"Nuestros derechos blindan la sanidad pública": un millar de MIR se manifiestan frente a la Consejería de Sanidad madrileña

Publicada el 13/07/2020 a las 13:48 Actualizada el 13/07/2020 a las 14:25

Cerca de un millar de médicos internos residentes (MIR) han acudido este lunes a manifestarse en el primer día de la huelga indefinida para exigir mejoras en sus condiciones.

"Nuestros derechos blindan la sanidad pública", reza la pancarta que encabeza la manifestación, que estaba convocada a las 10 horas frente a las dependencias de la Consejería de Sanidad en la calle Sagasta, para desde allí dirigirse a la sede del departamento que lidera Enrique Ruiz Escudero, en la calle Aduana.

Al grito de "Sin residentes no hay sanidad", la marcha de los especialistas en formación, ataviados con sus batas blancas y pijamas verdes, y con sus mascarillas, ha empezado su avance pasadas las 10.30 horas.

Durante su concentración, además de hacer sonar los silbatos, los MIR han coreado consignas como "No me explotes, fórmame", "Lo llaman formación y no lo es, es una explotación, es lo que es", e "Isabel Ayuso, basta ya de abuso".

Previamente a la manifestación, los médicos residentes han protagonizado concentraciones multitudinarias a primera hora de la mañana en los principales hospitales de la Comunidad de Madrid.

"El objetivo es demostrar nuestra fuerza", ha señalado en declaraciones a Europa Press la residente del Gregorio Marañón, miembro del comité de empresa del personal residente y de la comisión negociadora del comité de huelga Susana Pardo, al tiempo que ha acusado a la Consejería de Sanidad de intentar "impedir la huelga" a base de imponer unos servicios mínimos del 100% y también de "cancelar vacaciones" y "amenazas".

"Se van a tener que sentar a negociar con nosotros", ha aseverado Pardo, quien ha apuntado que lo que están pidiendo es "que se cumpla la ley". "Somos personal en formación, lo que nos interesa es que en este periodo aprendamos a ser especialistas con la supervisión adecuada y eso no se está cumpliendo, en la práctica somos mano de obra barata que soportamos el peso de la gran mayoría de las actividades, sobre todo emergencias", ha explicado.

"Se vulneran nuestros derechos de muchísimas formas, se aprovechan de nosotros", ha apostillado Pardo, quien ha denunciado las horas extra y las jornadas de trabajo después de guardias de 24 horas, sin librar salientes, y también ha destacado la reivindicación de "mejoras retributivas" porque, según ha apuntado, los residentes madrileños son los que peor cobran de toda España y si no fuera por las guardias "inhumanas" no podrían mantenerse en la capital.

Pardo ha precisado que se plantean que el marco legal no sea un convenio mientras consigan sus objetivos, por lo que están dispuestos a alcanzarlos en modo de pactos o acuerdos, como en Murcia. "Pero exigimos que se miren nuestras propuestas y nos ofrezcan algo", ha señalado.

Negociar sin la huelga "no ha servido para nada"

En cuanto a la negativa de la Consejería de Sanidad a negociar si no retiran la convocatoria de huelga indefinida, Pardo ha dicho que ya han intentando negociar sin la huelga y "no ha servido para nada".

"Hasta que no hemos hecho esto no han dirigido su atención a nosotros, hasta que no nos den propuestas firmes no vamos a suspender la huelga", ha indicado, para agregar que están "más que dispuestos a suspender la huelga".

Por su parte, el residente del Niño Jesús y miembro del comité de empresa y del comité de huelga Pedro Viaño ha destacado que lo que piden a la Consejería de Sanidad es "un diálogo sincero y abierto" para intentar mejorar sus condiciones.

"Nosotros no queremos estar en huelga, lo que queremos es estar trabajando, como lo hemos estado siempre, con nuestros pacientes, esto para nosotros es totalmente indeseable", ha manifestado.

En la misma línea, ha insistido en que lo que quieren es hablar con la Consejería para llegar a un acuerdo, independientemente de que se llame convenio o pacto, que sirva para "mejorar unas condiciones que manifiestamente necesitan ser reguladas y mejoradas".

Viaño ha asegurado que el seguimiento de la huelga, convocada en la jornada de los lunes y el resto de los días en las guardias, va a ser "mayoritario, muy superior al 75 %", por lo que ha vaticinado que las urgencias y las plantas "se van a caer", porque los residentes son la "columna vertebral del hospital", a pesar de unos servicios mínimos "abusivos" que espera sean revocados "lo antes posible".

A las puertas de la sede de la Consejería, a la que han llegado sobre las 12 horas, han leído un manifiesto en el que han destacado que se trata de "una huelga sin precedentes", contra la "precariedad" y el "maltrato" de los médicos internos residentes, y en definitiva para "denunciar el sistema formativo".