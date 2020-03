Directo | El BCE intenta calmar los mercados con una inyección de 750.000 millones

Publicada el 19/03/2020 a las 08:28 Actualizada el 19/03/2020 a las 08:57

En infoLibre hemos preparado un dosier —que puedes consultar pinchando en la imagen— con toda la información sobre el coronavirus. Todos nuestros contenidos sobre el virus, desde guías prácticas hasta análisis en profundidad, son de libre acceso. En momentos de crisis como este, la información contrastada que los socios hacen posible debe llegar al mayor número de personas para contribuir a contener el contagio del virus, de fake news y de informaciones malintencionadas.

Y para que no te pierdas nada, sigue en infoLibre este jueves el minuto a minuto de la evolución de esta epidemia en España y en el mundo:





09.00. Primer hotel medicalizado en Madrid. La Comunidad de Madrid lanza este jueves el primero de los hoteles medicalizados, que se habilitará en las instalaciones del Ayre Gran Hotel Colón permitirá "aliviar" la presión asistencial de los hospitales Gregorio Marañón, Infanta Leonor y La Princesa. El empresario Abel Matutes anunciaba en Twitter que el Gran Hotel Colón recibirá este jueves a los primeros pacientes con coronavirus, y que el establecimiento pondrá a disposición de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid "365 cuartos más para ganar la guerra", por lo que expresaba su "orgullo" de que su establecimiento permitiera arrancar este proyecto. No será el único, pues el Hotel Marriot Auditorium será el segundo a partir del viernes y acogerá pacientes del Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz, el Hospital Príncipe de Asturias, de Alcalá de Henares, y el Hospital Universitario del Henares, en Coslada. Para el cuidado de estos enfermos, se contará una bolsa de 4.400 licenciados en medicina pendientes del examen MIR, que harán el seguimiento hasta que estas personas que contrajeron la enfermedad sean dados de alta. Los hoteles medicalizados permitirán a los hospitales tener instalaciones centradas a pacientes graves y críticos, sobre el 30 por ciento del total de los que cuenta la región.

El hotel ya está entregado. Mañana entran los primeros pacientes. 365 cuartos más para ganar la guerra! Muy orgulloso de todo el equipo del Ayre GH Colon que esta coordinandose con la consejería de Sanidad. @AyreHoteles @PalladiumHG #EstaGuerraLaGanamos https://t.co/3UKqQqzTxQ — Abel Matutes Prats (@AMatumatu) March 18, 2020

08.43. Mercadona acorta más su horario y da prioridad a mayores, embarazadas y con movilidad reducida. Mercadona ha acortado el horario de sus supermercados, que abrirán desde este jueves de 9.00 horas a las 19.00 horas, además de dar prioridad en las compras a mayores, personas con discapacidad, con movilidad reducida, embarazadas, y los acompañantes necesarios, según ha informado la compañía en un comunicado. La cadena de supermercados presidida por Juan Roig ya puso en marcha una batería de medidas a principios de semana para evitar la propagación del coronavirus, entre las que figura el control del aforo en los supermercados, así como obligar a los clientes a permanecer separados, al menos un metro. Tras la declaración de estado de alarma en España, la firma ha vuelto a introducir algunas medidas como el horario, que se acorta en una hora respecto a principios de semana, de 9.00 a 19.00 horas, aunque avisa de que ante la excepcionalidad de la situación se irá adaptando a las circunstancias cambiantes, modificaciones que, de llevarse a cabo, serán comunicadas en cada momento. La cadena de supermercados ha precisado que a la hora de acceder a sus establecimientos tendrán preferencia las personas mayores, personas con discapacidad, con movilidad reducida, embarazadas, y los acompañantes necesarios. Mercadona sigue controlando el aforo de los supermercados y se señalizará la distancia mínima exigida entre personas. Para ello, cada supermercado tendrá concretado el aforo máximo que garantice la distancia preventiva de un metro entre cualquier persona.

08.00. Sin casos nuevos de coronavirus en Wuhan. El Ministerio de Salud de China ha confirmado este jueves que no se ha registrado ningún caso de contagio por coronavirus en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei y epicentro de la pandemia, y tampoco se ha confirmado ningún caso de contagio local en el país. No obstante, China ha registrado un total de 34 casos de coronavirus exportados desde el extranjero, lo que eleva el balance a 189 positivos procedentes de otros países. De los 34 confirmados este miércoles, 21 se han registrado en Pekín, nueve en la provincia de Guangdong, dos en Shanghai, uno en la provincia de Heilongjiang y el último en la de Zhejiang. Así, las últimas cifras ofrecidas por las autoridades chinas dejan un balance de 80.928 casos de coronavirus confirmados y el deceso de 3.245 personas en el país asiático. A su vez, los casos graves han disminuido en 308 hasta los 2.314, mientras que los sospechosos de haber contraído la enfermedad se han cifrado en 23. En total, en China hay 105 casos sospechosos de coronvirus. Por otro lado, este miércoles han sido dados de alta 819 personas, lo que hace un global de 70.420 pacientes que han abandonado los hospitales del país tras recuperarse de la enfermedad. No obstante, 7.263 aún siguen ingresados. La autoridades han informado de que 9.144 personas que tuvieron contacto cercano con enfermos todavía estaban bajo observación médica, mientras que 1.032 han finalizado este miércoles la vigilancia.

02.00. El BCE lanza un plan de emergencia. El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha aprobado el lanzamiento de un programa de emergencia para combatir la pandemia de coronavirus mediante la adquisición de activos públicos y privados con un alcance de 750.000 millones de euros y que estará en vigor hasta finales de 2020, según ha anunciado la institución. "Tiempos extraordinarios requieren de una acción extraordinaria", ha afirmado tras anunciarse el nuevo programa la presidenta del BCE, Christine Lagarde, quien no había intervenido en ningún foro desde el pasado jueves. "No hay límites a nuestro compromiso con el euro. Tenemos la determinación de usar todo el potencial de nuestras herramientas, dentro de nuestro mandato", ha asegurado la francesa en un mensaje que hacía recordar el 'whatever it takes' de su predecesor, Mario Draghi. Con este nuevo programa de compras, acordado tras una reunión de emergencia del Consejo de Gobierno, el BCE pretende "contrarrestar los graves riesgos para el mecanismo de transmisión de su política monetaria y para las perspectivas para la zona del euro planteadas por el brote y la propagación creciente del coronavirus, Covid-19". El nuevo Programa de Compra de Emergencia Pandémica (PEPP) tendrá una dotación total de 750.000 millones de euros y las compras se efectuarán hasta finales de 2020, incluyendo todas las categorías de activos elegibles bajo el programa de compra de activos (APP) existente. Para las compras de deuda pública, la referencia en todas las jurisdicciones continuará siendo la clave de capital de los bancos centrales nacionales. No obstante, las compras bajo el nuevo PEPP se realizarán de manera flexible. Esto permite fluctuaciones en la distribución de los flujos de compra a lo largo del tiempo, entre las clases de activos y entre las jurisdicciones.