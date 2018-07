Marlaska asegura que los CIE "no pueden desaparecer" y habla de "redefinir" los centros

Publicada el 03/07/2018 a las 12:10 Actualizada el 03/07/2018 a las 12:44

Seguridad menos cruenta

El ministro de Interior,, ha asegurado que los(CIE) "no pueden desaparecer", pero sí se pueden "redefinir" para "que la gestión sea lo más adecuada a los derechos de las personas"."Todo se puede mejorar", ha admitido Grande-Marlaska en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press al ser preguntado por las condiciones que ofrecen en la actualidad los centros de internamiento de extranjeros.El titular de Interior ha incidido, no obstante, en que ni los CIE ni "su fin último para garantizar la expulsión de ciudadanos en situación de irregularidad" pueden "desaparecer" y ha recordado que el internamiento de los migrantes se produce porEn cuanto a la retirada de las concertinas de las vallas de Ceuta y Melilla, Grande-Marlaska no ha dado una fecha concreta para su desaparición, pero ha asegurado que "ya se está trabajando" para eliminarlas. "Se están estudiando las formas alternativas que garanticen el mismo nivel de seguridad. En ese momento "se hará, no hay pausa", ha garantizado Grande-Marlaska.En cuanto a la posibilidad de que Marruecos pueda mantener las concertinas en su lado del paso fronterizo, Grande-Marlaska ha apostado poro de cualquier cosa; hay que ser respetuosos y conscientes de lo que cada uno tiene que hacer".El titular de Interior ha recordado que la frontera compete a Marruecos y la Unión Europa, y "la forma de definirla es una cuestión de dos y tiene que haber un acuerdo".