

González figuraba desde agosto de 2016 en una lista de periodistas considerados "prorrusos" que obraba en poder de la Open Society Fundation del magnate George Soros. Sin embargo, no es difícil encontrar críticas al régimen de Vladimir Putin en su blog, en sus crónicas y en su cuenta de X, especialmente tras la invasión del país a Ucrania, que González creía que no se iba a producir.

Oihana Goiriena, pareja de Pablo González, destaca en declaraciones a infoLibre que la situación está "exactamente igual que hace un año. Sigue en prisión preventiva y está catalogado como un preso peligroso, lo que supone que tiene que estar en aislamiento. Está a espera de que fijen fecha de juicio, cosa que de momento no tiene visos de suceder porque aún no se han presentado cargos".

Oihana solo ha podido ir a visitarlo en dos ocasiones, en noviembre de 2022 y en julio de 2023, y, según explica, "mantienen una relación epistolar al estar en semiincomunicación". "Solo nos podemos comunicar por carta. No nos permiten hablar por teléfono ni por videollamada. La única manera de comunicarnos indirectamente y actualizada es a través de los abogados. Él puede llamarlos pero ellos a él no. De esta manera, yo le mando un mensaje a través del abogado y este me envía la respuesta de Pablo", lamenta.

Pablo González está acusado por espionaje por las autoridades polacas. "En los medios de comunicación polacos salió, al principio de su detención, un ministro diciendo que Pablo portaba pasaportes falsos, y eso no es así", asegura Oihana para continuar explicando la situación personal de su pareja: "Pablo nació en Rusia y con nueve años vino a España. Es por eso que tiene dos pasaportes con nombres distintos: uno con su nombre de nacimiento, Pavel, y el apellido de su padre también ruso; y otro con su nombre en versión española, Pablo, y los apellidos de sus abuelos maternos que son españoles".

Con la llegada de Donald Tusk al poder polaco en octubre de 2023, los familiares y amigos de Pablo González tuvieron "cierta esperanza". "El nuevo gobierno es proeuropeo y esperabamos que fuera más respetuoso con las cartas europeas sobre los derechos humanos", destaca Goiriena para recordar que "ahora mismo se están vulnerando en el caso de Pablo, en especial respecto a su derecho a la defensa".

Respecto a la posición del Ministerio de Asuntos Exteriores español, Oihana destaca que "no ha habido casi ningún movimiento hasta ahora" del gabinete liderado por José Manuel Albares. "El ministro ha vulnerado la presunción de inocencia desde el minuto uno porque cada vez que se le preguntaba sobre el caso de Pablo él decía que los cargos eran muy graves y que máximos respetos para el gobierno polaco". El único punto positivo es un "cierto cambio" de las declaraciones de Albares desde que se cumplieron dos años del arresto de Pablo González: "El ministro dijo que pediría al gobierno de Polonia que presentase los cargos si es que los hubiera".

Justo en el segundo aniversario de la detención, el 24 de febrero de 2024, varias personalidades como los exjueces Baltasar Garzón o José Antonio Martín Pallín y los actores Juan Diego Botto y Carlos Bardem mostraron su apoyo a Pablo González en un vídeo difundido el pasado febrero por la asociación #FreePabloGonzález.

Julian Assange: Más de cinco años en la cárcel

El fundador de WikiLeaks tampoco tiene un futuro prometedor. El próximo 20 de mayo la High Court de Londres decidirá si las garantías ofrecidas por Estados Unidos para hacer un juicio justo, insuficientes para la familia del acusado, son aceptadas o si conceden a Julian Assange la oportunidad de seguir recurriendo su extradición al país americano.

En una nota diplomática remitida por la embajada estadounidense en Londres, las autoridades americanas aseguraron que Assange "no se verá perjudicado por razón de su nacionalidad con respecto a las defensas que pueda alegar en el juicio y en la sentencia". Además, establecieron que en el caso de que Assange fuese extraditado, continúa el texto, "tendrá la posibilidad" de "tratar de alegar en el juicio los derechos y protecciones otorgados bajo la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos". Tampoco "se solicitará ni se impondrá la pena de muerte a Assange", según el texto de las autoridades estadounidenses.

Estados Unidos fue el único país que decidió iniciar una ofensiva legal por las filtraciones contra el fundador de WikiLeaks. Tras su detención en la Embajada de Ecuador en Londres, en la que estuvo refugiado durante siete largos años y en la que fue espiado, el Departamento de Justicia americano solicitó formalmente a Reino Unido la extradición de Assange, a quien se imputan delitos de espionaje o conspiración para infiltrarse en ordenadores gubernamentales que podrían implicar una condena de hasta 175 años de cárcel. Se abrió entonces una batalla judicial que se ha prolongado durante todo un lustro. Un enfrentamiento jurídico que el periodista australiano ha seguido desde la prisión de máxima seguridad de Belmarsh.

Homenaje a los periodistas asesinados por ejercer su profesión

Este jueves 2 de mayo Amnistía Internacional Valencia celebra en la ciudad del Turia una mesa redonda para homenajear a "los periodistas asesinados, encarcelados y perseguidos por ejercer su profesión". El evento tendrá lugar en el Colegio Mayor Rector Peset, en la Plaza de Horno de San Nicolás, a las 18:30 horas. En este coloquio participarán la mujer de Pablo González, Oihana Goiriena, el activista y defensor en el caso Assange Jorge Fernández y el director editorial de infoLibre, Jesús Maraña.