Save the Children pide a la Iglesia que sus protocolos de abusos sexuales impliquen la notificación a la Justicia

La ONG Save The Children ha solicitado a la Conferencia Episcopal Española que tome medias específicas de lucha contra los abusos sexuales a menores de edad , que impliquen que cualquier indicio o revelación se notifique a la Justicia para que actúe. "No podemos permitir que haya, o que niños y niñas sigan en contacto con su agresor y no sean protegidos", señala la directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de Save the Children,El portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE),, afirmó el pasado miércoles que están trabajando, a través de una recién creada comisión que actualizará los protocolos contra los abusos en la Iglesia, para hacer de esta. También dijo que un solo delito de este tipo "ya es relevante" y debe "castigarse" porque el abuso sexual a un menor por parte de un sacerdote es ", un delito grave y un pecado horrendo".Desde Save The Children celebran las declaraciones Gil Tamayo y le recuerdan que "es el momento de mostrar un firme compromiso de lucha contra los abusos sexuales dentro de la Iglesia" ante elde estos delitos durante años. "Debe contar con políticas internas que no den lugar a dudas: Ante cualquier indicio o revelación están obligados a notificar a la Justicia. Son las autoridades judiciales quienes deben actuar", sostiene Sastre.