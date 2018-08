Los militares franquistas se crecen: el general en la reserva Fernández-Monzón sostiene que los crímenes del dictador eran "legales"

Publicada el 22/08/2018 a las 13:08 Actualizada el 22/08/2018 a las 13:09

El general en la reserva, uno de los cinco investigados por el Ministerio de Defensa por la firma de un manifiesto que exalta al dictador Francisco Franco, ha negado que hubiese asesinatos durante la Dictadura y ha subrayado que había" por tribunales "absolutamente legales"."Fueron todos condenados por tribunales de entonces,que eran consejos de guerra", ha afirmado en declaraciones a 'El Programa del Verano' de Telecinco, recogidas por Europa Press.Asimismo, ha negado que haya 140.000 desaparecidos como consecuencia de la Guerra Civil y ha aseverado que la cifra es "muy inferior", como según él han demostrado "investigaciones muy recientes"."Pura y simplemente, lo de los 140.000 asesinados y represaliados después de terminar la Guerra Civil es mentira. Es mentira. No existen esos 140.000 asesinados ni desaparecidos", ha insistido, y ha argumentado que tras la Guerra Civil se celebraron consejos de guerra en los que hubo "condenados". "No fueron asesinados", ha sentenciado.Por otro lado, ha cargado contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por haber terminado con la paz y la reconciliación, que "estaba perfectamente hecha", con su "ley de odio histórico" --Ley de Memoria Histórica--.Respecto a la investigación abierta por Defensa sobre él y sobre los otros cuatro reservistas que figuran entre los firmantes del manifiesto que exalta la figura militar de Franco, Fernández-Monzón ha asegurado a Europa Press que a él no le ha llegado "nada", ninguna notificación ni comunicación.El instructor de la investigación abierta por el Ministerio, el teniente general Miguel Ángel Villarroya, llamará a declarar en las próximas fechas a todos los investigados y les preguntará si se ratifican o no en el contenido del escrito. Tras ello, la ministra de Defensa, Margarita Robles, recibirá una propuesta de resolución del caso y decidirá sobre las posibles sanciones a los cinco reservistas.