Los afectados por los préstamos universitarios celebran el "rescate" a más de 10.000 jóvenes aprobado por el Gobierno

Publicada el 08/02/2019 a las 18:58 Actualizada el 08/02/2019 a las 19:28

El ministro @astro_duque confirma el Real Decreto-Ley que acoge las demandas de @AfectadosPRU. El drama de los Préstamos Renta Universidad ha terminado. Gracias a @LlamasAbogado, a los afectados que no han dejado de luchar por una solución justa y a todos los que nos han apoyado. pic.twitter.com/OjO3aoSQDO — Alex Rozada (@alexrozada) 8 de febrero de 2019

La Asociación de Afectados por los Préstamos Universitarios celebra el "rescate" a "miles de jóvenes" aprobado este viernes por el Gobierno con el Real Decreto-Ley que incluye un paquete deen el ámbito de la ciencia, la tecnología, la innovación y la universidad. Este decreto incluye mejoras sustanciales para los afectados por los préstamos Renta-Universidad, pues solo los que sobrepasen los 22.000 euros anuales tendrán que comenzar a devolver el crédito, para lo que dispondrán de 15 años de plazo para devolverlo, informa Europa Press.La medida, de la que se podrán beneficiar "más deque aún no han reembolsado los préstamos", según la Asociación de Afectados por los Préstamos Universitarios , "supone un auténtico salvavidas para miles de jóvenes que solicitaron estos préstamos entre 2008 y 2012 con la finalidad de cursar estudios de máster y doctorado".En un comunicado, la asociación ha mostrado su "agradecimiento al Gobierno de España por saber dialogar y atender las demandas de este colectivo, especialmente al ministro Pedro Duque". La Asociación también ha destacado "el trabajo de Unidos Podemos, en particular del diputado Javier Sánchez Serna, por sus innumerables iniciativas parlamentarias" para solucionar este problema.Para Miguel Ángel Llamas, abogado y portavoz de la Asociación de Afectados por el Préstamo Renta Universidad, "se trata de unaque llega después de muchos años de lucha". "En 2016 presentamos una reclamación patrimonial contra el Ministerio y en 2017 conseguimos que el Congreso de los Diputados aprobara una Proposición No de Ley. Las medidas aprobadas en el Consejo de Ministros hacen justicia y mejoran la vida de miles de jóvenes ", ha añadido.Según ha apuntado este viernes el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, esta medidaque están pendientes de la devolución de los créditos, algunos de los cuales se han enfrentado a situaciones de impago.