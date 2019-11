Miles de personas se manifiestan en Barcelona contra la "privatización de servicios públicos"

Publicada el 17/11/2019 a las 16:25 Actualizada el 17/11/2019 a las 17:01

Participantes y recorrido

Otras intervenciones

Unas, según la Guardia Urbana, se han manifestado este domingo en el centro de Barcelona que prepara la Generalitat () al considerar queexternalizando su gestión hacia empresas privadas no sometidas a escrutinio público, informa Europa Press.La portavoz de la plataforma Aturem la Llei Aragonès, Elva Tenorio, ha declarado a los periodistas quey convertir en "clientes" a personas con derechos. "No es una manifestación cualquiera. Es la primera vez que juntamos servicios sociales, sanidad y educación, porque esto contamina y cambia el modelo de las generaciones futuras", ha explicado la portavoz, médica de profesión.La también portavoz Mar Ampurdanés ha anunciado que llevarán a caboa las demandas de la plataforma; tampoco tras ocupar el miércoles la sede de la Conselleria de Trabajo.La manifestación ha empezado a las 12.15 ante la Conselleria de Economia, en la confluencia de la Gran Via con la Rambla de Catalunya, con la pancarta "Paremos la Ley Aragonès" en primera línea, y la pancarta "Los servicios públicos no son un negocio" en segunda.En la manifestación han participado colectivos del sector sanitario, educativo, de emergencias, de atención a la dependencia y pensionistas, además de sindicatos como CGT y Ustec-Stes, miembros de Podemos y la diputada de la CUP en el Parlament Maria Sirvent. En la protesta se han visto, y carteles en, que defiende el colectivo Coordinadora Residencias 5+1.La manifestación ha descendido por la Rambla Catalunya, ha la rodeado plaza Catalunya y ha seguido por la calle Fontanella hasta llegar a la Via Laietana; a su paso por la Jefatura Superior de Policía, los manifestantes han gritadoAl llegar a la plaza Sant Jaume, y ante el Palau de la Generalitat, los manifestantes han repetido una de las consignas más coreadas durante toda la marcha: "¿Dónde está, dónde está, Pere Aragonès? Aquí, no. Aquí, no. ¡Quizás con Florentino!". Allí, representantes de algunas de las 80 entidades adheridas al Aturem la Llei Aragonès han leído fragmentos del manifiesto de la plataforma, que exige a la Generalitat que. "Estamos aquí para proteger la dignidad de las personas trabajadoras que cada día a día su dignidad laboral es pisada por el sector privado", han dicho en la lectura del manifiesto.La representante de la escuela Mediterrània ha acusado al Consorcio de Educación de Barcelona de querer cerrar el centro, que ahora acoge a 90 alumnos y fue rehabilitado en 2013, cierre que atribuyen a que "es una escuela pequeña" que la administración no valora, según ella.El colectivo Doctorandos en lucha ha pedido a la Generalitat que, y ha denunciado las "políticas precarizadoras y mercantilizadoras" del Govern en las universidades.El SEPC ha dicho que estarán "en todas las trincheras" igual que han estado estos días en la calle, y a las 13.00 horas han desplegado una pancarta desde su sede en Via Laietana.Dos personas de la Plataforma contra el Golpe de estado en Bolivia han sostenido que, han pedido a Europa que, y han afirmado que el ya expresidente boliviano Evo Morales siempre defendió los servicios públicos como medio de garantía de la dignidad de toda persona.Al final de los discursos, ha pedido la palabra una de las seis personas en silla de ruedas que lideraban la marcha, por delante de la cabecera, para reclamar que se les diera voz en el debate y quejarse de que, a pesar del carácter social de la protesta, el escenario no estaba adaptado a personas con discapacidad: "La lucha contra la privatización también tiene que ser con nosotros. Nada sobre nosotros sin nosotros".Ha cerrado el acto una actuación musical del colectivo, que han interpretado una versión de, y El pueblo unido jamás será vencido en catalán.