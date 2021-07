JusticiaParaSamuel, las redes condenan el asesinato homófobo de un joven en A Coruña: "Es un crimen de odio"

Las redes sociales han condenado desde el pasado sábado el asesinato de un joven de 24 años en A Coruña, como consecuencia de las heridas provocadas por una paliza propinada por un grupo de personas. Entre ellos, políticos como las ministras Irene Montero e Ione Belarra y políticos como Eduardo Rubiño de Más Madrid.

Según fuentes cercanas al caso consultadas por Europa Press, el suceso tuvo lugar minutos después de las 03.00 horas de la madrugada de este sábado a la altura del hotel Riazor de la ciudad herculina. Los investigadores cotejan las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona en la que se produjo la pelea para tratar de identificar a las personas involucradas en el suceso.

Los primeros indicios apuntan a la posibilidad de que el conflicto tuviese como origen una grabación efectuada con un teléfono móvil que derivó en el incidente, aunque familiares y amigos en redes sociales denuncian que el motivo del asesinato fue su orientación sexual. El caso, sobre el que la juez de instrucción ha decretado el secreto de sumario, está siendo investigado por la Policía Nacional.

"Todo mi cariño y apoyo para los familiares y amigos de Samuel. Y toda mi condena a este crimen de odio. Queremos un país libre de violencias en donde todos y todas se sientan libres por ser quienes son. Que se haga #JusticiaParaSamuel", ha señalado la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 y secretaria general de Podemos, Ione Belarra.

También la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha condenado el asesinato y ha mandado su "cariño" a la familia y seres queridos del joven "en estos momentos tan difíciles". "Debemos construir entre todas y todos una sociedad más libre en la que no dejemos cabida al odio", ha añadido.

Todo el cariño para la familia y seres queridos de Samuel en estos momentos tan difíciles. Mi más firme condena. Debemos construir entre todas y todos una sociedad más libre en la que no dejemos cabida al odio.

Asimismo, se ha pronunciado Eduardo Rubiño, presidente del Grupo Parlamentario de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, que ha pedido "que se esclarezca cada detalle y que haya justicia". "Sus amigos insisten en el componente homófobo de la paliza que le mató y de confirmarse estaríamos ante un antes y un después en la escalada de LGTBIfobia en nuestro país", ha advertido.

Otros usuarios también han mostrado su condenada a este asesinato.

A veces, pienso que las agresiones LGTBIfobas son los últimos coletazos de una bestia herida que se ve acorralada. Y me parezco optimista. Otras veces, me vengo abajo y temo que estén más fuertes que nunca. No sé. Yo qué sé. #justiciaparasamuel https://t.co/DwGLqtFEPZ