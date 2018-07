Publicada el 02/07/2018 a las 18:38 Actualizada el 02/07/2018 a las 19:35

La Policía Nacional ha desalojado este lunes porlas antiguas oficinas de Banco Madrid, en la plaza Margaret Thatcher, okupado desde abril del año pasado por el colectivo Hogar Social Madrid y donde vivían aproximadamente unas 20 familias, han informado a Europa Press fuentes policiales.Las mismas fuentes han señalado que el desalojo, que comenzó sobre las 6.30 horas de este lunes, ha transcurrido "sin incidentes". Por su parte, desde Hogar Social Madrid están reclamando que les dejen sacar los kilos de alimentos que hay en el interior para evitar que se caduquen. Durante el desalojo se han, una de ellas menor de edad.Su abogado, Ignacio Menéndez, ha señalado que, que se ha producido con niños en el interior, y ha pedido que se autorice la entrada para recoger estos alimentos con los que, según señalan, alimentan a 300 familias.Este desalojo llega después de que el pasado 16 de mayo, la Policía Nacional, también por orden judicial, intentaran desalojar el edificio sin éxito, pues el cerrajero que acompañaba a los agentes no pudo abrir la puerta.Ya entonces Menéndez explicó que era un desalojo "irregular" porque la defensa de Hogar Social Madrid había presentado un recurso hace unas semanas promoviendo unporque la ejecutoria del desalojo no había sido notificada ni a los condenados ni al procurador.Ese día, unas 80 personas participaron en una performance, con monos azules y caretas, con una estética similar a la de los protagonistas de la serie de 'La Casa de Papel', que atracan la Casa de la Moneda, y clamaron consignas como 'No nos van a parar, escudo y espada de España, somos el Hogar Social'. En febrero el desalojo también había sidoDesde 2014, este colectivo, con integrantes dey que se caracterizan por ayudar a familias españolas, han okupado, el primero, uno en Tetuán, muy cerca del Centro Social La Enredadera, lo que provocó enfrentamientos en el barrio con los integrantes de ambas casas okupas, unos de extrema derecha y otros de izquierda.Los siguientes edificios fueron otro en Chamberí, ubicado en Bretón de los Herreros; la antigua sede de Forum Filatélico, en la calle José Abascal; la antigua sede del NODO, en Joaquín Costa; y el Palacete de Velázquez, antigua sede de la Dirección General de Caballeros Mutilados de Guerra por la Patria.