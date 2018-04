PSOE y Podemos critican la sentencia de 'La Manada' y PP y Ciudadanos afirman que la respetan

"Se les está diciendo a las mujeres de este país que si no se juegan la vida enfrentándose a cinco matones que las doblan en tamaño, lo que les van a hacer no es una violación. Esto es gravísimo y no se puede consentir"@Pablo_Iglesias_ #YoSiTeCreo #NoEsNo #SentenciaManadaARV pic.twitter.com/pmbimNSklo — PODEMOS (@ahorapodemos) 26 de abril de 2018

Las reacciones políticas a la sentencia hecha pública este jueves no se hicieron esperar. Los primeros comentarios vinieron del secretario general de Podemos,, que tachó de "" el fallo del tribunal porque opina que al condenar a La Manada por abuso sexual y no por agresión sexual, están ""Hace años se decía que dentro del matrimonio no podía haber violación. Que se podía violar. Hace años se decía que si la mujer no se resistía no había violación. Creo que hemos avanzado suficiente", sentenció en declaraciones a laSexta recogidas por Europa Press. Para Iglesias, "esto no es un problema de la dureza del Código Penal" sino "de qué hecho se atribuye a un delito muy concreto" y, en este contexto, "". Es, en su opinión, el mensaje de que "cinco hombres puedan meter a una mujer en un portal y la violen" y "como ella no se ha resistido", aunque ellos duplicaban su tamaño, "no hay violencia ni hay intimidación".Su compañera de partido y secretaria de Feminismos, Igualdad y LGTBI Interseccional de Podemos,, también lamentó la sentencia. A su juicio, esta decisión "". Para Fernández Castañón se trata de una sentencia "que debería haber sido por violación y no lo es" y critica que se niegue que exista intimidación en este caso cuando se ha condenado "a cinco hombres contra una mujer en un portal". "Hacer una sustitución de la intimidación por un abuso de superioridad es un", indicó.Desde IU,escribió: "Al condenar a los de La Manada por abuso sexual se entiende que no hubo violencia ni intimidación en algo que es, a todas luces, una. Y no la primera. En un país donde se llama violencia a escribir tuits o levantar peajes es muy muy difícil de sostener"."¿Qué entendemos entonces por violación?", se preguntó por su parte el secretario general del PSOE,. Sánchez lamentó que no se entienda por "violencia en grupo contra una mujer indefensa" lo que hizo La Manada en los Sanfermines del año 2016. "Ella dijo NO. Te creímos y te seguimos creyendo. Si lo que hizo #LaManada no fue violencia en grupo contra una mujer indefensa, ¿qué entendemos entonces por violación? #NoesNo #YoSíTeCreo", tuiteó el socialista.Por su parte, el secretario de Organización del PSOE,, afirmó que los socialistas no pretendían una sentencia "ejemplarizante" para los cinco miembros de La Manada, pero sí "que al menos proyectara". Aunque reconoció desconocer la sentencia que le gustaría estudiar, Ábalos explicó que el PSOE mantiene "siempre por principio" no estar cuestionando las decisiones judiciales, pero no rechaza las "posibilidad de contextualizarlas y valorar el contexto y el impacto mismas".La vicepresidenta del Gobierno,, señaló que respeta la sentencia pero señaló que los poderes públicos deberán analizar lo que ha sucedido paraPreguntada por este tema, en los pasillos del Congreso, Sáenz de Santamaría recordó que el Ejecutivo debe tener "máximo respeto" ante las decisiones de un juez y máxime cuando se trata de un asunto del que no forman parte."La sentencia no está publicada y habrá que estudiarla", indicó la número dos de Mariano Rajoy, ante de añadir que "todos los poderes públicos" deberán ahora analizar lo sucedido "para evitar que conductas como esta se vuelvan a repetir en el país".El vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP,, ha asegurado que tiene que acatar las resoluciones judiciales pero ha expresado su "profundo rechazo" por la sentencia porque "". Maroto ha señalado que "como diputado" del Congreso debe "acatar cualquier resolución dictada por un juez". "Pero como ciudadano y persona comprometida con las mujeres y contra la violencia ejercida contra ellas siento un profundo rechazo hacia la sentencia de 'La Manada' porque "#NOesNO", ha recalcado en un mensaje en su cuenta de Twitter.El presidente de Ciudadanos,, fue el último en pronunciarse. En su caso, afirmó, al igual que la número dos de los conservadores, que respeta las decisiones judiciales pero añadió que, sin embargo,