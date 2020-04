Directo | La pandemia de coronavirus se acerca al millón de contagios tras causar más de 47.000 muertos

Publicada el 02/04/2020 a las 08:40 Actualizada el 02/04/2020 a las 09:27

En infoLibre hemos preparado un dosier —que puedes consultar pinchando en la imagen— con toda la información sobre el coronavirus. Todos nuestros contenidos sobre el virus, desde guías prácticas hasta análisis en profundidad, son de libre acceso. En momentos de crisis como este, la información contrastada que los socios hacen posible debe llegar al mayor número de personas para contribuir a contener el contagio del virus, de fake news y de informaciones malintencionadas.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la evolución este jueves de esta pandemia en España y en el mundo:

09.15. La afiliación a la Seguridad Social perdió 833.979 cotizantes. La Seguridad Social cerró el mes de marzo con un descenso de 833.979 afiliados, su mayor recorte de la historia, hasta situarse el número total de ocupados en 18.445.436, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicados este jueves. Este es el dato con el cerró el sistema a último día de mes y el que mejor refleja el impacto de la pandemia del coronavirus en la afiliación. Si se tiene en cuenta la afiliación media, el descenso fue de 243.469 cotizantes (-1,2%), hasta un total de afiliados medios de 19.006.760 trabajadores.

09.00. El paro registra en marzo la mayor subida de su historia. El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) se disparó en 302.365 desempleados en marzo (+9,3%), su mayor repunte en cualquier mes de toda la serie histórica, debido a la crisis originada por el coronavirus, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social publicados este jueves. El volumen total de parados alcanzó así al finalizar marzo la cifra de 3.548.312 desempleados, la más alta del registro desde abril de 2017. Trabajo ha señalado que el Covid-19 ha cambiado la tendencia de la evolución del paro con la que se había iniciado marzo, ya que en los doce primeros días del mes el paro sólo subía en 2.857 personas. La subida del desempleo en marzo es la más alta registrada nunca en la serie histórica. Supera en más de 100.000 personas el que hasta ahora era el mayor repunte: el de enero de 2009, cuando en plena crisis económica el desempleo subió en ese mes en casi 200.000 personas. El dato de paro de marzo no incluye a los trabajadores que se encuentran en suspensión de empleo o reducción horaria como consecuencia de un ERTE, ya que la definición de paro registrado no los contabiliza como desempleados. Marzo suele ser un mes de descenso del desempleo. En toda la serie, iniciada en 1996, sólo se han registrado aumentos del paro en los marzos del periodo 2009-2012, en plena crisis económica, y ahora, en marzo de 2020, por la crisis sanitaria.

08.30. La pandemia de coronavirus se acerca al millón de contagios​​​​​​. Unas 940.000 personas han contraído el coronavirus en todo el mundo, según datos oficiales que elevan por encima de los 47.000 la cifra de personas fallecidas hasta este jueves por una pandemia que ha afectado ya a 180 países y que ha obligado a decretar medidas sin precedentes en la mayoría de ellos. El ritmo de crecimiento de la pandemia del nuevo coronavirus se ha acelerado de forma muy pronunciada en las últimas semanas y se aproxima ya al millón de casos, después de sumar más de 100.000 por día, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Para alcanzar los primeros 100.000 positivos, sin embargo, fueron necesarios 67 días. Estados Unidos, que desde hace una semana es el país más afectado por número de casos, volvió a sumar el miércoles más de 25.000 casos en las últimas 24 horas y supera los 216.000, prácticamente el doble de los contagios confirmados por Italia y España. En el país norteamericano han muerto más de 5.100 personas. Los incrementos diarios en el caso de Estados Unidos son ampliamente superiores a la cifra más alta de contagios registrada por China en la peor fase de la pandemia, cuando el 13 de febrero marcó el récord contabilizando más de 15.000 positivos en un día. De hecho, China se ha visto superado en cuanto a casos, además de por Estados Unidos, por Italia y España. En el caso italiano se han confirmado ya unos 110.000 contagios y el balance de víctimas acumula más de 13.100 nombres, más que en ningún otro país del mundo. España es el tercer país más afectado por la pandemia, con más de 104.000 casos, y el segundo país con más muertos, con más de 9.300 víctimas mortales por Covid-19. La cifra de personas curadas en España supera a la de Italia y ronda ya las 22.000, a la espera de que el Ministerio de Sanidad actualice el balance este jueves.

07.00. La OMS, cada vez más preocupada. La Organización Mundial de la Salud ha mostrado este miércoles su "profunda preocupación por la rápida escalada y la propagación mundial de la infección" del Covid-19, pues en su cuarto mes, ha dicho, ha experimentado un "crecimiento casi exponencial" que ha afectado a casi todas las regiones por igual. Las muertes por COVID-19 se han más que duplicado en la última semana y pronto llegarán a 50.000 en todo el mundo, mientras que los casos rozan el millón, según los últimos balances. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha explicado que el número de casos ha crecido de manera exponencial en las últimas cinco semanas, afectando prácticamente a todos los países, territorios y áreas del mundo. No obstante, y aunque África, América Central y del Sur han registrado menor número de contagios con respecto al resto del planeta, Tedros ha manifestado que "es fundamental" que los países de estas regiones en concreto "estén bien equipados", pues en caso contrario el Covid-19 podría ocasionarles "graves consecuencias sociales, económicas y políticas". "Es fundamental asegurarnos de que estos países estén bien equipados para detectar, probar, aislar y tratar casos e identificar contactos. Me alienta ver que esto está ocurriendo en muchos países, a pesar de los recursos limitados", ha remarcado.

02.00. Trump ayudará a España pero advierte: "No vamos a enviar demasiado material hasta que no tengamos exceso". El presidente de Estados Unidos ha señalado este miércoles que ayudará a España en la lucha contra el coronavirus y facilitará la llegada de material sanitario a nuestro país pero ha advertido que será cuando haya un "exceso" en el país norteamericano. "No vamos a empezar a enviar demasiado --material sanitario-- hasta que no tengamos un exceso de ciertas cosas", ha señalado Trump en la rueda de prensa del grupo de trabajo del coronavirus en la Casa Blanca. El presidente norteamericano ha indicado que Estados Unidos distribuirá el "material extra" a otros países del mundo como España, que, según ha dicho, "ha sido golpeada duramente" por el coronavirus, con 9.053 fallecidos y más de 102.000 contagiados. "También necesitamos mucho para nosotros, estamos centrados en eso", ha aclarado Trump sobre el esfuerzo de la industria de Estados Unidos para la fabricación de equipos clave como ventiladores. El presidente norteamericano ya anunció esta semana que donaría equipos a España, Italia y Francia, tras recibir Estados Unidos suministros de varios países, incluidos China y Rusia. "Lo que nos hemos comprometido a hacer, lo haremos", ha reafirmado el presidente norteamericano, que se ha mostrado convencido de que Estados Unidos "dentro de poco" tendrá "muchos más" ventiladores de los que pueda usar, "incluso después de que almacenemos para futuras catástrofes".