Alfonso Guerra avisa del "drama" del acuerdo PSOE-UP, critica la sentencia de los ERE y ataca al PSC

Publicada el 19/11/2019 a las 21:27 Actualizada el 19/11/2019 a las 21:42

El exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra ha criticado este martes el acuerdo alcanzado entre PSOE y Podemos para formar un gobierno de coalición. Guerra ha señalado que el presidente del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, llegó al acuerdo "en 24 horas y"Si miran la evolución del abrazo es la metáfora de lo que pasará si ese acuerdo se convierte en gobierno. Uno tomará la iniciativa y el otro no podrá decir que no, aunque le gustaría", ha indicado Guerra, al tiempo que ha añadido queDurante un encuentro en las oficinas de la firma internacional de abogados Ashurst, al que ha tenido acceso Europa Press, el que fuera vicepresidente del Gobierno también ha valorado la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla en el caso ERE, que ha calificado de "injusta"., ha afirmado Guerra.El socialista también ha aclarado que le parece "un. "Ahora toda la prensa dice que eran 715 millones estafados, pero es una falsedad, esa cifra se utilizó para resolver los problemas de las empresas, la estafa era menos del 10%", ha explicado el exvicepresidente.Alfonso Guerra también ha dedicado unas palabras al PSC, y ha afeado que. "El PSC juega en la pista del otro, y en la pista del otro siempre te gana el otro", ha añadido. "Hace muy pocos días fuimos testigos como por la mañana hay un programa del PSOE en el que no se habla de pluralidad y llama el líder del PSC, por usar una palabra, y lo cambia. Sin pasar por ningún órgano", ha remachado.