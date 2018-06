Torra garantiza a la CUP que no renuncia "a nada" y promete un proceso constituyente

"Impensable" apoyar los Presupuestos

"Agenda de ruptura democrática"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra , trasladó este lunes a la CUP que mantiene intacta la intención de buscar en este mandato que Cataluña sea una república y les prometió que buscará"lo más pronto posible", informa Europa Press.Lo explicó en rueda de prensa la portavoz del Govern, Elsa Artadi , tras la reunión que Torra mantuvo en la Generalitat con los diputados Carles Riera y Natàlia Sànchez : "del presidente Torra de que no pensamos renunciar a nada.; si no, no estaríamos aquí".Torra entendió que la CUP tendrá una posicióncon los Presupuestos de 2019 y que, por lo tanto, los anticapitalistas, pero aun así el Govern no descarta negociar con ellos y tratar de sumarles.De hecho, a este respecto, Carles Riera aseguró que esque el Govern de Torra presente este curso político."En este momento es muy difícil, por no decir impensable, que la CUP pueda repetir una actuación con los Presupuestos como en la pasada legislatura", explicó en rueda de prensa tras la reunión en la Generalitat.Riera recordó que en aquella ocasióna cambio de impulsar el proceso independentista incluyendo el 1-O, pero ven muy complicado volver a avalar unas cuentas, porque aseguran que el nuevo GovernRiera también explicó que exigió a Torra. Aclaró que esa agenda debe implementarse "a corto plazo", aunque no abordaron un calendario con Torra.La CUP incidió en que una manera de demostrar que Torra apuesta por esta agenda es no trasladar la recuperación de las leyes catalanas suspendidas por el Tribunal Constitucional al diálogo con el Estado "en un debate competencial dentro del autonomismo, sino".