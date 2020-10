La Comunidad de Madrid estudia pedir al Gobierno central que decrete el toque de queda

El Gobierno de la Comunidad de Madrid está estudiando si pedir al Gobierno central que decrete el toque de queda, que permitiría que no existiese ningún movimiento en la región en determinadas horas del día, tal y como informa Europa Press.

Así lo ha avanzado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en un desayuno socio-sanitario, organizado por Europa Press. Esta iniciativa la pusieron sobre la mesa los colegios profesionales en una reunión este lunes con el propio consejero y la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.

"Para eso hay que tener una cobertura legal que no tiene la comunidad autónoma. Tendría que ser una decisión del Gobierno de España. Es una decisión que nosotros tampoco veríamos mal", ha declarado.

Para Escudero, "cualquier decisión" que se vaya a tomar con respecto a restricción de movilidad o a actividad hay que estudiarla. Así, ha desvelado que lo han hablado a "nivel interno" pero todavía no con sus homólogos de otras autonomías.

Un toque de queda para limitar la actividad económica sin estado de excepción

El consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, ha sostenido que no quieren un toque de queda bajo estado de excepción, sino que propondrían que se limite la actividad económica desde una hora determinada para que los ciudadanos solo puedan pasear o irse a sus casas.

Así lo ha precisado en declaraciones a los medios tras la presentación de la exposición 'Gregorio Ordóñez. La vida posible', donde ha aclarado que no trata de ir a un toque de queda que "supondría la suspensión de un derecho fundamental", y que solo cabe bajo un estado de excepción, sino que consistiría en "limitar la actividad económica a una hora determinada para que a los ciudadanos únicamente les quede como opción pasear o irse a sus casas".

"Hay que persistir" en las limitaciones por zonas básicas de salud al ser eficaces

La Comunidad de Madrid ha insistido en que "hay que persistir" en las limitaciones por zonas básicas de salud una vez que decaiga el estado de alarma, si bien la Consejería de Sanidad está ultimando las órdenes que dictara para seguir combatiendo el virus.

Así lo ha señalado el consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, en una entrevista en Nueva Economía Fórum en la que ha pedido de nuevo lealtad al Gobierno central frente a "la lealtad dada por Madrid".

En primer lugar, el consejero madrileño y secretario de Justicia del PP ha subrayado que Madrid "nunca" ha planteado el estado de alarma como "un agravio comparativo, sino como un acto de manifiesta arbitrariedad e ilegalidad", recordando que se decreta "no como expresa la ley que regula" la declaración de esta situación excepcional.

"El artículo 1 establece que se decreta el estado de alarma cuando las circunstancias excepcionales impiden el mantenimiento de la normalidad mediante el ejercicio de los poderes públicos", ha explicado apuntando seguidamente que "eso se estaba haciendo con normalidad" dado que "se adoptaron medidas eficaces que se han demostrado·.

Así, ha insistido en que el Gobierno no compartía el sistema del Gobierno regional para frenar la curva del virus y optó por imponer las suyas mediante "una chapuza ilegal" a través de un acuerdo del Consejo Interterritorial.

"No impone el estado de alarma para auxiliar a un poder ordinario sino para que no se apliquen nuestras medidas. Seguimos manteniendo que son eficaces y perseguían solo que los madrileños no salieran de fin de semana, algo que ya se habían logrado en Madrid", ha dicho.

"Esto ha sido un auténtico disparate legal pero sobre todo un atropello al autogobierno y una intromisión en toda regla. Y no se puede volver a repetir. El Gobierno tiene que tener un protagonismo en la adopción de medidas coherentes y armonizadas en Toda España pero teniendo en cuenta las diferencias", ha subrayado.

López ha indicado que una vez que decaiga el estado de alarma, ha detallado que "la autoridad sanitaria dictará las órdenes que entienda adecuadas para seguir combatiendo el virus".

"Estamos en una situación de gravedad pero de bajada en los contagios. No podemos ser optimistas pero sí realistas y sí estamos en situación de bajada de contagios, presión hospitalaria y UCIS. Hay que persistir en las medidas que se adoptaron en su momento pero tiene que ser la autoridad sanitaria. Tenemos un equipo que se rige por criterios técnicos", ha aseverado.

Madrid espera negociar con el Ministerio "criterios sensatos" pero si no seguirá con su "propio plan"

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha declarado que espera poder negociar con el Ministerio de Sanidad "criterios sensatos" de cara a cuando decaiga el estado de alarma pero avisa que si no es así el Gobierno regional continuará con su "propio plan" frente al virus.

Este plan consiste en aumentar su capacidad diagnóstica, realizar el mayor seguimiento de todos los casos, garantizar una mayor capacidad asistencial, potenciar las medidas de prevención y concienciación sobre el uso de la mascarilla, el respeto de la distancia interpersonal y del conjunto de medidas que todos conocemos y, en caso necesario, aplicar medidas de restricción de movilidad en zonas básicas de salud concretas.

En un desayuno socio-sanitario, organizado por Europa Press, el consejero madrileño ha defendido que hay que actuar "donde está el problema" y ellos lo tienen "perfectamente identificado debido a la monitorización diaria" que realizan.

En este sentido, ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez "tras siete meses de inacción propone un baremo uniforme para todas las comunidades autónomas". "Es lo que tenía que haber impulsado desde el inicio de la pandemia: que todas las autonomías contaran con unos parámetros comunes", ha remarcado.

En este punto, ha incidido en que la Comunidad "sufrió el atropello del estado de alarma con unos criterios sin ningún tipo de contraste científico". El titular de Sanidad ha hecho hincapié en que "impusieron 500 casos de incidencia acumulada y un criterio de UCI no avalado en el cambio de fase".

Espera que el Ministerio no imponga, sí negocie

Respecto al Consejo Interterritorial, Escudero espera que el Ministerio de Sanidad "no imponga, y sí negocie y consensúe con todas las comunidades autónomas" un texto.

En el documento que se ha dado a conocer, tal y como ha expuesto Escudero, incluye opciones de actuación atendiendo a distintos niveles de alerta definidos, a su vez, por un proceso de evaluación del riesgo. "Nosotros seguimos echando en falta que, de los ocho nuevos criterios, seis sean criterios epidemiológicos y solo dos sean criterios asistenciales", ha expuesto el titular de Sanidad.

En este sentido, ha detallado que "uno de ellos es el del número de UCI disponibles, que está condicionado a algo que es fundamental en una pandemia, como la capacidad de elasticidad para tener este tipo de camas". Para Escudero, este ha sido "eliminado de un plumazo porque establecen que se cuente el número de camas UCI pre-covid". A su parecer, esto "no ayuda a conocer la capacidad del conjunto del sistema sanitario para atender a los pacientes críticos".

El consejero cree que es fundamental "contar con un Ministerio de Sanidad que escuche, que coordine, que lidere, no que imponga e improvise". Así, ha hecho hincapié en la necesidad de que el Ejecutivo central, que no se lo está poniendo "fácil", "arrime el hombro y no actúe como lo ha hecho: intentando tapar las deficiencias de su gestión atacando a Madrid".

Escudero ha vuelto a trasladar su "voluntad de diálogo" así como su afán por "negociar un documento con criterios sensatos, con aval científico y consistente".

Escudero no haría el parón que propone Aguado porque el modelo actual "está funcionando" y "no remontaría" la economía

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha reconocido este martes que no es partidario del parón de 21 días que propone el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, ya que, a su juicio, el modelo actual en la Comunidad de Madrid por zonas básicas de salud "está funcionando" y provocaría que la economía más vulnerable "no remonte".

En un desayuno socio-sanitario, organizado por Europa Press, el consejero ha trasladado que entiende el posicionamiento del vicepresidente de querer reducir al máximo el número de contagios por coronavirus pero ha asegurado que la Consejería de Sanidad es "la que más vela" porque esa reducción de contagios y de pacientes disminuya.

"Lo que queremos es que no se produzca trasmisión del virus pero siempre las decisiones que hemos tomado han sido avaladas por los técnicos. Las medidas que hemos tomado desde hace cinco semanas están funcionando y creo que hay que continuar con ello. La pandemia tiene un comportamiento que tenemos que valorar día a día y, a partir de ahí, tomar las decisiones. Quedan dos meses para navidades y este modelo está funcionando. Ese planteamiento no lo haría", ha defendido.

El titular de Sanidad ha señalado que Aguado quiere que este proceso se acelere, pero piensa que un parón en la economía supondría que las "economías más vulnerables" no pudieran "remontar". "Hay que encontrar ese punto de equilibrio, entre controlar los contagios y, sobre todo, no parar la vida de manera tan drástica. Sin triunfalismos, la tendencia ahora es descendente", ha aseverado.