Álvarez Cascos asegura que el comportamiento de Bárcenas y Lapuerta ha sido "intachable"

Publicada el 09/10/2018 a las 11:29 Actualizada el 09/10/2018 a las 14:04

Niega tratos de favor durante su paso por Fomento

El ex secretario general del Partido Popular,, defendió este martes las actividades de los extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta.. "Nunca he visto durante los años 1989 y 1999 –década durante la cual ocupó la Secretaría General y en la cual coincidió con Bárcenas y Lapuerta–", añadió.Así lo señaló el que fuera vicepresidente y ministro de Fomento con José María Aznar ante la comisión del Congreso que investiga la presunta financiación ilegal de su antiguo partido, del que fue número dos entre 1989 y 1990. Tras la llegada de Mariano Rajoy, el veterano político dejó el PP y fundó Foro Asturias, partido en el que milita actualmente.A preguntas del diputado del PSOE Felipe Sicilia, Álvarez Cascos –que llegó acompañado del actual secretario general del partido y número dos de Pablo Casado, Teodoro García Egea– aseguró que. En este sentido, evitó contestar sobre si pensaba que el propio Bárcenas había sido quien había orquestado la caja B del PP. "Los procedimientos acusatorios se basan en datos, no en suposiciones y conjeturas, así que no me pida que participe en un procedimiento inquisitorial", espetó al diputado socialista.Álvarez Cascos tambiénnegando, como hizo en varias ocasiones, que laspertenezcan a su nombre, Paco [Francisco] Álvarez Cascos. Tal y como recordó Sicilia, en los apuntes del extesorero se incluía una entrada en la que se podía leer "entrega PAC 10 millones" que, recordó, el propio Bárcenas reconoció en sede judicial. "Yo no he recibido esa cantidad de dinero en ningún momento", aseguró. Y lo reiteró en su respuesta a la diputada de Unidos Podemos Noelia Vera: "Lo que se sostenga en esos papeles lo tendrá que demostrar quienes los hayan realizado", dijo, eludiendo nombrar al extesorero. "Todos mis ingresos están reconocidos y certificados en mis declaraciones de renta. No puedo aceptar ninguna insinuación de otros ingresos que no sean los que figuran ahí", añadió.Pero aunque Álvarez Cascos niegue corresponderse con las siglas PAC, fueron los propios investigadores de la UDEF quienes, en el año 2014, establecieron la conexión y concluyeron que el ex secretario general fue. El político, además, aparece durante 14 años (1990-2004) en la contabilidad de la trama mencionado de distintas maneras: Paco A.C., Paco Alv-Casco, Paco A. Cascos, Paco, Cascos, Paco Álvarez.A primera hora de la mañana compareció ante la misma sala el empresario, que fue dueño de la constructora Hispánica y es uno de los arrepentidos de la trama Gürtel que confesó el pago de comisiones a cambio de obras públicas. "Encontrándose abiertas distintas causas en la Audiencia Nacional que afectan a mi persona, voy a acogerme a mi derecho a guardar silencio", dijo como respuesta a la primera pregunta.Su relación con Álvarez Cascos es directa. De hecho, el empresario es conocido como, pues su constructora obtuvo contratos de obras durante su mandato al frente del Ministerio de Fomento por valor de. Previamente, según recordó la diputada Vera, su facturación en relación con instituciones públicas era nula.Pero Cascos volvió a negar la mayor., defendió. En este sentido, dijo que las contrataciones no dependían del ministro y que, además, se regían por procedimientos transparentes y "automatizados".