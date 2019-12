Directo | La tercera reunión entre el PSOE y ERC se celebrará el martes en Barcelona

infoLibre

Publicada el 06/12/2019 a las 12:03 Actualizada el 06/12/2019 a las 13:54

El Congreso acoge este viernes, 6 de diciembre, el acto central del cuadragésimo primer aniversario de la aprobación en referéndum de la Constitución de 1978, con la XIV Legislatura recién estrenada y

en plenas negociaciones de la investidura del presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez.

Será la primera vez que la reelegida presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, y la nueva presidenta del Senado, Pilar Llop, asuman la tarea de recibir a representantes de Gobierno, del Poder Judicial, de las distintas instituciones y de los principales partidos nacionales que se dan cita cada año en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo, tal y como informa Europa Press. Los actos conmemorativos, por contra, no contarán con la presencia de los parlamentarios de ERC, Bildu, Junts y PNV. Estarán ausentes, igualmente, los diputados de la CUP, que ha aterrizado por primera vez en la Cámara Baja, y el BNG, que vuelve a tener representación esta legislatura.

Sigue conel minuto a minuto de la jornada:: El presidente de la Generalitat Valenciana,, aboga por una reflexión "sosegada y profunda" respecto a la "arquitectura institucional" y plantea una "reforma constitucional en sentido federal para fortalecer la unidad de todos los españoles".: El presidente de la Xunta de Galicia,, subraya que se está "a tiempo" de un Gobierno "entre constitucionalistas" frente a uno "letal para España". El líder gallego cree que "hoy más que nunca conviene darle un abrazo a la Constitución" y recordar que "todos los gobierno que hubo en España hasta el momento aceptaban" la Carta Magna.: La tercera reunión entre el PSOE y ERC, según han confirmado fuentes del partido independentista este mismo viernes.: Un grupo de personasfrente a la Delegación del Gobierno en Barcelona."por un Gobierno constitucionalista". La marcha, convocada y secundada por cerca de 50 entidades, se produce en las calles de Barcelona con motivo del 6D y los asistentes corean lemas como "Puigdemont a prisión".: La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, llama a quien defiende la Constitución a "esforzarse" por. "Integrar, incluir y cohesionar a la sociedad en torno a unas garantías y a un proyecto de convivencia es lo que da sentido a una Constitución", ha enfatizado​​​ la mañana del viernes.: El líder del PP, Pablo Casado, acusa a Sánchez de intentar "blanquear" a Podemos y ERC, por lo que insiste en su voluntad deque dice pretende ejercer el líder socialista. "Venimos a reivindicar la Constitución y creo que cualquier plan que conocemos por Pedro Sánchez va contra la Constitución", ha lanzado durante una comparecencia en la Cámara Baja.coincide con sus homólogos catalanes al señalar que "elde la Constitución" y recuerda que preceptos como el 31, sobre un sistema fiscal progresivo, "no se cumplen y hay que hacerlos cumplir".: Inés Arrimadas pide a Sánchez que, en lugar de con las formaciones nacionalistas que este viernes no celebran el 6D. El presidente socialista, por su parte, reivindica el pacto entre diferentes como vía para superar el actual bloqueo político.: En Comú reivindica el republicanismo y defiende la necesidad de introducir cambios en la Constitución, pero llama también afrente al "involucionismo" de la extrema derecha.: La conservadoralamenta que se celebre el aniversario a las puertas de un "Gobierno de sedición". "Los movimientos separatistas catalanes y vascos siempre han existido, pero la dramática novedad ahora es que el PSOE, que antes estaba en el bloque constitucionalista, se ha pasado al otro lado", ha afirmado.: El PSOE subraya que defender hoy la Constitución equivale a "facilitar la formación de Gobierno". Así lo ha manifestado el secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Rafael Simancas, quien a su llegada al acto central ha puesto en valor la vocación "unificadora" de la Carta MagnaEl PP difunde un vídeo en defensa de la Constitución como "" frente al populismo y al nacionalismo. Los conservadores insisten en que la Carta Magna "nunca será el problema" sino "la solución para seguir conquistando el mejor futuro para España".: Líderes catalanes aprovechan el día para ejercer una defensa del derecho de autodeterminación. El president de la Generalitat,, cita a Heribert Barrera –expresident del Parlament– y a Lluís Maria Xirinacs –exsenador– para conmemorar el día. "Yo proclamo desde esta tribuna que Cataluña tiene derecho a la autodeterminación" y "No a una constitución que pise el derecho histórico más irrenunciable de todos los derechos de nuestro pueblo" han sido las frases elegidas por el catalán. Por su parte,, presidente de Òmniun Cultural, recuerda que "la Constitución que no defiende a sus conciudadanos se convierte en una mordaza".: El presidente del Gobierno en funciones,, apela al "espíritu de concordia y entendimiento" de la Constitución para "seguir avanzando y construyendo juntos el futuro". "El 6 de diciembre de 1978 los españoles y españolas votaron sí a la Constitución. Hoy celebramos 41 años de democracia, de libertad, derechos y convivencia", ha recordado Sánchez a través de Twitter. "Sigamos avanzando, construyendo juntos nuestro futuro desde ese espíritu de concordia y entendimiento", ha añadido el socialista.