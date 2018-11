Publicada el 06/11/2018 a las 10:59 Actualizada el 06/11/2018 a las 12:26

Pérdida de contratos publicitarios

El Gran Wyoming Dani Mateo se disculparon este lunes, en el programa El Intermedio de La Sexta , tras la polémica suscitada por unen el que el segundo simulaba sonarse la nariz con una bandera de España. "El Intermedio quiere subrayar que no habíapolítica ni ningún posicionamiento editorial detrás. Era simplemente, pero si la broma no ha funcionado, no tenemos problema en pedir", dijo anoche Wyoming durante el programa.La broma, que se emitió en directo la semana pasada, levantó una gran polémica —sobre todo en las redes sociales— entre quienes defendían la acción como una broma dentro de los límites del humor, y quienes la vieron como una. Este mismo lunes en otro programa, este en la televisión pública catalana TV3, otro cómico —Toni Soler— mostró su apoyo a Mateo limpiándose los mocos con una réplica en papel de la bandera catalana. Soler explicó que la acción era dey a su compañero de profesión.Ante este revuelo, varios patrocinadores del programa decidierony el propio Dani Mateo ha sido. La última empresa en anunciar que deshace su relación comercial con El Intermedio ha sido, una compañía valenciana de muebles. Otra valenciana,, ya manifestó el pasado viernes que retiraba su publicidad al no defender "expresiones" como hecha por Mateo. ", como no puede ser de otra forma, está claramente del lado de nuestra Constitución y del marco de convivencia que supone, y por lo tanto abogamos por el respeto a los símbolos que representan ese espacio de convivencia", dijo la empresa. Otras marcas respaldan el boicot publicitario al espacio de entretenimiento de La Sexta, como la textil, que este lunes rechazó seguir vistiendo a los presentadores del programa por un gesto