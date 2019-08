Ayuso considera “absurdo” informar de su participación en un posible delito de alzamiento de bienes

Publicada el 06/08/2019 a las 13:20 Actualizada el 06/08/2019 a las 14:01

info Libre

info Libre

1. En abril de 2012, cuando Isabel Díaz Ayuso acepta la donación del 50% de Sismédica SL que le hace su padre, éste tenía ya deudas impagadas que había avalado personalmente y el Grupo MC estaba en quiebra. ¿Conocía Isabel Díaz Ayuso esa situación?



2. En caso de que Díaz Ayuso conociese esa situación, ¿no se planteó que la donación podría ser un alzamiento de bienes y que en ese caso ella estaría actuando como cooperadora?

info Libre

Desmarcarse de Aguirre y Cifuentes

La candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, calificó este martes como “escarbar en cómo arruinaron a mi familia hace ocho años” las informaciones que ha publicadoen las que da cuenta de su decisión de aceptar que sus padres le donasen una vivienda en el centro de Madrid en octubre de 2011 y un local de oficinas en abril de 2012, en dos operaciones sospechosas de un delito de alzamiento de bienes. “Es absurdo”, aseguró. “Están hablando de una familia anónima y de hace más de una década. No tengo más que decir”, concluyórevelados por este periódico.Según Ayuso, que, publicar esos hechos es un intento de. "Esto se circunscribe a mi familia y", concluyó.Pese a las declaraciones de Díaz Ayuso, lo cierto es que las informaciones detienen que ver directamente con la actuación de la dirigente del PP. En concreto,respecto a la donación del local de oficinas fue la siguiente:Y prácticamente las mismas preguntas le fueron planteadas hace seis semanas, cuandopublicó los datos sobre la primera donación recibida , la del piso en el centro de Madrid.La respuesta literal de la dirigente del PP este lunes, a través de su portavoz, fue la siguiente:Pero este periódico no le había preguntado por el estado de salud de su padre –fallecido en 2014– ni por la situación laboral de su madre, sino por. En una donación hay dos partes: el donante –en este caso, ambos progenitores en el piso y únicamente su padre en el local de oficinas– y el donatario, la persona que recibe los bienes –en este caso, Isabel Díaz Ayuso–. Todas las preguntas están relacionadas con la actuación de la política del PP, no con la de sus padres.El artículo 257 del Código Penal castiga como delito deaquella conducta que realiza un deudor con el objetivo de disminuir su patrimonio para frustrar el derecho del acreedor a cobrar su deuda. Se castiga enajenar u ocultar bienes una vez que el acreedor entabla un procedimiento de ejecución, pero también cuando es “previsible” que dicho procedimiento se vaya a iniciar.. El alzamiento está castigado con penas de cárcel de uno a cuatro años, que se elevan hasta un máximo de seis años si la deuda que se trata de eludir es de Derecho público y la acreedora es una persona jurídico pública.La diferente pena es importante a la hora de determinar. En la versión agravada del delito, cuando la deuda que se trata de eludir es de Derecho Público, la prescripción se produce a los diez años. En todos los demás casos prescribe a los cinco. Las dos operaciones en las que participó Isabel Díaz Ayuso se produjeron el 7 de octubre de 2011 y el 16 de abril de 2012, de forma que habrían prescrito salvo que se estableciese que la deuda era de Derecho público., cuyos dos principales accionistas son la Comunidad de Madrid y Bankia, cada uno con algo más del 30% del capital.Juristas consultados por este periódico explicaron que, en relación a un presunto alzamiento de bienes, también hay que tener en cuenta, que presume “todos aquellos contratos por virtud de los cuales el deudor enajenare bienes a título gratuito”. La donación es una enajenación a título gratuito. Los contratos celebrados en fraude de acreedores son rescindibles. El artículo siguiente (1298) estipula que quien "hubiese adquirido de mala fe las cosas enajenadas en fraude de acreedores, deberá indemnizar a éstos de los daños y perjuicios que la enajenación les hubiese ocasionado, siempre que por cualquier causa le fuera imposible devolverlas".En una rueda de prensa celebrada en la Asamblea de Madrid en el marco de los preparativos para la convocatoria de su investidura, tras lograr el apoyo combinado de Ciudadanos y la ultraderecha de Vox, AyusoEsperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitase al juez Manuel García Castellón, instructor del caso Púnica, que cite a las dos como investigada –figura conocida anteriormente como imputada– por la presunta financiación irregular del PP regional.Ayusoy, aunque aseguró que “no reniega de nadie”, su obligación es mirar ”para adelante”. La candidata del PP a la investidura intentó minimizar su vínculo con Cifuentes y con Aguirre diciendo que su “nexo” con ellas cuando estaban en la Presidencia fue como el de “cualquier militante y afiliado en el PP durante las épocas que fueron presidentas”, informa Europa Press.“Lo que toca en estos momentos es respetar la presunción de inocencia, yo tengo la obligación dey renovar este proyecto y de encauzar una nueva etapa. Cuando la Justicia hable haremos nosotros lo propio. Mis responsabilidades, en el caso de Aguirre, se centraban más en un perfil técnico o de periodista en un partido político pero ahora soy otra persona, con otro perfil y otra etapa. No reniego de nadie pero no tengo que reivindicar nada, no tengo esa obligación”, aseguró a modo de explicación.En cuanto a que Cifuentes haya señalado en su cuenta de Twitter que todo lo que le ha ocurrido es por “levantar alfombras”, Ayuso se limitó a decir que ellasino que de lo que se tiene que responsabilizar es del proyecto de la Comunidad de Madrid en los próximos años y de hacer un proyecto transparente para luchar “con todos los medios” contra la corrupción.