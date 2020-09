La Fiscalía vincula a Cospedal con 'Kitchen' por la "documentación comprometedora" que Bárcenas tenía sobre ella

Publicada el 07/09/2020 a las 21:05 Actualizada el 07/09/2020 a las 21:24

La Fiscalía Anticorrupción vincula a la exsecretaria general del PP Dolores de Cospedal y a su marido, el empresario Ignacio López del Hierro con la operación Kitchen –el operativo parapolicial que se creo para sustraer documentos al extesorero del partido Luis Luis Bárcenas– por la "documentación comprometedora" que éste tendría sobre ella.

Así se señala en el informe, de 56 páginas y al que ha tenido acceso Europa Press, que el Ministerio Público ha presentado ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que investiga la pieza Kitchen dentro del macrosumario por actividades irregulares del comisario jubilado en prisión José Manuel Villarejo. Su vinculación al caso deriva, según los fiscales, del interés personal que Cospedal tendría en la operación por dos razones: directa como afectada por documentación supuestamente comprometedora para ella misma e indirecta como secretaria general del partido.

Su marido, López del Hierro, aparece en la investigación como la persona que pone en contacto a Andrés Gómez Gordo, responsable de la seguridad de su esposa, con Villarejo, para que éste manipule al chófer de Bárcenas. Así se refleja en varias conversaciones que mantuvo Villarejo con su socio Adrián de la Joya y el comisario Jose Luis Olivera, incorporada al oficio policial inicial. De ellas se deriva, además, que dentro de estos "encargos puntuales" que le habría realizado el PP a Villarejo estaría, identificado por el propio comisario, la "supuesta destrucción de ordenadores del Partido Popular", en alusión a los dispositivos de Bárcenas dañados que dieron lugar a una causa judicial.

Francisco Martínez pidió a Rajoy que no le dejasen "tirado"

El que fuera secretario de Estado de Seguridad con el Gobierno del PP Francisco Martínez, investigado en la pieza 7 de Tándem, se dirigió directamente al expresidente Mariano Rajoy cuando se enteró de que quedaba excluido de las listas del partido a las elecciones generales de abril de 2019 y que por tanto perdía su aforamiento, según el escrito del Ministerio Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press.

Martínez habría escrito el 24 de marzo de 2019 a Rajoy y le traslada lo que considera una injusticia, por lo que solicita que no le "dejen tirado", buscando otra fórmula como la de la Asamblea de Madrid para compensar su "lealtad y compromiso". A los fiscales no les consta que Rajoy respondiera a ese mensaje de Martínez, pero de hecho la propuesta alternativa de Martínez no fructificó.

Esta información ha podido ser recabada tras la entrada y registro por parte de la policía y a petición de Fiscalía en el domicilio de Martínez en marzo de 2020, un día antes de la declaración del estado de alarma. Se le intervinieron protocolos notariales, documentación en papel y se volcó el contenido de su teléfono móvil, algo que ha proporcionado archivos de interés sobre la operación 'Kitchen', dicen los fiscales.

Entre ellos se encontraba ese mensaje al expresidente popular, y otro que dirige al día siguiente (25 de marzo de 2019) al actual secretario general del PP, Teodoro García Egea. En él hacía referencia a un artículo de El Mundo en el que citando fuentes de Génova aseguraban que ni él ni Fernández Díaz irían en candidaturas por el caso 'Kitchen'.

Martínez le explica a García Egea que "quedarse tirado y marcado como un corrupto" por su propia formación le hacía "un daño irreparable", y le cuenta que había opciones que se podían haber explorado. "Soy comprensivo, leal y comprometido, precisamente por eso me he metido en este lío", añade.

En esa misma misiva, incide en que su horizonte judicial se debe a su lealtad "al partido, a Jorge Fernández y a Rajoy", y le asegura que sería igual de leal con el actual presidente del PP, Pablo Casado, y con él.

Meses más tarde, ya en enero de 2020, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, le citaba en calidad de investigado por su posible implicación en Kitchen, el operativo parapolicial que se habría sufragado con fondos reservados y cuyo objetivo sería sustraer información sensible del PP al que fue su tesorero, Luis Bárcenas, para ocultársela a la justicia.

En un escrito del Ministerio Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, se detalla que Olivera, actualmente gestor de riesgos en la Federación Española de Fútbol, mantuvo dos reuniones con el comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo. En ambas se habló de esa operación que buscaba sustraer documentos sensibles al PP al extesorero Luis Bárcenas con el objetivo de ocultárselos a la justicia.

En la primera de esas reuniones, que fue grabada por Villarejo, éste le dice a Olivera que cuentan con el que fuera secretario de estado de Seguridad Francisco Martínez para incorporar al chófer de Bárcenas, Sergio Ríos Esgueva, al Cuerpo Nacional de Policía. De esta manera pretendían convencerle de que colaborara en la operación 'Kitchen'.

Además, en esa primera reunión de la que se tienen audios, el comisario que permanece en la prisión de Estremera desde noviembre de 2017, asegura que dispone de grabaciones de los principales implicados en 'Kitchen', entre ellos Francisco Martínez.