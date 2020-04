Tomás Pueyo, el ingeniero que acertó: "Esto sí era previsible. Es humano no haberlo visto, pero lo era"

Publicada el 10/04/2020 a las 06:00 Actualizada el 09/04/2020 a las 20:56

Tomás Pueyo (Nantes, Francia, 1981) ha trabajado durante años de consultor y es ingeniero por la Universidad de Stanford. Lidera una empresa de tecnología educativa llamada Course Hero. A priori, no parece un perfil capacitado para hablar de cómo enfrentarse al coronavirus. Pero cuenta con un as de la manga: a pesar de no ser epidemiólogo, ni catedrático en Salud Pública, es uno de los pocos que puede decir que la hemeroteca no le traiciona: advirtió de lo que había que hacer cuando la mayoría aún pensaba que podríamos salir indemnes de esta. "El coronavirus está yendo hacia ti. Lo está haciendo a velocidad exponencial: primero gradualmente y luego repentinamente. Es cuestión de días. Quizás una semana o dos. Cuando llegue, tu sistema sanitario estará saturado", escribió el 10 de marzo, después de días de trabajo, cuando en España aún asistíamos atónitos al primer repunte serio de casos.

Acertó. A la perfección. Empezó compartiendo sus inquietudes en Facebook y ahora sus artículos son leídos por millones de personas en varios idiomas y sus análisis con firmados y compartidos por expertos de todo el planeta. Ni es vidente ni lleva décadas estudiando cómo se comportan los agentes infecciosos en un contexto de pandemia global. El mérito está –y parece simple, pero no lo es– en analizar concienzudamente cómo ha evolucionado el coronavirus, desde el primer brote en Wuhan, y en qué han consistido las medidas que han tomado los diferentes países: sobre todo de los que parecen estar venciendo al SARS-Cov2.

Fruto de ese análisis, ha ideado el concepto –algo poético, si se permite la frivolidad– de El martillo y la danza. Lectura larga, pero recomendada. Defiende que los países deben tomar decisiones, en primer lugar, no para contener o mitigar el avance de la pandemia, sino para suprimir el coronavirus. El martillo. Un confinamiento duro para limitar el contacto social. Y, posteriormente, cuando la primera curva haya sido aplanada, tomar decisiones que permitan restaurar poco a poco la libertad de los ciudadanos mientras se evitan rebrotes: testando masivamente a la población y con información detallada sobre dónde se producen nuevos contagios. La danza: bailar, si se permite la segunda frivolidad, con el coronavirus para que no vuelva a colapsarlo todo.



Pueyo ha charlado con infoLibre por teléfono dejando claro que no es ningún gurú. Invita a coger sus "datos", sus "fuentes" y sus "argumentos" y rebatirlos si es preciso: aprenderemos todos. Sobre España, deja dos titulares más: aunque bastante tarde, el Gobierno ha aplicado el martillo correctamente. Está sirviendo. Pero advierte: no estamos preparados aún para la danza.



PREGUNTA. ¿Cuál ha sido el proceso? ¿Cómo ha llegado a esta especialización sobre el coronavirus?



RESPUESTA. No es la primera vez que lo hago. Desde hace un año y medio escribo entradas de blog en Medium de temas distintos. Siempre lo he hecho. Siendo consultor es a lo que me dedico profesionalmente un poco, tienes que convertirte en experto en pocos meses, hablando con expertos y leyendo mucho, de un tema distinto cada vez. Es, más o menos, lo mismo.



P. ¿Hubo un día x en el que se dio cuenta de que la epidemia de coronavirus se convertiría en un inmenso problema global? ¿O fue progresivo?



R. No fue un día concreto, porque dependía de lo que los países fueran a hacer. Lo más parecido a ese momento que dices es cuando me quedó claro su potencial que tenía como pandemia. Estaba posteando en Facebook, hablando con distintas empresas, y me di cuenta de que no estaban tomando medidas. Mi empresa pensé que ya había que cerrarla y tardó varios días más en hacerlo. Pensé que si las empresas aquí (En Estados Unidos) no reaccionan, si la gente no reacciona, tenemos un problema.



P. ¿Sufre críticas por hablar, por escribir del coronavirus sin tener una formación específica en Medicina?



R. Las tengo y me alegro. Nadie se tendría que fiar de nadie en general, y menos si no tienes título. Eso es lo primero. Por eso doy mis datos, mis fuentes y mis argumentos, y si a la gente le interesa que los cojan y si no, que los rebatan. También hay que tener en cuenta que muchísimos epidemiólogos de ellos fueron incapaces de darse cuenta de lo que venía. No todos. También hay epidemiólogos a los que se puede escuchar y epidemiólogos a los que no, como todo. Hay que ser escéptico de todo el mundo, es siempre saludable.



P. Fue uno de los pocos que acertó en sus predicciones cuando el coronavirus no parecía para tanto. ¿Tuvo dudas?



R. Al principio no tenía dudas ni recibía críticas porque durante semanas estuve escribiendo en Facebook, solo para mis amigos, y poco a poco fue yendo a más hasta llegar al alcance del artículo de Medium. Para mí la clave es que la precisión puede ser enemiga de lo importante. Cuando estás hablando de que días, horas de retraso pueden significar miles o decenas de miles de vidas, no te puedes permitir el tiempo de ser correcto en todo. Hay que ser correcto en las cosas importantes. En el día a día, sin una pandemia de coronavirus, eso no es verdad. El tiempo no cuesta tanto: puedes estar meses corrigiendo una cosa. Ahora no. En mis artículos consideré que era importante ser correcto en las grandes ideas aunque sea impreciso en las pequeñas. No he dudado en publicar cuanto antes. También he recibido muchas opiniones de expertos antes de publicar, que me han ayudado.



P. ¿El concepto El martillo y la danza es suyo? ¿Cómo surgió?



R. Es mío y estuve pensando bastante tiempo cómo llamarlo. Quería algo que fuera realmente visual. Todos los términos que se me ocurrían eran demasiado abstractos. Al principio pensé en una expresión parecida a "apretar el gatillo y soltar el gatillo". Surgieron dos o tres títulos de ese estilo y al final saqué El martillo y la danza: creo que es el más gráfico de todos.



P. ¿España está en la fase de supresión, está aplicando el martillo? Si no, ¿qué le falta?



R. Sí, España está pasando por la fase del martillo y parece que está siendo suficiente, es muy probable. Pero el país necesita abordar ya la preparación para la danza. No conozco muchos detalles, y aún muchos no son públicos. Por lo que he oído, en España aún no está preparada para la siguiente fase.



P. ¿Qué se necesita?



R. En primer lugar, monitorizar contactos. Para poder liberar a todo el mundo hay que identificar todos los posibles casos. Si encuentras un caso, tienes que saber cuáles son las personas con las que ese caso se ha encontrado. En países como China o Taiwan se conectan con datos de empresas telefónicas. Si has cogido el tren, saben quiénes estaban en el mismo vagón. Aún no tenemos en España un sistema así.



En segundo lugar, cuarentenas personalizadas. Si te identifican como contagiado o como candidato a contagiado, se tienen que aseguran de que haces cuarentena y te quedas en casa. El Gobierno está desarrollando apps, pero por lo poco que he leído no es un sistema que funcione igual de bien. En Taiwan, por ejemplo, usan los datos de tu móvil para saber dónde estás en cada momento y si sales de casa o te llaman o te mandan a la policía. Si no coges el móvil, identifican que el smartphone no se está moviendo y te llaman también. Hoy por hoy España no está preparando nada parecido.



P. Para implantar ese modelo, ¿no hay barreras que son definitivas? La protección de datos, la privacidad… hablaba también en su artículo del modelo de Japón, con unas costumbres de higiene que en España no se tienen. Podría ser complicado educar para implantarlas.



R. Obligar a la instalación de aplicaciones, como en Corea del Sur, es un problema gordo. Si necesitas que las personas hagan acciones es más difícil. El ejemplo el de Taiwan y no otro. No requiere que el usuario haga nada. Con lo que tienen saben todo lo que tienen que saber.



El problema de educación en cuanto a la higiene y el distanciamiento social es mucho más fácil. Se cree hoy por hoy que el uso generalizado de las máscaras es clave. Hay una razón para que no se apostara por ello desde el principio: para garantizar que los trabajadores sanitarios las tuvieran. Está demostrado que las máscaras, aunque sean de tela, reducen la transmisión. Podría ser suficiente. En República Checa llegaron casi al 100% de mascarillas en tres días con una gran campaña de concienciación de la gente. Algo así podría pasar perfectamente en España.



También creo que funcionamos por imitación: si todo el mundo tiene una máscara, tú te la vas a poner. Y te van a escarmentar si no la tienes puesta. Creo que es posible si la mayoría de nosotros estamos de acuerdo.



P. ¿Se explica la inacción de la clase política de tantos países durante tanto tiempo? ¿Es por salvaguardar la economía, o hay algo más?



R. Hay otras razones. La inacción ha afectado a políticos de todos los países y todos los partidos. Es una cuestión humana. La primera es que mucha poca gente ha experimentado un crecimiento exponencial. En nuestro día a día no hay apenas experiencias exponenciales, solo lineales. No existen. Si veo 100 casos de coronavirus que crecen al 10, 15% diarios… para alguien que sepa interpretar esos datos está claro lo que va a pasar dentro una semanas: el colapso del sistema sanitario, pero no está claro para la mayoría de personas. Ese es el primer error. Un error humano muy comprensible, creo. No vas a cerrar una economía con 100 casos, es difícil tomar esa decisión.



"Mi intuición es que está por verse lo peor en el sistema sanitario"



P. Teniendo en cuenta el descenso en el crecimiento de los casos detectados y de los contagiados, ¿podríamos evitar el colapso total del sistema sanitario en España? Sus modelos estiman una capacidad de las UCIs muy limitada.



R. Puede ser peor. La clave ahí es que hay un retraso de varias semanas entre pico de casos y el pico de utilización sanitaria. ¿Por qué? Porque aunque el crecimiento se limite, sigues subiendo. Si llegas a 5.000 casos diarios y al día siguiente son 4.000, el resultado final es que tienes que tratar a 9.000 pacientes. La gente se está quedando varias semanas en el hospital. Aunque bajen los casos, los picos suelen venir varias semanas después. Mi intuición es que está por verse lo peor en el sistema sanitario. Cuanto más se colapsa el sistema sanitario, mayor es la tasa de letalidad. Con 10 respiradores y 10 personas que los necesitan, puedes salvarlos a los diez. Si tienes 10 respiradores y 20 casos, se van a morir la mayoría de los que no pueden acceder a la ventilación asistida.



P. ¿Cree que son útiles y tienen sentido los análisis a toro pasado?



R. Hay muchas maneras de hacer esto mal. La posición en la que están los políticos es muy difícil. Temen que se les acusen de demasiado débiles o demasiado fuertes. Puedes estar pasándote con las medidas y que sufra la economía o no tomar las suficientes y explote el número de casos. Por ejemplo: Singapur lo tenía bastante bien controlado y hace unos días han tenido una explosión en casos. En su caso no tenían suficientes máscaras o no aplicaron el suficiente distanciamiento social. Con respecto a España, es probable que ahora mismo se esté haciendo lo necesario y se estén ejerciendo muchos esfuerzos a nivel de testeo. Lo que no se está haciendo correctamente es la preparación para la danza.



En todo caso, es difícil juzgar esto, sobre todo si no has tenido esa experiencia en un Gobierno u otro. Pero esto sí era previsible. Es humano no haberlo visto, pero sí lo era. Si yo fui capaz de verlo, los Gobiernos también. Es difícil, es comprensible y es humano. Espero que aprendamos para que no vuelva a pasar.



P. ¿Qué factores influyen para que España sea uno de los países más afectados? ¿Tiene que ver, por ejemplo, nuestra cercanía con Italia o nuestras costumbres?



R. Hay muchos factores y es imposible entenderlos todos. Las costumbres sociales seguro que tienen que ver, el hecho de que nos toquemos más, y la cercanía con Italia evidentemente ha influido. Pero hay otro factor que es válido para Italia y para España. Hay muchos más hogares multigeneracionales en el sur de Europa en el norte. Si abundan las casas con abuelos, padres e hijos con muchos contactos entre ellos, las infecciones llegan de Italia a España y pasan a los abuelos, los más vulnerables. En Alemania, por ejemplo, no tienen tanto contacto con las personas mayores. Hay muchos de esos factores entrelazándose continuamente.



P. ¿De todos esos factores que confluyen, qué grado de importancia cobra la actuación de los Gobiernos?



R. La actuación de todos los gobiernos determina lo pronta que es la respuesta. Es el mayor factor de todos los que hay que definir. Pero no solo por el caso de Sánchez o de Macron. Todos, absolutamente todos, si aplican una estrategia de supresión antes, tienen menos casos.



P. En el escenario que dibuja de danza no es necesario un confinamiento alargado. Hay estudios que estiman, sin embargo, que se requerirá, hasta que encontremos una vacuna, alternar un mes de libertad y dos de confinamiento en los países más golpeados. ¿Qué credibilidad le da a estos estudios?



R. Depende, pero completamente, de las medidas que tomemos. Si hacemos todo lo que hace falta para que no haya repuntes, no será necesario. Ya lo hemos visto. No me invento nada. Taiwan y Corea del Sur son dos ejemplos perfectos: no han sufrido rebrotes y no están necesitando ni siquiera mucho distanciamiento social, solo respetando los dos metros de distancia con otras personas. Ello demuestra que sí es posible.