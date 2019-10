Directo | Las cinco 'Marchas por la Libertad' emprenden su camino a Barcelona

Publicada el 16/10/2019 a las 09:00 Actualizada el 16/10/2019 a las 10:28

info Libre

10.39.

10.33.

Demòcrates de Catalunya exigeix la dimissió del Conseller d’Interior Miquel Buch, o en el seu defecte la seva destitució immediata per part del President Torra.



Nota completa: https://t.co/uKv5KjhFqE pic.twitter.com/EW6M0hHoyY — Demòcrates (@DemocratesCAT) October 15, 2019

10.24.

10.18.

Es absolutamente inútil apelar al incendiario Torra.



Y es absolutamente inútil apelar a Sánchez, presidente gracias a dos golpistas y todavía hoy aliado político del incendiario Torra.



Este incendio ya sólo se apaga el 10-N.



Españoles, a las urnas.

https://t.co/SkP6aU70ql — Cayetana Alvarez de Toledo (@cayetanaAT) October 16, 2019

10.11.

10.08.

10.07.

09.57.

09.45.

09.38.

09:00.

08:40.

Según este balance provisional, 54 Mossos y 18 agentes de Policía Nacional han resultado heridos , en el caso de la policía autonómica algunos agentes sufren "fracturas y lesiones de consideración". Asimismo, cuatro furgonetas de los Mossos han sido inutilizadas.

, en el caso de la policía autonómica algunos agentes sufren "fracturas y lesiones de consideración". Asimismo, cuatro furgonetas de los Mossos han sido inutilizadas. Además, 51 personas han sido detenidas en las últimas horas , 29 de ellas en las manifestaciones de Barcelona, 14 en Tarragona y ocho en Lleida.

, 29 de ellas en las manifestaciones de Barcelona, 14 en Tarragona y ocho en Lleida. El Ejecutivo informa de que se han producido 157 barricadas con hogueras en la ciudad de Barcelona y las labores de limpieza esta mañana provocarán cortes de calzada en las calles centrales de la ciudad. Las calles principales del centro, permanecen cortadas por destrozos.

08.25.

08:05.

08:00.

Comienza el tercer día de protestas en Cataluña tras hacerse pública la sentencia del procès . Después de las concentraciones de este martes, que dejaron 72 agentes heridos y 51 manifestantes detenidos, según ha informado el Gobierno y ha recogido Europa Press, este miércoles el presidente de la Generalitat,con el vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Pere Aragonès, la consellera de Presidencia, Meritxell Budó, y el conseller de Interior, Miquel Buch. En paralelo, el presidente del Gobierno en funciones,en el Palacio de la Moncloa con los líderes de los tres principales partidos de la oposición: Pablo Casado (PP), Albert Rivera (Ciudadanos) y Pablo Iglesias (Unidas Podemos).Por su parte, las protestas continuarán. Sigue enen directo el minuto a minuto de toda la actualidad de este miércoles:La presidenta del Congreso,, ha descartado la aplicación del artículo 155 de la Constitución y de la Ley de Seguridad Nacional, cuya aplicación ha requerido en varias ocasiones el líder de los conservadores., o su destitución por parte de Quim Torra por la actuación "absolutamente desproporcionada" de los Mossos d'Esquadra en las movilizaciones del lunes y martes.El cabeza de lista del PNV por Bizkaia al Congreso de los Diputados,, espera que no continúe la violencia "muy puntual" y ha considerado que "lo que hay que hacer es una defensa absoluta de la institucionalidad y de que no todo es admisible". Además, ha apelado a intentar que "la cosa no se desborde, por parte de unos y de otros, hasta que pasen las elecciones" del 10 de noviembre porque "hacer algo efectivo antes no es realista".La portavoz del Grupo Popular en el Congreso,, ha asegurado que es "absolutamente inútil" apelar al presidente de la Generalitat, Quim Torra, y al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, tras la oleada de violencia que se está viviendo en Cataluña.La consejera de Presidencia,, ha pedido "aislar a las personas violentas de las manifestaciones pacíficas del independentismo" tras los altercados en diversos municipios catalanes tras la sentencia del Tribunal Supremo (TS) a los líderes independentistas.El ministro del Interior en funciones,, ha exigido al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que condene las acciones violentas vividas en las protestas de este martes. Además, el titular de Interior también ha asegurado que la Generalitat pidió refuerzo policial ante el anuncio de la sentencia.La reunión entre Pedro Sánchez y el líder del PP, Pablo Casado, tendrá lugardel mediodía. Por su parte, el encuentro con el presidente de Ciudadanos seráEl portavoz de En Comú Podem en el Congreso,, ha manifestado que la reacción del Gobierno en las movilizaciones en Cataluña complica un entendimiento entre el PSOE y Podemos después de las elecciones del 10 de noviembre.El secretario general del PP,, ha acusado este miércoles al jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, deante la "grave situación" que se está produciendo en Cataluña y le ha exigido que actúe ya tomando el control y la coordinación de "todas" las fuerzas de seguridad porque, a su juicio, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, no puede seguir al frente de la cadena de mando de los Mossos.El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez,bilateralmente a lo largo de este miércoles en el Palacio de la Moncloa con los líderes de los, Pablo Casado, PP, Albert Rivera, Ciudadanos, y Pablo Iglesias, Unidas Podemos. [Ampliación] El presidente de la Generalitat,, ha convocado este miércoles una. El encuentro empezará a las 9.00 horas en el Palau de la Generalitat.Las protestas vividas durante este martes y la madrugada del miércoles en Cataluña han dejado, según ha informado el Gobierno y recoge Europa Press:Elque realiza el trayectoha sido interrumpido la mañana de este miércoles después de que el cable de fibra óptica haya sido cortado en una acción que Adif y Moncloa. Todo apunta a que el cable ha sido cortadoporque "se puede romper por una incidencia no relacionada con una acción humana, pero no cortar", y sus pasajeros han sido redirigidos a trenes de Media Distancia, ha informado Renfe a Europa Press.El exdiputado de JxCat en el Congresoha acusado al Tribunal Supremo (TS) de "mentir" en la sentencia. Además, ha dicho que considera imprescindible mantener las movilizaciones de protesta, pero de manera no violenta. "Yo acuso al Supremo de mentir en la sentencia que nos condena a 100 años de prisión. Es venganza por la rabia de no haber encontrado ninguna urna y de creer que decapitando lo que consideran los líderes del proceso acabarán con los sentimientos de la gente", ha recalcado en una en una entrevista en el Ara recogida por Europa Press.Las marchas por la sentencia del juicio del 1-O promovidas por la ANC y Òmnium, las llamadas, empezarán este miércoles eny confluirán el viernes en Barcelona, coincidiendo con la jornada de huelga general y la manifestación convocada por sindicatos.