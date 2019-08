El Ayuntamiento de Madrid rechaza aclarar si pedirá a Ayuso que pague los cinco años de IBI que debe

Publicada el 08/08/2019 a las 06:00 Actualizada el 07/08/2019 a las 17:48

EL AYUNTAMIENTO NO RESPONDE



Estas son las cuatro cuestiones que infoLibre remitió al Ayuntamiento de Madrid y que la corporación declinó responder por "afectar" a un contribuyente:

El Ayuntamiento de Madrid no responde sobre si exigirá a Isabel Díaz Ayuso y su hermano Tomás que abonen la deuda generada por los cinco años en los que no han pagado el IBI del local de oficinas que poseyeron hasta 2017, una información que desveló este miércoles. El consistorio madrileño argumenta que, y explica que "todos los datos e información relativa a los contribuyentes tienen carácter reservado" y no pueden comunicarse "a terceros".El inmueble que originó la deuda es un local de oficinas de 180 metros cuadrados situado en la calle Antonio López de Madrid. Isabel Díaz Ayuso y su hermano Tomás fueron dueños –cada uno tenía el 50% a través de la sociedad Sismédica SL– del inmueble, periodo en el que se generó la deuda. Y ambos hermanos se hicieron con la propiedad después de que su padre les donase a cada uno el 50% de las participaciones de Sismédica SL, una operación realizada en 2012 y sobre la que planean sospechas de alzamiento de bienes , ya que en ese momento el padre era avalista solidario de una deuda de 400.000 euros con Avalmadrid que ya estaba en mora y, por ende, tenía vetado hacer donaciones.Durante los cinco años en los que los Ayuso no pagaron el IBI, el Ayuntamiento de Madrid trató sin éxito de reclamar el pago de la tasa a través de notificaciones a nombre de Sismédica SL. El Ayuntamiento de Madrid siguió los trámites habituales para intentar cobrar la deuda, incluyendo la notificación a través de diarios oficiales, que se realiza cuando el obligado tributario no responde en su domicilio. Este miércoles, tras la publicación de la información,trató de saber si el consistorio tenía intención de reclamar la deuda a Sismédica SL,, dado que Ayuso es un personaje público.Peroafirmando que esa posible actuación "entra dentro de la información de carácter reservado".La corporación liderada por José Luis Martínez Almeida tampoco quiso responder,. La primera de ellas, a cuánto asciende exactamente la deuda tributaria de Sismédica SL con el Ayuntamiento de Madrid. La segunda, si Sismédica dejó de abonar algún otro tributo al Ayuntamiento de Madrid o si toda la deuda provenía del impago del IBI de su local. Y la tercera, a qué ejercicios corresponde la deuda de la compañía que pertenecía a Díaz Ayuso y su hermano.De acuerdo con el precio de los recibos del IBI de la zona y los metros cuadrados del inmueble que poseía la empresa que entonces pertenecía a Ayuso, y teniendo en cuenta que los impagos más antiguos llevan años acumulando intereses, fuentes tributarias consultadas por este periódico calculan que la deuda acumulada por Sismédica SLPor su parte, fuentes jurídicas explican que el hecho de que se publique la notificación de la ejecución con una periodicidad casi anual tiene como consecuencia que la deuda no prescribe. La mayor parte de las deudas tributarias prescriben a los cuatro años, pero en este caso la última publicación es de agosto de 2017, de forma que la deuda está viva.