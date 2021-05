El Congreso pide al Gobierno otorgar el visado a las familias de las víctimas del Tarajal siete años después de la tragedia

Publicada el 11/05/2021 a las 16:43 Actualizada el 11/05/2021 a las 16:55

La Comisión de Interior del Congreso ha aprobado este martes una proposición no de ley (PNL) por la que insta al Gobierno a otorgar el visado a las familias de las víctimas de la tragedia del Tarajal, en la que murieron 15 migrantes ahogados en estas aguas en febrero de 2014, para que puedan proceder a pisar territorio español y reconocer los cadáveres de sus familiares.

La iniciativa es resultado de una transaccional entre ERC y PSOE de una proposición de ERC que ha sido aprobada por 19 votos a favor de los socialistas, de los republicanos y de Unidas Podemos. PP, Vox y Cs han votado en contra. El texto definitivo, al que ha tenido acceso Europa Press, también pide al Gobierno "dignificar la memoria de las víctimas y establecer las medidas de reparación y las responsabilidades que se deriven de las investigaciones judiciales" y una tercera medida como es la de solicitar ante el Parlamento Europeo que se reconozca el día 6 de febrero como Día Europeo de las Víctimas de las Fronteras.

En defensa de su iniciativa, la diputada de ERC, María Carvalho, ha asegurado que en la tragedia del Tarajal los agentes de la Guardia Civil "no auxiliaron a nadie", "no se atendió a los heridos y no se avisó a Salvamento Marítimo ni Cruz Roja, que es lo que establece el protocolo". Y ha recriminado al Gobierno (entonces del PP, con Mariano Rajoy de presidente) las "mentiras" vertidas sobre este caso: "Las muertes demostraron que un Gobierno puede mentir a los ciudadanos para esconder violaciones de derechos humanos".

Desde el PSOE, Ignacio López ha recordado que ya hubo un dictamen judicial "bastante contundente", aunque se esté a la espera del recurso de casación en el Tribunal Supremo y, a pesar de que la Audiencia Provincial de Cádiz ha reabierto el caso por una denuncia nueva, lo que pone de manifiesto, en su opinión, que "el Estado de Derecho funciona y tiene sus mecanismos".

Más en concreto sobre el texto presentado por ERC, el diputado se ha quejado de que en él se exponga una "responsabilidad directa por inacción y omisión del Estado", algo en lo que no está de acuerdo el socialista. En cambio, sí ha coincidido con ERC en la "cuestión humanitaria" de la iniciativa, de ahí que le haya propuesto a la diputada republicana una iniciativa transaccionada.

En otro orden, López ha concluido su intervención manifestando que con el Gobierno actual, del PSOE y Unidas Podemos, tragedias como las del Tarajal "no pasan". A favor del texto, y de la transaccional, se ha mostrado Unidas Podemos. "Años después no se ha hecho justicia con las víctimas y las familias", ha indicado Ismael Cortés, que recuerda que su grupo pidió una investigación de los sucedido y presentó una iniciativa para conceder visados de carácter humanitario a las familias de los fallecidos.

El diputado morado ha apostado por abordar "la memoria de las víctimas de procesos migratorios" con la modificación del Reglamento de la Ley de Extranjería con el objetivo de que tragedias como las de Tarajal "no vuelvan a ocurrir".

"Dignificar la labor de la Guardia Civil"

A la iniciativa de ERC ha presentado enmiendas Vox, las cuales han sido rechazadas. "Obviamente no aceptamos ninguna, nunca ninguna enmienda de la extrema derecha franquista", ha sentenciado la diputada de ERC, una afirmación de la que se ha quejado el diputado de Vox, que ha pedido que "se quite del acta toda la basura" que, según Gestoso, ha dicho la diputada de ERC en referencia a su partido.

Una de estas enmiendas proponía sustituir el punto en el que se hablaba de "dignificar la memoria de las víctimas, pedir perdón a sus familias y establecer medidas de reparación" por "dignificar la institución y la labor de la Guardia Civil", proponiendo al Ministerio la concesión de la Cruz al Mérito de la Guardia Civil a los agentes intervinientes, según ha defendido Luis Gestoso de Miguel. La otra enmienda pretendía suprimir dos puntos de la iniciativa original.

También en contra de la PNL original, y la transaccional final, ha votado el PP, al considerar que la proposición de ERC está para "desprestigiar a la Guardia Civil" y para "cuestionar las sentencias judiciales bajo un paraguas aparente de un gran sentimiento humanitario", según ha dicho Jaime Mateu, que ha aprovechado su intervención para recriminar a ERC que no acate las sentencias judiciales, como el caso de los presos del procés, o que no vacunen a los policías en Cataluña.

Diputado de Ciudadanos al de Bildu: "Sabe lo que son los tiros"

En la Comisión también ha hablado el diputado de EH Bildu, Jon Iñárritu, que ha afirmado que "el neofranquismo y la derecha española ve bien que se reciba a personas migrantes a pelotazos y a tiros" y que "pide medidas de odio y de represión". "Lo ocurrido en Tarajal es la indignidad máxima", ha aseverado el diputado vasco, que ha admitido sentir "vergüenza".

Acto seguido ha sido el turno del diputado Miguel Ángel Vivas, de Cs, que ha recriminado a la diputada de ERC el hecho de que no le guste la sentencia. "Esto está juzgado y si no le gusta puede decir que no le gusta, pero no intente colar cosas que no son realidad", le ha dicho.

En este sentido, ha ahondado en la cuestión independentista: "Ustedes mienten cada vez que dicen que se hizo un referéndum legal en Cataluña, cuando dicen que hablan por todos los catalanes, cuando dicen que hay presos políticos, cuando dicen que hubo una república catalana", ha descrito. "Usted nos habla de mentiras, pero se olvida usted de sus mentiras", ha resumido, para calificar la iniciativa de "chapuza".

Pero antes de acabar su intervención, Vivas se ha dirigido al diputado de EH Bildu: "No es casual que el señor Iñárritu hable de tiros, sabe bien lo que son los tiros y creo que intentar comparar y decir que en los sucesos del Tarajal hubo tiros, no puede ser un lapsus de su memoria ni de su conocimiento".

El diputado de EH Bildu ha querido ejercer su derecho a contestación por alusión, criticando que el diputado le ha mencionado por un asunto que no viene a colación. "Está haciendo acusaciones ad hominem", se ha quejado Iñárritu, que ha dejado claro su "compromiso con todos los derechos humanos". "Por eso he denunciado la vergüenza y los tiros", ha defendido.