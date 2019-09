Hacienda desbloqueará en 10 días 4.500 millones para las autonomías

Casado: el gobierno quiere "comprar voluntades"

Torra critica que el desbloque se de "al iniciar la campaña"

Engany rere engany. Ministres que afirmen tenir informes que no tenen; xantatges perquè “fins que no hi hagi Govern” no poden pagar; i ara apareix una escletxa!, miraculosament, en començar la campanya electoral. Vergonya, cavallers, vergonya. https://t.co/C9s8BrLore — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) September 21, 2019

Aguado acusa a Sánchez de "hacer campaña electoral"

Fuentes de la dirección nacional del PP han señalado a Europa Press quey han avisado de que analizarán las "responsabilidades" en que podría haber incurrido por negar previamente la solución.El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha criticado este sábado que el Ministerio de Hacienda vaya a desbloquear "milagrosamente," 4.500 millones de euros de las entregas a cuenta de la financiación autonómica.El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha acusado este sábado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, decon el reparto que Hacienda hará antes de que finalice septiembre de 4.500 millones de euros de las entregas a cuenta de la financiación autonómica."El señor Sánchez se está riendo de los españoles y de las comunidades y en la Comunidad no hemos recibido ninguna comunicación y lo primero que hacen es acudir a los medios de comunicación. No nos parece ni responsable ni lógico que secon el dinero que se les da a las comunidades autónomas", ha criticado.Aguado ha lamentado que Sánchez sigay quienes pagan las consecuencias son los españoles". "A la Comunidad le deben más de mil millones y no están llegando por una cuestión partidista", ha lanzado.