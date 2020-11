Xnet denuncia en Fiscalía la dejadez de funciones en la gestión del transporte público durante el covid-19

Publicamos esta información sobre el coronavirus en abierto gracias a los socios y socias de. Sin su apoyo, nuestro proyecto no existiría. Hazte con tu suscripción o regala una haciendo click aquí . La información de calidad es la mejor vacuna contra cualquier virus.

Publicada el 19/11/2020 a las 06:00

La plataforma por los derechos digitales y la renovación democrática Xnet ha iniciado este jueves una campaña contra las administraciones responsables del transporte ferroviario público, denunciando la falta de acciones para asegurar unas condiciones mínimas de seguridad y salud dentro de la red a raíz de la pandemia del coronavirus.

A través de una primera denuncia contra Rodalies de Catalunya (trenes de cercanías y de media distancia) presentada en la Fiscalía Provincial de Barcelona por “la presunta comisión de delitos dolosos de lesiones, o subsidiariamente, delitos imprudentes de lesiones, e incluso delitos de homicidio imprudente”, la plataforma insta a los ciudadanos y afectados a tomar acción contra este tipo de prácticas, documentando las negligencias y difundiéndoles en las redes sociales bajo el hashtag #RenfeCovid, o bien notificando el caso a la dirección de correo contact@xnet-x.net.

En la demanda, Xnet argumenta que los usuarios de los trenes Rodalies “hemos sido víctimas de forma continuada y reiterada de un servicio deficiente y sin la suficiente capacidad y frecuencia de trenes para que sea posible mantener las prescritas distancias de seguridad con grave perjuicio por nuestra incolumidad”.

“Las aglomeraciones a las que nos referimos eran y son casi todas previsibles por horarios y fechas y por la reiteración de las circunstancias, día tras día. En ellas no puede mantenerse la suficiente distancia de seguridad entre usuarios, poniendo en riesgo, a causa de las omisiones conjuntas del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, del titular de Rodalies, la Generalitat de Catalunya, la operadora, Renfe y el titular de la infraestructura Adif, su salud y seguridad, tanto dentro de los trenes como en las estaciones”, inciden en la denuncia, en la que critican que no solo no “no se aumenta la frecuencia ni siquiera en días, horas y circunstancias en las que es absolutamente previsible la aglomeración, sino que se utilizaron trenes cortos incluso cuando hay capacidad para trenes largos”.

“Se exige mucho a la población y se le acusa de incumplimiento sin que en muchos casos los poderes públicos ofrezcan las condiciones necesarias para el cumplimiento. Mientras, con el argumento de reducir la movilidad, son otros sectores como el comercio y la restauración los que pagan el pato, por las relaciones clientelares que empresas como Renfe o Adif tienen con los varios gobiernos”, defiende la plataforma en un comunicado. “Hasta la fecha, las medidas anunciadas se han dirigido a responsabilizar a las y los usuarios para que no utilicen los servicios de transporte público en hora punta sin que se haya ampliado la capacidad y frecuencia de los trenes ni se haya establecido ninguna referencia de ocupación de los medios de transporte, contrariamente a lo que se ha hecho en la casi totalidad de países de nuestro entorno”.

Al documento lo acompañan diversas imágenes recogidas por los usuarios de la red en las redes sociales en las que muestran una evidente aglomeración dentro de los vagones, mientras que solicitan en las diligencias no solo la declaraciones de los investigados, sino los registros de las estaciones para compararlos con la capacidad máxima de los trenes, así como las grabaciones de las cámaras de seguridad, con el fin de determinar si la compañía podía garantizar la distancia de seguridad. De este modo, piden la apertura de investigaciones y expedientes necesarios que garanticen la seguridad de los usuarios

Además, Xnet ha dirigido diversas cartas al ministro de Transportes, José Luis Ábalos, así como al ministro de Sanidad, Salvador Illa, al conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet i Valera, y a la consellera de Salud, Alba Vergés i Bosch, instándoles a que tomen las medidas necesarias para cambiar la situación. Del mismo modo, la plataforma ya ha anunciado que abrirá más casos denunciando este tipo de gestión.