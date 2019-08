Arde sobre quemado en Canarias: Tejeda, Mogán y San Bartolomé de Tirajana, pueblos marcados por los grandes incendios forestales

Publicada el 19/08/2019 a las 17:01 Actualizada el 19/08/2019 a las 17:47

El descontrolado e imparable incendio que está afectando a Canarias, algunos de ellos históricos, en municipios como Tejeda, Mogán o San Bartolomé de Tirajana, que tienen el deshonor de haber albergado los peores incendios históricos en el archipiélago.Según datos históricos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación consultados por Europa Press, desde 1991 hasta 2017 los municipios de Tejeda, Vega de San Mateo, Galdar, Mogán y San Bartolomé de Tirajana han acogido grandes incendios forestales,Entre 1991 y 2000, el municipio de Tejeda registró 34 incendios; San Bartolomé de Tirajana, 31 fuegos y Vega de San Mateo 30 siniestros en ese decenio. Por su parte, los municipios de Santa Cruz de Tenerife con más fuegos en ese periodo fueron Los Realejos, con 51 fuegos; Icod de los Vinos, con 34 y Vallehermoso, con 34.En ese decenio, el fuego con mayor extensión que afectó a Canarias se produjo en el término municipal de Garafia, un fuego que se inició por una hoguera el 29 de julio y se extendió hasta el 1 de agosto del año 2.000,En la siguiente década, entre 2001 y 2010 volvieron a ser San Bartolomé de Tirajana, Mogán y Tejeda, en Las Palmas, los municipios con mayor superficie afectada por el fuego.Sin embargo, aún más superficie se quemó, también en Tejeda, y por causas intencionadas entre el 27 de julio de 2007 y el 25 de agosto de 2007,. Aquel fuego empezó a ser controlado el 1 de agosto, pero no se extinguió por completo hasta el 25 de agosto.Ese mismo año, otro gran incendio afectó a Los Realejos, en Santa Cruz de Tenerife, entre el 30 de julio y el 16 de agosto. En aquellas semanas se quemaron 16.914 hectáreas de superficie forestal y otras 1.275 hectáreas no forestales.En total,, que forman parte de los 30 grandes incendios históricos más importantes en España registrados en ese periodo.De entonces destacan también los fuegos dey Alajeró, en La Gomera, en 2012, con 2.923 hectáreas.Precisamente, el Ministerio recuerda que durante el año 2007 se produjo en las islas Canarias una invasión de aire cálido que elevó las temperaturas hasta valores inusualmente altos y. Se trata de las mismas circunstancias meteorológicas que en estos días y que según las previsiones meteorológicas no tienen visos de terminar.Estos grandes incendios de Los Realejos (Tenerife) y Tejeda (Gran Canaria) en 2007Aunque Canarias no es la comunidad autónoma con mayor número de Grandes Incendios Forestales (GIF), sino que ese puesto lo ocupan Galicia y Castilla y León, con 69 y 50 GIF entre 2006 y 2015, sin embargo, en Canarias el 96,25 por ciento del fuego se produjo en grandes fuegos.La diferencia del tamaño medio de los grandes incendios en cada territorio está encabezada por Canarias, a la que le sigue la Comunidad Valenciana. Es decir, que si se divide la superficie toral afectada por el número de incendios de más de 500 hectáreas,. De lejos le siguen Aragón y Andalucía, con un tamaño medio por GIF de 2.500 hectáreas. En este caso, cabe señalar que Galicia y Castilla y León, que registraron el mayor número de GIF entre 2006 y 2015, estos fuegos tuvieron un tamaño medio de 1.200 hectáreas.El informe ministerial relativo a ese periodo apunta también que Canarias tiene una ocurrencia de incendios escasa peroa consecuencia de su compleja orografía, de las condiciones meteorológicas desfavorables ocasionales y la dificultad de apoyo a la extinción con medios de la Península.En medio del problema de los incendios forestales está el riesgo para la población y los bienes. Así,Por comunidades autónomas, Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña encabezan el número de evacuaciones y Canarias figura en cuarto lugar y, en su mayoría el Ministerio apunta que, es decir las zonas de terreno forestal con edificaciones, sobre todo por urbanizaciones construidas muy próximas o en medio de bosques y pinares.En Canarias el 80 por ciento de los evacuados tuvo lugar precisamente en esos cinco GIF, en Tejeda y los Realejos en 2007, en la Palma en 2009 y en los fuegos de 2008 y 2012 en La Gomera. En concreto,Más allá de 2015 los datos del Ministerio no son aún definitivos, pero el avance provisional del estudio de incendios forestales de 2016 expone que en ese ejercicioPrecisamente, uno de los GIF de 2016 se inició el 3 de agosto en El Paso (La Palma, Santa Cruz de Tenerife), donde se quemaron 4.793,63 hectáreas.Por su parte, en 2017 un total de 56 incendios sobrepasó las 500 hectáreas afectadas por las llamas y uno de ellos se produjo, de nuevo justamente en Tejeda (Las Palmas) el 20 de septiembre de ese año y en ese fuego se quemaron un total de 1.937 hectáreas. No obstante,que, en su mayoría afectaron al noroeste, con un 73,21 por ciento de estos en los que ardió el 74,54 por ciento de la misma. De ellos, un total de 31, que equivalen al 55 por ciento del total, se produjo en octubre, principalmente en Galicia, Asturias y León.Por último,y un descenso medio respecto a la media del decenio del 66,16 por ciento de la superficie arbolada y un 75,19 por ciento en la superficie forestal. Según los datos del Ministerio, en 2018 se registraron tres GIF, en León, Huelva y Valencia, el 0,04 por ciento de todos los siniestros del año en los que sin embargo se quemó el 20,97 por ciento del total de todo el año en el conjunto de España.