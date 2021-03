Directo | Aguado: "Si pudiera volver atrás, intentaría convencer a Ayuso de que no se convocasen elecciones"

Publicada el 16/03/2021 a las 08:26 Actualizada el 16/03/2021 a las 10:04

Continúa el terremoto político. Pocas horas después de que anunciar a través de un vídeo que abandonaba el Ejecutivo para presentarse como candidato de la formación morada a las elecciones de la Comunidad de Madrid, el vicepresidente del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, se sentó en el plató de El Intermedio, en La Sexta. Según reconoció, le "duele" dejar su cargo en el Gobierno, dado que le hubiera gustado estar "más tiempo" al entender que le quedaban cosas por hacer, aunque defendió que en Unidas Podemos decidieron de manera colectiva que ahora "suma más" la ministra Yolanda Díaz al frente de Unidas Podemos a nivel estatal mientras él da el paso a la política madrileña. También subrayó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se tomó "bien" la decisión de abandonar la vicepresidencia. En este sentido, reveló que ambos mantendrán una conversación "larga", aunque los dos tienen claro que "hay que ganar" la Comunidad de Madrid.

En paralelo, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, intentó aplacar el malestar interno generado en el partido asumiendo los "errores" cometidos en la operación frustrada de la moción de censura contra el PP en la Región de Murcia, realizando algunos cambios en la dirección de Cs y mostrando unidad con líderes territoriales, aunque no ha logrado contentar a Toni Cantó, que anunció su dimisión. En el encuentro mantenido este lunes por la Ejecutiva de Ciudadanos en la sede del partido en Madrid, Arrimadas amplió el Comité Permanente, que pasó de siete miembros a 15. Inicialmente propuso nueve incorporaciones, pero se han quedado en ocho porque el portavoz en las Cortes Valencianas y coordinador autonómico del partido salió de la reunión sin aceptar la invitación de la presidenta.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este martes:

09.53. Aguado: "Intentaría convencer a Ayuso de que no se convocasen elecciones". El exvicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado (Cs), ha ofrecido una entrevista en La hora de la 1 en la que ha afirmado que "intentaría convencer a Ayuso de que no se convocasen elecciones". "No todo vale en política y menos en mitad de una pandemia, por eso hace falta Ciudadanos", ha afirmado, a la vez que ha dicho que no "concibe" que su formación no llegue al 5% de los votos en las elecciones del próximo 4 de mayo.

Ignacio Aguado (@ignacioaguado), exvicepresidente de la Comunidad de Madrid sobre apoyo a Ayuso: “Yo no puedo hacer políticas por filias o por fobias. Cuando llegue el momento espero que Cs sea fuerte para poder seguir controlando”#LaHoraIgnacioAguado

https://t.co/LVWLCk01pj pic.twitter.com/ThPdskgVwy March 16, 2021

08.58. Toni Cantó dice que tiene una propuesta para volver a la televisión y dice que no ha "recibido ninguna oferta del PP". El hasta ahora portavoz de Ciudadanos en las Cortes Valencianas y coordinador autonómico del partido en esa comunidad, Toni Cantó, ha asegurado este martes tras su anuncio de que deja la política que ha recibido una propuesta de una productora de televisión y que no tiene ninguna oferta del PP. En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Cantó ha dicho que su objetivo es regresar a su antigua vida como actor y ha mostrado su decepción y su desencanto con la política. "La ejecutiva del partido está demostrando comportarse como lo peor de la vieja política, sin asumir responsabilidades. Están apoltronados en sus escaños y con sobresueldos", ha sostenido. En esta línea, Cantó ha asegurado que en la Ejecutiva de este lunes los dirigentes "estaban preocupados hablando de peligros que venían de fuera". "Pero el peligro es la Ejecutiva Permanente de Ciudadanos. Están instalados en un discurso que está fuera de la realidad", ha denunciado.

07.30. Arrimadas intenta aplacar el malestar en Cs con cambios en la dirección y muestra unidad con los líderes territoriales. La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha intentado aplacar el malestar interno generado en el partido asumiendo los "errores" cometidos en la operación frustrada de la moción de censura contra el PP en la Región de Murcia, realizando algunos cambios en la dirección de Cs y mostrando unidad con líderes territoriales, aunque no ha logrado contentar a Toni Cantó, que ha anunciado su dimisión. En el encuentro mantenido este lunes por la Ejecutiva de Ciudadanos en la sede del partido en Madrid, Arrimadas ha ampliado el Comité Permanente, que ha pasado de siete miembros a 15. Inicialmente propuso nueve incorporaciones, pero se han quedado en ocho porque el portavoz en las Cortes Valencianas y coordinador autonómico del partido salió de la reunión sin aceptar la invitación de la presidenta. Cantó, que ha reclamado la dimisión de Arrimadas y del resto del Comité Permanente, ha informado a los medios de comunicación, sin haberlo trasladado antes a sus compañeros, de que deja sus cargos en Cs, renuncia a su acta de diputado y abandona la política.

@InesArrimadas "En estos momentos difíciles, la gran familia de Cs da un paso al frente" #CorrupciónODignidad



✅ Porque muchos españoles creen en este proyecto.

✅ Porque España necesita este proyecto. pic.twitter.com/adT1f1RzqW — Ciudadanos (@CiudadanosCs) March 15, 2021

07.15. Iglesias define al PP como un "partido delincuente" y censura que gente como Ayuso "escupa sobre palabras como libertad". El vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado que el PP es un "partido delincuente" que "ha normalizado la corrupción como forma de gobierno", perpetrando un "crimen" a la sanidad y educación en la Comunidad de Madrid. Además, ha defendido que los comunistas en Madrid lucharon por la democracia y la Constitución mientras el PP "insulta" esa memoria. En consecuencia, ha lanzado que "ya está bien" que los populares y la dirigente madrileña, Isabel Díaz Ayuso, "dé lecciones de libertad", cuando no la hay cuando no existen sanidad ni educación "decentes". "Ya está bien que esta gente, que son corruptos, escupa sobre palabras como libertad. En declaraciones a La Sexta, recogidas por Europa Press, ha calificado de "alucinante" que el PP conciba el "comunismo como un insulto", en alusión a su eslogan 'Comunismo o libertad' cuando en Europa los partidarios de esta ideología forman parte del "ADN de la democracia".

07.00. Iglesias admite que le "duele" dejar el Gobierno pero lo útil es ir a Madrid y cree que Yolanda Díaz suma más en UP. El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ha aclarado que su idea de dejar la Vicepresidencia de Derechos Sociales se explica en su voluntad de sacar adelante aprobar la Ley de Vivienda y desbloquear la regulación del precio del alquiler, un asunto que está siendo "duro" y en el que mantienen "diferencias" con el PSOE. "Firmamos regular los alquileres y el PSOE lo está poniendo difícil y quiero que ese compromiso de gobierno salga adelante", ha desgranado en declaraciones a La Sexta, recogidas por Europa Press. Por otro lado, ha reivindicado su intención de trasladar a Madrid el Gobierno de coalición que existe a nivel estatal y que, para ello, deben repartirse la tarea. Concretamente, ha explicado que el candidato socialista, Ángel Gabilondo, debe apelar al votante moderado de PP y Cs, "pero no quiere a (Isabel Díaz Ayuso) ni a Vox", mientras que en su caso tiene que apelar a la movilización del votante de izquierdas.