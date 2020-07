El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciado que a las 12.00 de este sábado el Govern confinará perimetralmente la comarca del Segrià, cuya capital es Lleida y donde residen unas 210.000 personas, "debido a los datos que confirman un crecimiento demasiado importante del número de casos de contagio del covid-19", aunque hasta las 16.00 se podrá entrar o salir de la comarca a quienes residan o no, respectivamente, según recoge Europa Press.

El número de ingresados por coronavirus este viernes en el Hospital Universitario Arnau de Vilanova es de 21 en planta y 6 en la UCI, mientras que el 22 de junio había 6 en planta y 4 en UCI, lo que demuestra la "tendencia creciente" en la comarca.

Hem de fer un pas enrere per protegir-nos i controlar el rebrot. Per això hem decidit confinar perimetralment el Segrià. Des del @govern, vetllarem cada minut per fer sortir la comarca d'aquesta situació. No ens podem relaxar ni un segon, ni al Segrià ni a la resta de Catalunya pic.twitter.com/jtaX27wWUP