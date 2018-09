Bronca entre Aznar y Rufián, con acusaciones mutuas de "golpismo" y alusiones a Corleone y la boda en El Escorial

Publicada el 18/09/2018 a las 12:43 Actualizada el 18/09/2018 a las 13:00

Aznar defiende a sus ministros

La comisión de investigación que investiga la presunta financiación ilegal del PP ha vivido un tenso rifirrafe entre el expresidentey el diputado republicano, que se han lanzando acusaciones mutuas de "golpista". Durante la sesión también se han producido alusiones reiteradas a la boda de la hija del exjefe del Ejecutivo en San Lorenzo de El Escorial en el 2002 y a Vito Corleone, el célebre padrino de la obra de Mario Puzo. La guerra de Irak y la situación judicial de algunos exministros del primer gobierno del PP también ha centrado parte del duelo parlamentario, informa Europa Press.Durante este tenso enfrentamiento parlamentario, el presidente de la comisión de investigación, el canario, ha tomado la palabra en varias ocasiones para pedir que no se siguiera "montado la alharaca". "Guardemos las vísceras en el closet", ha exclamado.Rufián ha abierto su intervención recordando la guerra de Irak y llamando a Aznar el "". Después le ha preguntado si tiene "vergüenza" por actuaciones como ésa, al ser "responsable de una invasión" que llevó a centenares de personas a la "muerte más vil" y por haber sido presidente de un partido "condenado por corrupción".Aznar le ha contestado con lo que ha sucedido en Cataluña y le ha afeado ser representante de un partido "golpista" que quiere "destruir" España y tiene a sus representantes en prisión "por rebelión, sedición, enfrentamiento a la autoridad y violencia". A su entender, que le pida explicaciones un "partido golpista" eso sí que trasciende elEl actual presidente de FAES ha admitido que los independentistas ya, "fraccionando" a la sociedad catalana y "enfrentando a los españoles". Eso sí, se ha mostrado convencido de que "no conseguirán sus propósitos" aunque por el momento ya sí lo hayan logrado entre los catalanes."Golpista su partido", le ha espetado entonces Rufián, que se ha remontado incluso al año 1936 y ha añadido después: "Ya le digo yo que no tiene vergüenza. Se solidariza con los presos corruptos y yo con mis presos demócratas", ha aseverado.Y ante esa alusión a 1936, Aznar ha recomendado al portavoz adjunto de ERC que lea apara "darse cuenta en qué partido milita" porque "dieron un golpe en 1934 contra el Gobierno de la república". Y ahora, ha proseguido, han querido "dar otro golpe" en Cataluña y "pulverizar" el régimen constitucional acordado en 1978.El diputado republicano ha sacado una foto de los miembros del Gobierno del primer gobierno de Aznar, subrayando que están "imputados, condenados o señalados por enormes casos de corrupción".y si los medios de comunicación le protegen, usted simplemente es", ha aseverado.Aznar ha dicho estar "encantado" con los miembros de su primer gobierno y ha dejado claro que ninguno de los hechos a los que se podía referir Rufián tenían que ver por actos que tengan que ver con su ejercicio de ministros. Además, ha recalcado que en todas las decisiones "difíciles" que él tuvo que tomar "nadie puede decir que su comportamiento no haya sido correcto y sujeto a las normas legales", cumpliendo con la ley "A renglón seguido, el expresidente ha sacado a relucir el caso de un consejero de gobernación de ERC que fue "apartado de su cargo por contrabando" pero que luego fue contratado por una fundación de ese mismo partido. "¿Me está comparando el contrabando de tabaco con la Gürtel?, le ha respondido Rufián.Es más, el diputado republicano ha dicho a Aznar si no le daba "vergüenza" comparar a un "traficante de tabaco con, Ángel Acebes, Jesús Sepúlveda, Paco Camps, López Viejo, Alberto Cortina, Álvaro Pérez 'El Bigotes', Luis Bárcenas, Francisco Correa y su yerno Alejandro Agag"."¿Sabe qué comparte toda esta gente? Se lo digo yo, fue a la boda de su hija en El Escorial? ¿que no tenía ni idea de lo que sucedía ahí dentro, que más que una boda parecía un cártel?, ha asegurado.Aznar ha pedido a Rufián que volviera a leer esa lista de personas, aunque ha dicho que estaba "bastante equivocada". Tras asegurar que es "lógico" que su yerno fuera a la boda, ha expresado su extrañeza por su "interés" en su trayectoria vital y ha agregado que después de retener en la memoria esos invitados "a lo mejor" tenía futuro "organizando eventos".El diputado republicano le ha emplazado a aclarar si "es cierto" que el banquete y las luces de la boda de su hija se pagaron con "", aunque ha dicho que ese enlace matrimonial le traía "al pairo". También le ha preguntado qué le pasó porque en 1995 se presentaba como "una especie de Cid Campeador" de la lucha contra la corrupción.Aznar, visiblemente molesto, le ha emplazado a "demostrar" qué juez o qué sentencia ha dicho que una parte de la boda de su hija fue pagada y le ha acusado de "faltar a la verdad" en sede parlamentaria y ser un "corrupto de las palabras". Y sobre las menciones a su yerno,, ha indicado que es un empresario "con mucho éxito, no solo en Reino Unido sino en todo el mundo", algo de lo que, según ha dicho, se siente "orgulloso y satisfecho".Rufián ha recordado una escena de 'El Padrino' cuando Corleone en la boda de su hija aparece en su despacho acariciando un gato y diciendo qué ha hecho para merecer tanta falta de respeto. "", le ha espetado. Aznar le ha respondido: "Decirle que duermo muy bien, pero no tengo gato", ha proclamado, para reprochar al diputado republicano su "histrionismo" en esta sesión parlamentaria.A lo largo de su intrevención, Aznar ha afirmado que es "absolutamente falso" que el PP esté "" y ha insistido en que la sentencia de Gürtel habla de una participación a título lucrativo en "dos operaciones muy concretas" en dos municipios madrileños del que el partido nacional no tenía conocimiento.Una vez más, ha negado que haya existido una 'caja b' en el PP y ha advertido a Rufián que si lo cree tendrá que "demostrarlo". También ha dicho que no tenía "nada que ver" con los llamados 'papeles de Bárcenas' no con las siglas J.M.Y ante las manifestaciones en privado de miembros del PP asegurando que se estaban comiendo ", en alusión a Gürtel, el expresidente del Gobierno ha resaltado que él no presta atención a las declaraciones "anónimas" y ha subrayado que su partido le "quiere mucho".