Estos son los fichajes del Govern de Torra

El president de la Generalitat, Quim Torra , anunció este sábado quiénes serán los consellers de su gobierno. Estos son los perfiles elaborados por Europa Press. Pere Aragonès (Pineda, Barcelona, 1982) será el nuevo vicepresidente y conseller de Economía y Hacienda de la Generalitat, a la que llega trasy medio desde el inicio del Govern de Puigdemont, cuando le nombró el entonces vicepresidente, Oriol Junqueras.Licenciado en Derecho, es el actual hombre fuerte de ERC comodesde finales de marzo, cuando el partido reorganizó su Ejecutiva tras el encarcelamiento de Junqueras y la marcha a Suiza de Marta Rovira. Él es la cara más visible de la Ejecutiva sin causas con la justicia. También es el único dirigente de la Conselleria de Vicepresidencia y Economía que se ha mantenido en el cargoEs licenciado en Derecho por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), máster en Historia Económica por la Universitat de Barcelona (UB), y ha cursado el programa de formación de directivos en políticas públicas y desarrollo económico en la Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard.Ha sido(2006-2015), donde fue portavoz de la Comisión de Economía y ponente de diversas leyes del ámbito tributario, financiero y presupuestario, y también concejal de Pineda desde 2011 hasta el pasado abril. Jordi Turull i Negre (Parets, Barcelona, 1966)con la cartera de Presidencia en el nuevo Govern,(Madrid), donde está desde el 23 de marzo, un día antes de que el Parlament fuera a investirlo presidente de la Generalitat.Fue el tercer candidato que JxCat propuso para la investidura y casi lo logró : un día antes de someterse a la segunda votación, que iba a encumbrarle en el Parlament, tuvo quedel TS Pablo Llarena.Con Puigdemont además de portavoz del Govern, ya fue conseller de Presidencia. Es(UB) y ha sido desde concejal en Parets del Vallès y miembro en la Diputación de Barcelona, hasta diputado del Parlament en seis legislaturas.cuando en 2016 CDC decidió disolverse para refundarse en un nuevo partido. Tras meses de reuniones y recabando apoyos –nunca llegó a anunciar formalmente su candidatura–, finalmente se retiró de esa batalla, que ganó Marta Pascal. Elsa Artadi (Barcelona, 1976), será portavoz y consellera de Empresa y Conocimiento. Es unay también en la Conselleria de Economía.La hasta ahora portavoz de JxCat en el Parlament forma parte también del núcleo de máxima confianza del expresidente Carles Puigdemont, y había sidoen la Presidencia.Licenciada en, en su currículum académico destaca su doctorado en la universidad norteamericana de Harvard, que cursó con una beca de La Caixa.Ha asumido los cargos en la administración catalana de secretaria de Hacienda, directora de Tributos y Juegos y directora de Coordinación Interdepartamental.Poco antes de concurrir a las elecciones catalanas como número 10 por Barcelona con JxCat, se dio de baja del PDeCATmás de la candidatura, un gesto que no gustó a la dirección y que le ha granjeado algunos recelos en el partido. Sin embargo, Puigdemont le confió la dirección de la campaña de JxCat y se convirtió en la Ernest Maragall (Barcelona 1943) fue conseller de Educación de la Generalitatcon el tripartito que presidía su hermano, Pasqual Maragall, y ahora encabezará la Conselleria de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, con carné de ERC recién estrenado.Nieto del poeta Joan Maragall, fue(FOC) durante el franquismo, y de 1958 a 1970 trabajó en publicidad y márketing., de 1970 y 1979 fue como analista informático del Ayuntamiento de Barcelona antes de que su hermano fuera alcalde, y después fue nombrado gerente del Instituto Cartográfico de Barcelona y director del Instituto Municipal de Informática (IMI).En 1974y en 1976 el PSC-Congrés, formaciones previas a la fundación del PSC, partido del cual fue uno de los dirigentes hasta su salida, en 2012. Su posición sobre el proceso independentista le hizo distanciarse del partido. Creó entonces el partido, formación que se integró en 2014 en el Moviment d'Esquerres (MES).Desde ese momentó empezó a concurrir en elecciones como independiente en ERC. Fue europarlamentario durante dos años tras los comicios de 2014. En el 21D fue elegido diputado en el Parlament. El 1 de mayo de este año Miquel Buch (Premià de Mar, Barcelona, 1975) dirigirá la Conselleria de Interior después de anunciar a principios de diciembre que dejaba la( ACM) tras seis años y la Alcaldía de su localidad natal después de diez años, para no perpetuarse en el cargo, dijo.Aquél mismo mes pasó aliderada por Carles Puigdemont en las elecciones del 21D, como número 22.Buch inició su actividad política en 1996 afiliándose a la Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC) y al partido vinculado a las juventudes, CDC, y en el año 2000 entró en el Ayuntamiento de Premià de Mar.También forma parte de la corriente interna del PDeCAT, y en el congreso fundacional de la formación heredera de CDC, en julio de 2016, presentó junto a Jordi Turull una candidatura para dirigir el partido pero no prosperó.El nombramiento de Josep Bargalló como conseller de Enseñanza de la Generalitat supone su regreso al departamento en un cargo que ejerció tres meses en el Govern de Pasqual Maragall, porque rápidamente se convirtió en su conseller primer.Nacido en Torredembarra (Tarragona, 1958) es, comenzó trabajando en la enseñanza pública y el sector editorial.Inició su trayectoria política en lay como militante del PSUC, PSAN y Nacionalistes d'Esquerres. Fue elegido en 1992por ERC, hasta 2003, y también concejal en Torredembarra. Ingresó en la formación republicana en 1995.En diciembre de 2006 le nombraron(IRL). Desde 2011 es vicepresidente de la Fundació Josep Irla –vinculada a ERC– y coordinador del ámbito no universitario del Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona. Antoni Comín (Barcelona 1971),, vuelve a ser nombrado conseller de Salud,Espor la UAB con postgrado en Humanidades por la UPF, e hijo del histórico dirigente del PSUC Alfons Carles Comín, fallecido en 1980.En 2011 se afilió al PSC y en marzo de 2014 anunció que abandonaba la militancia tras. Comín rechazó entonces ir en la lista de ERC a las elecciones europeas, para demostrar que no quería "conseguir un cargo" con las siglas de otro partido, pero avanzó que iba a estrechar lazos con ERC.Este acercamiento a los republicanos se materializó en las elecciones de 2015, cuando fue número tres por ERC, y que le catapultaron por primera vez a la cartera de Salud. Fue el primer conseller de Salud en democracia Josep Rull (Terrassa, Barcelona, 1968) ha vuelto a ser nombrado conseller de Territorio y Sostenibilidad,(Madrid). Fue el único de los consellers de Carles Puigdemont que fue a su despacho a trabajar tras aplicarse el artículo 155 de la Constitución.Licenciado en Derecho por la UAB, casado y con dos hijos, es. Fue ganando protagonismo, primero como diputado especializado en infraestructuras y luego como, desde 2010.Militó en CDC desde 1989 y secretario de Organización entre 2012 y 2014, y coordinador general entre 2014 y 2016, para pasar después a formar parte del PDeCAT, del queEs un hombre de partido y ha destacado por ser un: defendía la opción soberanista muchos años antes de que los convergentes virasen en esta dirección tras el congreso de CDC de 2012, en el que aprobaron avanzar hacia el Estado propio.El gestor cultural y activista de la cultura popular Lluís Puig (Terrassa, Barcelona, 1959) será conseller de Cultura,, tras su breve etapa con esta cartera: la ocupó de julio a octubre hasta irse a Bruselas.Acusado de presunta spor la Audiencia Nacional, se fue a Bruselas y en las elecciones del 21 de diciembre fue elegido diputado por JxSí, aunquepara facilitar la investidura.Durante su trayectoria ha cursado estudios musicales, de danza, producción audiovisual y de humanidades en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Destaca en su trayectoria el, y ha sido sardanista, dansaire y director de diversas agrupaciones de esbart, y en 1984 ganó el Premi Nacional de Dansa.Dirigió el festival Mercat de Música Viva de Vic en 2017, antes fue director artístico de la Fira Mediterrània de Manresa (1999-2010), y también había sido jefe de recursos del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana de la Generalitat (1998-2000), del que fue nombrado director en 2011.La abogada y diputada del Congreso Ester Capella (ERC) será la consellera de Justicia del próximo Govern en sustitución de Carles Mundó, también de ERC, también abogado y que dejó la política tras procesarle el Tribunal Supremo.Nacida el 3 de abril de 1963 en La Seu d'Urgell (Lleida), estudió de Derecho en la Universitat de Barcelona (UB). Abogada en ejercicio desde 1988,de 2003 a 2007. Desde 2015, y fue reelegida en 2016, donde ha sido portavoz de ERC en comisiones como la de Justicia, Interior, Economía, Hacienda e Igualdad.Se presentó como independiente en la lista de ERC a las elecciones del Ayuntamiento de Barcelona en 2007, y hasta 2011 fue portavoz del grupo en el Ayuntamiento de Barcelona. Militante republicana desde 2008, en X la Legislatura fue senadora designada por el Parlament, y actualmente es miembro de la ejecutiva del partido.El sociólogo, diputado y concejal de Granollers (Barcelona) Chakir El Homrani se ha convertido en conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat, tras iniciar su trayectoria social comoy después ingresar también en ERC.Nacido en Barcelona en 1979, militante en ERC desde 2004 y concejal desde 2015, momento en el que, y renovó el escaño en marzo de 2018 cuando renunciaron Marta Rovira, Carme Forcadell y Dolors Bassa.Espor la UAB, ha participado en el diseño de varios títulos de formación profesional vinculados al sector del agua y el medio ambiente, y ha trabajado en lay en el sector privado. Fue nombrado secretario de organización (2004) y portavoz nacional (2007) de L'Avalot-Joves de UGT, y ha sido miembro del Comité Nacional y del Consejo Nacional de la UGT, además de teneren sitios en los que ha trabajado.El ingeniero en Sistemas de Información Jordi Puigneró será conseller de Políticas Digitales y Administración Pública. No es nuevo en la administración catalana: desde noviembre de 2013, dirige las políticas endel Govern.Asumió en febrero de 2016 el cargo de secretario de Telecomunicaciones, Ciberseguridad y Sociedad Digital de la Generalitat, y también es presidente del Centro de Seguridad de la Información de Catalunya (Cesicat).Nacido en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) en 1974, se formó como(Reino Unido) entre 1992 y 1997, y ha trabajado como analista-programador del Deutsche Bank en Frankfurt (Alemania) y en IBM-Barcelona como consultor senior y jefe de proyectos informáticos y nuevas tecnologías.Inició su actividad política institucional en setiembre de 2005 como concejal del Ayuntamiento de su localidad natal hasta 2013, llegando a ser teniente de alcalde de Gobernación, Seguridad, Movilidad y Tecnología, además de ser miembro del Consejo de Administración del consorcio municipal catalán LocalRet entre 2007 y 2013.La republicana Teresa Jordà se ha convertido en consellera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat cogiendo el relevo a Meritxell Serret, convirtiéndose en laNacida en Ripoll (Girona) en 1972, es licenciada en Historia Moderna y Contemporánea por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y tiene un marcado, ya que fue alcaldesa de su localidad natal de 2003 a 2011.Ha sido concejal de Promoción Económica, Turismo y Ferias del Ayuntamiento de Ripoll y vicepresidenta de la Fundació Eduard Soler de Ripoll. También ha ocupado el cargo de presidenta de la Fundació Guifré y formó parte de la ejecutiva de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC).