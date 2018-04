Echenique acusa a Rivera de "comportarse como un matón" por compartir fotografías de "maestros anónimos" en Cataluña

Cruce de mensajes

El secretario de Organización de Podemos , Pablo Echenique, acusó este domingo al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, depor compartir las fotografías de los "maestros anónimos" que presuntamente señalaron públicamente a hijos de la Guardia Civil en Cataluña, informa Europa Press.La reacción del político del partido morado llegó después de un tuit compartido por Rivera en el que. "Los maestros separatistas que señalaron públicamente a hijos de @guardiacivil en Cataluña", era parte del mensaje."Este tipo que pone en Twitter la foto de unos maestros anónimos, señalándolos, tiene un millón de seguidores y es candidato a la Presidencia de España. Este tipo quepara ganar votos y que se comporta como un matón quiere gobernar mi país. A mí, me da miedo", respondió Echenique.Al tuit de Echenique respondió el portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Juan Carlos Girauta, que señaló que es la Fiscalía "la que denuncia a estos 'profesores' por presuntos delitos de odio". "Vosotros os sentís cómodos al lado de los nacionalistas quepor ser hijos de la Guardia Civil", escribió Girauta.A su vez, Echenique replicó de nuevo a Girauta compartiendo una captura de pantalla en la que se mostraban algunos comentarios en el perfil de Facebook de una de las profesoras. "Estimado Juan Carlos, esto no va de la posición política de cada uno. Mira el resultado", señaló.En este sentido, el político de Podemos aseguró que "no se hace un bien a España así" y reiteró que Ciudadanos se equivoca al compartir las fotografías. "y desatar linchamientos en las redes para defender una posición política", añadió.Además, Echenique compartió un tercer tuit en el que agradeció a la Guardia Civil su trabajo y para consultar "si no podría constituir un delito contra la intimidad" el mensaje del líder de Ciudadanos. "Quiero pensar que la gente anónima tiene cierta protección contra los linchamientos públicos", ha apostillado.