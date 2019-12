Casado traslada a Sánchez que el PP no va a "blanquear" su pacto con Podemos

Publicada el 16/12/2019 a las 10:29 Actualizada el 16/12/2019 a las 12:15

Los once pactos de Estado

Siguientes reuniones

El líder del Partido Popular , Pablo Casado, lleva meses sin moverse del "no" a Pedro Sánchez. Da igual quien le pida una reflexión y da igual que en su mano esté que el PSOE no dependa de, como Unidas Podemos o decomo Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). El PP, es la "alternativa" y no hay que esperarle facilitando la gobernabilidad. Por si no estaba suficientemente clara la postura, el sábado en la comida de Navidad del PP de Madrid, el jefe de los conservadores dijo a los suyos que su posición seguía siendo la misma y que este lunes no esperasen sorpresas. Trasde una reunión que empezó con un posado a la prensa en el que destacaron las caras serias de sus protagonistas, la dirección nacional del PP daba por culminado el encuentro.con Podemos en el Consejo de Ministros", señaló en líder del PP en rueda de prensa. "El PP no puede ser un partido que blanquee ese pacto del PSOE con Podemos", resumió el jefe de los conservadores añadiendo que preguntó al líder de los socialistas. Dijo que "nadie lo entendería"."Sería como pedir avotar a un Gobierno del PP con Vox en la Vicepresidencia", resumió.A ojos del líder del PP, el presidente del Gobierno en funciones. No sólo porque ha unido su destino al partido morado, sino también porque está dispuesto a unirlo a Esquerra.Pese a que Sánchez, según Casado, no va tocar en ningún momento su acuerdo con Pablo Iglesias, el jefe de los conservadores le dejó "claro" que tiene otras "alternativas". Y se las explicitó: un Gobierno en solitario del PSOE, con los apoyos de 2016 —Podemos y Ciudadanos— o un Gobierno, también en solitario, con los apoyos de Podemos y los regionalistasTras el no de Casado, según se ha esforzado en destacar en las últimas semanas, no está la intención de una ruptura total de relaciones con Pedro Sánchez. Con el PP, asegura siempre que se le cuestiona, puede contar para llegar a acuerdos de Estado. Y también para intentar convencer a Navarra Suma y(CC) de que faciliten la investidura,Este lunes también aseguró que el papel del PP será "facilitarles la gobernabilidad" y citó los "once pactos de Estado" que lleva ofreciendo a Sánchez desde que llegó a la Presidencia de los conservadores en julio de 2018 tras la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy de la Moncloa tras la sentencia del caso Gürtel.Casado citó que ambas formaciones pueden entenderse, entre otras cuestiones, en materia de pensiones, violencia de género, mercado laboral, política internacional, política de Defensa, reforma de la Ley Electoral y defensa de la ley y la Constitución en Cataluña y en Navarra.Por mucho que insista Casado en la vía Ciudadanos, en el partido naranja no quieren dar un solo paso sin ir de la mano del PP. Este mismo lunes, en el diario El Mundo , Inés Arrimadas defiende que "la 'vía 221' refleja al votante del PP mejor que el plan de". Los 221 diputados de los que habla la dirigente del partido naranja resultan la suma de los parlamentarios de. "No entiendo la vía alternativa que propone Ciudadanos", dijo Casado en la rueda de prensa insistiendo en que Sánchez ya le ha dejado claro que no hay vuelta atrás en su acuerdo con Unidas Podemos, un acuerdo que ya ha sido ratificado por los militantes socialistas.Tras la reunión con Casado,había convocado, para las 11.00 a la portavoz de Ciudadanos. Inés Arrimadas. Con el resto de grupos, las reuniones serán a partir del martes y la representante delserá su portavoz parlamentaria,De forma paralela, el presidente del Gobierno realizará llamadas a los presidentes autonómicos, una forma de encajar sus conversaciones con el presidente de la Generalitat.