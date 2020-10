Publicada el 04/10/2020 a las 21:55 04/10/2020 a las 21:55

El pasado 22 de abril, en plena primera ola de la pandemia, Isabel Díaz Ayuso anunció que dos aviones cargados de material sanitario procedente de China estaban a punto de aterrizar en la Comunidad de Madrid. La verdad es que se hicieron esperar tanto que en el propio Gobierno autonómico algún dirigente pensaba que habían sido víctimas de una estafa. Diez días después del anuncio, el 2 de abril, aterrizó finalmente en Barajas el primero de los “aviones de Ayuso” y desde entonces hasta el 1 de julio llegaron en total 23. Más de la mitad de los fletes le fueron adjudicados a una desconocida empresa de Zaragoza, Sport Logistics Solutions SL, constituida en abril de 2018 y que cobró por su trabajo el doble que las empresas que organizaron los otros ocho viajes.

En la logística de esta operación también aparece otro nombre desconocido para el gran público: Óscar Leyva. Personaje ligado desde hace décadas al PP, en los últimos años se ha dedicado a la búsqueda y comercialización de patrocinios, sobre todo en el ámbito del deporte. En la actualidad trabaja por ejemplo con Kosmos Tennis, la empresa del futbolista Gerard Piqué que organizó en 2019 la Copa Davis en Madrid. “Óscar Leyva era la persona asignada por la Comunidad de Madrid para coordinar la operativa desde la llegada a Barajas”, declaró por escrito a preguntas de infoLibre Alberto López Azagra, el administrador único y principal accionista de Sport Logistics.

El pasado martes, este periódico envió una serie de preguntas a la Consejería de Sanidad sobre el papel jugado por Leyva en el operativo de los aviones, el dinero que se le había pagado por ello y si había surgido algún problema con la facturación. Seis días después, la Consejería sigue sin responder (puedes leer al final de este reportaje todas las preguntas planteadas). Leyva no ha atendido los intentos por recabar su versión.

El coste de los 23 vuelos

La adjudicación del transporte de los 23 aviones se realizó por la vía de la declaración de emergencia –como permite la ley en circunstancias excepcionales como las que se vivían entonces en España–, por tanto sin los requisitos habituales de concurrencia y publicidad. El coste total fue de 19.480.397 euros, según la información facilitada por el Gobierno madrileño ante una solicitud planteada amparándose en la Ley de Transparencia. Esa cantidad se corresponde únicamente con el flete de los aviones, no incluye los costes del material sanitario adquirido, que fueron mucho más elevados.

El Gobierno de Ayuso contrató en total a cinco empresas diferentes, aunque la sociedad más favorecida con diferencia fue Sport Logistics, al recibir 15 adjudicaciones y facturar 15.227.000 euros. Por tanto, esta empresa acaparó el 78,1% del dinero público destinado al transporte del material sanitario. El resto de fletes se repartieron de la siguiente forma: tres los realizó Sigma Dental, dos Quatar Airways, dos Golden Exports Co. y una DHL Global Forwarding Spain.

Los dos primeros vuelos, que aterrizaron en Madrid los días 2 y 5 de abril, los fletó la aerolínea Quatar Airways. En ese primer mes, Sport Logistics Solutions no tuvo un papel hegemónico en las contrataciones. De hecho, de los nueve primeros viajes, sólo organizó tres. Pero la cosa cambió a partir de la segunda semana de mayo, cuando la empresa de Zaragoza se hizo con 12 de los 14 fletes organizados desde entonces por la Comunidad hasta el 1 de julio. De los otros dos se encargó Golden Exports Co., compañía registrada en Hong Kong.

El análisis del importe de las contrataciones muestra unas diferencias muy llamativas. La facturación media en los 15 viajes organizados por Sport Logistics Solutions fue de 1.015.133 euros. En cambio, la media de los otros ocho fletes fue de 521.673 euros, prácticamente la mitad.

Los dos de Quatar Airways, en el peor momento de la pandemia y cuando medio mundo intentaba desesperadamente realizar compras de material sanitario en China y trasladarlas a sus respectivos países, se adjudicaron por 828.634 euros cada uno. Mucho más económicos resultaron los fletes de Golden Exports Co (450.000 por viaje), Sigma Dental (416.666) y DHL Global Forwarding Spain (366.117).

infoLibre preguntó a Alberto López Azagra, el administrador único de Sport Logistics, qué razones explicaban unas diferencias de precio tan llamativas. Su respuesta por escrito fue la siguiente: “Deduzco que la diferencia de precio se deberá al tipo de aeronave contratada. Los costes de los aviones cargueros que utilizamos (de más de 100 toneladas de capacidad) en las fechas indicadas estaban bastante por encima del que me indicas. De hecho, revisando prensa del sector y general he visto que desde otras instituciones se han pagado precios más caros por los mismos servicios y en las mismas fechas. En definitiva, los elevados precios se justificarían por la situación de emergencia, y en ningún caso serían exagerados si se analizan en el contexto global en que fueron encargados los servicios”.

Como es obvio, el contexto era el mismo para Sport Logistics Solutions y para cualquiera de las otras cuatro compañías que trabajaron para la Comunidad de Madrid. Cuestión diferente es, por supuesto, la aeronave o el espacio en bodega contratados (en algún caso, la carga de la Comunidad de Madrid compartía avión con mercancía de otros clientes). López Azagra no quiso desvelar ningún dato sobre estos aspectos: “Es información confidencial. La selección de aerolíneas es un factor importante en este tipo de operaciones por lo que preferimos no facilitar información de manera gratuita a la competencia. Y lo mismo cabe decir sobre la manera en que se optimiza el espacio contratado, que es clave para obtener ventajas competitivas en costes”.

En todo caso, en el precio de la adjudicación tuvieron peso factores más allá del número de toneladas efectivamente transportadas. Sirvan como ejemplo los cuatro primeros fletes: Quatar Airways cobró 828.635 euros por cada uno de los dos primeros aviones que aterrizaron en Barajas, que traían 58 y 82 toneladas de material, respectivamente, según los datos difundidos por la propia Comunidad de Madrid. El tercer y cuarto flete corrieron a cargo de Sport Logistics, que se embolsó 1.078.000 euros en cada caso pese a que transportaban cargas muy diferentes, 113 y 79 toneladas.

El contacto con el Gobierno Ayuso

¿Cómo encontró la Comunidad de Madrid a Sport Logistics? La pregunta es muy relevante si se tienen en cuenta dos factores: que las adjudicaciones se realizaron sin publicidad –el Gobierno madrileño seleccionó directamente a los contratistas por la declaración de emergencia– y que la empresa de Alberto López Azagra es una recién llegada al sector, puesto que inició su actividad en abril de 2018.

El administrador de la compañía zaragozana mantiene que “Sport Logistics no fue contactada por la Comunidad de Madrid. El contacto viene a través de la empresa proveedora en China. La secuencia completa es: el agente del proveedor chino solicita cotización, se aprueba o rechaza y se procede con la coordinación y contratación del envío. El proveedor chino facilita los datos de contacto del consignatario del envío, en este caso la Comunidad de Madrid. Por tanto, mi primer contacto con la Comunidad se produce una vez aprobada la expedición”.

López Azagra también destaca que, aunque su empresa sólo tiene dos años y se dedica básicamente a la logística de eventos deportivos –como indica su nombre–, él cuenta con 15 años de experiencia profesional: “A pesar de que en los últimos dos años mi labor se ha centrado básicamente en eventos deportivos, realizo con bastante frecuencia cotizaciones para el transporte en otro tipo de sectores. Con independencia del material a transportar (exceptuando casos concretos), la especificidad de mi trabajo no radica en el qué, sino en el cómo. Dentro de los servicios que proporciona mi empresa está el de fletamento de aviones de carga, y para ello es indispensable disponer de una amplia y buena red de agentes por todo el mundo”.

La relación con Óscar Leyva

Administrador y socio casi único de Sport Logistics –asegura tener el 99% de las acciones–, López Azagra sostiene, a preguntas de infoLibre, que Óscar Leyva jamás ha trabajado para su empresa.

“Óscar Leyva era la persona asignada por la Comunidad de Madrid para coordinar la operativa desde la llegada a Barajas. Desconozco si tenía encomendada alguna labor más. Leyva no trabaja para Sport Logistics, y no lo ha hecho nunca en el pasado, por lo que no se le ha abonado ninguna cantidad de dinero”, asegura López Azagra. En cuanto a Gerard Piqué, afirma que ni lo conoce personalmente, ni sabe qué relación puede tener con este tema.

En el PP, sin embargo, Óscar Leyva es un viejo conocido. Se inició en el mundo político en el País Vasco, cuando el cambio de siglo, época en la que trabajó en el gabinete de Carlos Iturgaiz, entonces presidente del partido en dicha comunidad. En 2003, tras el triunfo de Esperanza Aguirre en la repetición de elecciones provocada por el tamayazo, Leyva se mudó a Madrid y empezó a trabajar en la Comunidad. En concreto, en el departamento de Cultura y Deportes, que dirigía Santiago Fisas. En aquellos años también tuvo buena sintonía con Ignacio González, el todopoderoso número dos de Aguirre que años después terminaría imputado en el caso Lezo como presunto capo de una trama de corrupción.

Más allá del mundillo político, Leyva encontró un sitio en los negocios. Estuvo como director comercial de la escudería española HRT Fórmula 1 Team, que fundó el piloto español Adrián Campos en 2009. Por aquella época también participó en el lanzamiento de Yamimoto, compañía dedicada a las bicicletas eléctricas. Y en los últimos años ha trabajado buscando patrocinios para diversas actividades. Ahí es donde aparece su relación con Gerard Piqué, futbolista del Barcelona y empresario que se hizo cargo hace un par de años de la Copa Davis, a través de la sociedad Kosmos Tennis.

“Oscar Leyva es un consultor externo de Kosmos Tennis que ayudó en la comercialización de la Copa Davis”, explicó a infoLibre una portavoz de la compañía de Piqué. En la Comunidad de Madrid, entre personas conocedoras del proceso de adjudicación de los 23 aviones, está extendida la idea de que Leyva es “socio de Piqué”. En Kosmos Tennis, sin embargo, rebajan mucho la categoría de la relación. Leyva sería un comisionista, un “consultor externo” que cobra por los patrocinios logrados o por otros servicios relacionados con la comercialización de proyectos.

Este jueves, en el programa El Larguero de la Cadena Ser, contaron que Ayuso había recurrido a Piqué para desbloquear la compra de material sanitario en China. Desde el entorno del futbolista aseguraron que su ayuda consistió en poner en contacto a la Comunidad con “trabajadores de Kosmos Tennis” que conocen el mercado asiático y, por tanto, fueron útiles a la hora de “comprar material y organizar su traslado a España en vuelos chárter”. Pique, insistieron, no cobró ni un euro por sus gestiones. Un portavoz del Gobierno Ayuso confirmó a la emisora que “las gestiones altruistas” de Piqué solucionaron los problemas que se estaban encontrando, por lo que las "agradecen públicamente".

Mayores problemas parece tener el Gobierno autonómico del PP a la hora de hablar de Óscar Leyva. infoLibre envió hace seis días a la Consejería de Sanidad las preguntas sobre el papel y los honorarios de Leyva, pero de momento se niega a responder. Tampoco aclara si ha surgido algún problema “con las facturas” relacionadas con el flete de los aviones, como indican fuentes de la Comunidad de manera no oficial. Alberto López Azagra aseguró a este periódico que él ya ha cobrado, así que cabe suponer que con él no hay discrepancia alguna.

En todo caso, si hubiese surgido algún problema, Ayuso debería poder solucionarlo de forma inmediata. Al menos, si creemos las palabras de la propia presidenta madrileña. El 29 de abril, en un pleno de la Asamblea de Madrid en el que no paró de felicitarse por la gestión de su Gobierno durante la pandemia, Ayuso dijo lo siguiente: “Señor Gabilondo, no me diga que miento con las compras porque tengo fotos y vídeos de cada albarán, de cada camión y de cada avión que ha entrado en la Comunidad de Madrid”. Que una presidenta de una comunidad autónoma tenga “fotos y vídeos de cada albarán” es, desde luego, ser una política precavida. También es cierto que viendo el currículum judicial de sus antecesores en el cargo, cualquier precaución parece poca.

LAS PREGUNTAS QUE EL GOBIERNO AYUSO NO CONTESTA

El martes 29 de septiembre, infoLibre envió a la Consejería de Sanidad las preguntas que se transcriben a continuación. No ha habido respuesta, pese a las reiteradas peticiones durante estos seis días. 1. ¿Qué papel desempeñó exactamente Óscar Leyva en el traslado del material sanitario en los 23 aviones fletados por la Comunidad de Madrid? 2. ¿Cómo se articuló la relación entre Óscar Leyva y la Comunidad de Madrid? ¿Firmó la Comunidad un contrato mercantil con Óscar Leyva, se produjo algún tipo de adjudicación al Sr. Leyva o a alguna empresa relacionada con él? 3. ¿Qué cantidades se comprometió la Comunidad a pagar al Sr. Leyva por los servicios que haya prestado en relación con el flete de los 23 aviones mencionados? 4. ¿Ha abonado ya la Comunidad de Madrid al Sr. Leyva las cantidades comprometidas? 5. ¿Ha surgido algún problema con alguna de las facturas presentadas por el Sr. Leyva o por Sport Logistics, en relación con el flete de los aviones, que haya llevado a la Comunidad de Madrid a aplazar su pago? En caso afirmativo, ¿en qué ha consistido ese problema? 6. En cuanto al importe de las adjudicaciones, la cantidad media de las 15 realizadas a Sport Logistics fue de 1.015.133 euros, mientras que la cantidad media de las 8 adjudicadas a otros cuatro proveedores fue de 521.673 euros. ¿Qué factores explican que las adjudicaciones a Sport Logistics doblasen en precio a las de los otros proveedores?

