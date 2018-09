PSOE, PP y Cs proponen cerrar webs sin autorización judicial cuando se viole reiteradamente la propiedad intelectual

Publicada el 24/09/2018 a las 20:01 Actualizada el 24/09/2018 a las 21:38

El PSOE , junto con PP y Ciudadanos, ha registrado en el Congreso una enmienda a la Ley de Propiedad Intelectual en la que se propone que elque hayan incumplido de forma reiterada esta norma no requiera de una autorización judicial. El apoyo de las formaciones lideradas por Pablo Casado y Albert Rivera a esta iniciativa garantizan que pueda salir adelante en la Cámara, informa Europa Press.El texto que proponenindica que "la ejecución de la medida de colaboración dirigida al prestador de servicios, con independencia de cuál sea su naturaleza, no requerirá la autorización judicial prevista en el artículo 122 bis de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa".Esta medida supondría dejar en manos de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, la conocida como, el cierre de estas páginas. Es decir, de uny no de uno judicial.Esta medida ha recibido laspor parte de Unidos Podemos. Su portavoz de Cultura , Eduardo Maura, ha asegurado que su grupo parlamentarioa favor de estos cambios en el artículo 195, un texto que, según ha explicado, es "ya de por sí muy delicado" y cuya redacción "no era clara" ya en la anterior normativa. Maura advierte que este artículo "tiene consecuencias importantes en materia de multas y sanciones"."Defendemos elpara resolver los conflictos que de hecho se dan y que la justicia tenga más recursos en la materia. Así podrá fallar antes y con más garantías", ha explicado el diputado.Precisamente, un exdiputado del grupo confederal en la anterior legislatura, David Bravo, ha iniciado una campaña de protesta a través de Twitter . A través de varios mensajes ha explicado que esta propuesta de eliminar el control judicial para cerrar websporque "era una píldora demasiado grande para nuestras tragaderas". Para Bravo la decisión tomada ahora por PSOE, PP y Ciudadanos se puede deber a que ahora creen que la ciudadanía tiene "las tragaderas mucho más anchas". "No se equivocan", ha apuntado.