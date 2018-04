Directo | La Audiencia de Navarra condena a 'La Manada' a nueve años por abuso sexual y les absuelve de violación

info Libre

La Audiencia de Navarra condena a 9 años por un delito continuado de abuso sexual a los cinco acusados de la violación grupal en los Sanfermines de 2016 — Tribunal de Navarra (@tsjn) 26 de abril de 2018

La Sección Segunda de laha condenado a los cinco integrantes de La Manada. Los delitos se diferencian por el uso de la violencia y la intimidación, con lo que los tres magistrados entienden que los abusos se produjeron sin consentimiento pero sin que concurrieran esas circunstancias.Por ello, si bien a uno de ellos lo condena por el hurto del teléfono de la víctima.Todos ellos se enfrentaban a penas de cárcel que superaban los 20 años por delitos de agresión sexual, contra la intimidad y robo con intimidación. En concreto, el Ministerio fiscal pidió para ellos 22 años y 10 meses de prisión; la acusación particular reclamó 24 años y nueve meses, y las acusaciones populares elevaron esta petición a los 25 años y nueve meses de prisión. Las defensas, por su parte, pidieron la absolución de los cinco acusados.te cuenta en directo la decisión del tribunal:Alha sido recibida en las puertas de la Audiencia de Navarra el fallo que condena a penas de nueve años de prisión a cada uno de los cinco de los miembros de La Manada.Los cinco miembros de La Manada, José Ángel P.M.; Jesús E.D; y Ángel B.F; Antonio Manuel G.E y Alfonso Jesús C.Eque se solicitaba para ellos. La Fiscalía les solicitaba 22 años y 10 meses de prisión.Los cinco acusados han sidoUno de los cinco acusados ha sido condenado también por un(robo del móvil de la víctima) a dos meses de multa con una cuota diaria de 15 euros.La Audiencia de Navarra condena aa los cinco acusados.Comienza la lectura del fallo de la sentencia.en esta causa y sí sus abogados, así como la fiscal, la acusación particular y las acusaciones populares ejercidas por el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona. La Policía Foral ya ha cerrado el pasillo que da acceso a la sala de vistas para controlar la zona. Está previsto que a la lectura del fallo acceda también público, entre ellos, alumnos de Periodismo de la Universidad de Navarra.Alrededor de. Será el presidente de la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra quien dé a conocerlo en el acto que tiene lugar a las 13 horas en la sala de vistas 102. En el exterior del Palacio de Justicia se han congregado esta mañana numerosos periodistas a la espera de la llegada de los abogados de la defensa de los acusados así como de los representantes de la joven denunciante.a los miembros de La Manada con miles de mensajes de solidaridad y apoyo a la víctima en redes sociales: "Hoy nos juzgan a todas", "yo sí te creo", "no estás sola, tienes a tu verdadera manada contigo".La portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados,, ha asegurado que la supuesta violación grupal de los Sanfermines de 2016 ha hecho reaccionar a los ciudadanos contra los comportamientos y delitos contra la mujer lo que ha calificado de