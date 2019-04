Sánchez salva el primer asalto

Publicada el 23/04/2019 a las 00:01 Actualizada el 23/04/2019 a las 00:27

Si los debates los gana el candidato que menos errores comete, habrá que concluir que el primero de estas elecciones ha acabado en tablas. Pero si Pedro Sánchez, primero en todas las encuestas, era el que más tenía que perder,Habrá que ver qué pasa este martes con el segundo.Pedro Sánchez, el aspirante del PSOE, el que prefería un debate a cinco que incluyese a la extrema derecha y visualizase de nuevo—la alianza entre PP, Ciudadanos y Vox—, no renunció a esa carta. Fue el único que citó en varias ocasiones a la formación ultra como el socio necesario de la alianza de la derecha. Y para subrayar la identidad de criterio entre PP y Cs, llegó incluso a contestar a Pablo Casado y Albert Rivera en varias ocasiones en el mismo turno. Como si fuesenPablo Casado, el aspirante del PP,en esta campaña y se centró exclusivamente en el presidente del Gobierno. Ignoró a Pablo Iglesias y evitó los repetidos intentos de Rivera de disputarle el liderazgo de la derecha. Sus armas contra Sánchez, las mismas que exhibe en los mitines: la supuesta existencia de pactos con los independentistas para romper España y la defensa de una política económica basada en una bajada generalizada de impuestos.El candidato de Ciudadanos, Albert Rivera, fue el que más recurrió a la exhibición de fotografías y titulares de prensa. Lo hizo contra el PP —con una foto de Rodrigo Rato nada más iniciar el debate— y sobre todo contra Sánchez, hasta el punto de dejar encima de la mesa, durante buena parte de la emisión, una foto enmarcada del presidente durante una reunión con su homólogo catalán, Quim Torra. Rivera buscó el enfrentamiento con los otros tres candidatos —también con Iglesias— e intentó aparecer comoporque, según él, el PSOE está en manos de los independentistas catalanes y el PP está dispuesto a volver a pactar con el PNV.Pablo Iglesias, el aspirante de Unidas Podemos, se aferró a la Constitución para exigir su cumplimiento. Y consiguióal exigirle hasta en tres ocasiones que aclarase si va a pactar con Ciudadanos y no obtener ninguna respuesta. Esa es una de sus principales bazas electorales, en la que lleva insistiendo desde la convocatoria de las elecciones. La otra también la planteó al final:cuya existencia reprochó a PSOE y PP y que vinculó expresamente a Sánchez al recordar que el exnúmero dos de Comunicación de Moncloa está imputado en relación con este escándalo, aunque sea por hechos que supuestamente ocurrieron años antes de tener vinculación con el Gobierno.Sánchez salvó el tipo con un debate en el que—llegó incluso a agradecer a Iglesias su labor durante los últimos diez meses— y se centró en sacar partido de la identidad de criterio entre Casado y Rivera y de la necesidad que ambas fuerzas tienen del apoyo de Vox, el gran ausente en la emisión de RTVE. El PSOE, defendió, es “el único partido que puedeQue nadie se confíe: nadie pensaba que Donald Trump fuese a ganar ni que el Brexit fuese a salir adelante, advirtió.El presidente construyó el grueso de sus intervenciones sobrecomo la única manera de luchar contra la desigualdad, el problema que repetidamente definió como el principal de España. Y acusó a PP y Cs de votar sistemáticamente en contra de todas las iniciativas planteadas en el Congreso para hacerle frente. La derecha, acusó, apuesta porhasta 18.000 millones, aseguró, si se cumplen todos los recortes fiscales que han prometido.Sánchez se mostró menos sólido en el bloque económico —llegó a atribuirse una subida de las pensiones que no ha tenido posibilidad de implementar— pero recuperó fuelle en el del bienestar. Fue aquí donde repasó, uno por uno, los asuntos que su Gobierno ha conseguido sacar adelante en diez meses en el Congreso y donde aprovechó para echar en cara a PP y a Cs sus titubeos con el feminismo. “Creo en el feminismo sin ningún tipo de adjetivos.proclamó dirigiéndose expresamente a Rivera. “No sea carca:espetó a Rivera.