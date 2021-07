Directo | Sánchez, en Nueva York: "El Gobierno hace y la oposición grita"

Publicada el 22/07/2021 a las 09:02 Actualizada el 22/07/2021 a las 10:21

Sigue en infoLibre la última hora de este jueves:





10.24. El Gobierno esperará el informe del Consejo de Garantías para ver si el fondo para las fianzas se ajusta a la legalidad. La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha explicado este jueves que el Ejecutivo esperará el informe del Consejo de Garantías Estatutarias para "ver el anclaje" del fondo del Govern para pagar las multas del Tribunal de Cuentas a los 34 ex altos cargos de la Generalitat catalana.

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Rodríguez ha recordado que fue el PSC, por medio de Salvador Illa, quien se encargó de solicitar un dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias sobre el decreto ley del Govern para crear un fondo de 10 millones de euros. Un documento que sirviese, según el propio Illa, para "aclarar si" el fondo "se ajusta a la legalidad".

10.14. Campo regresa a la Audiencia Nacional: "No es ninguna contaminación ni puerta giratoria". El ex ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha salido al paso de los recelos que pueda generar su regreso a la Audiencia Nacional tras ser cesado por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez. En una entrevista concedida a Europa Press, manifiesta que "volver al puesto de trabajo al que accediste hace 34 años no es ninguna contaminación ni ninguna puerta giratoria, es una vuelta a tu profesión".

Según Campo, su condición de ex ministro de Justicia no supondrá ningún problema porque en la propia Ley se establece su obligación de abstenerse de todos los procedimientos "en los que estén los partidos o los representantes de los partidos", por lo que la situación no le genera ningún problema. "Y después están los mecanismos tradicionales de abstención y recusación, son mecanismos que están ahí", añade.

9.40. Rodríguez: La sentencia del Constitucional no fue "pacífica". La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha asegurado este jueves que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el primer estado de alarma no fue "pacífica" al tiempo que ha sostenido que el Ejecutivo "fue garantista y respetuoso con los derechos fundamentales".

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, la ministra ha destacado que el "debate" vivido en el tribunal de garantías estuvo marcado por una "división clara", decidiéndose por seis votos a favor y cinco en contra. "Con cinco votos particulares muy clarificantes y confrontados con la otra posición: incluso el presidente dijo que no era favorable", ha recordado.

Además, Rodríguez ha puesto de manifiesto que "lo que concluye la sentencia es un mecanismo de protección", el estado de excepción, "más limitados de los derechos fundamentales" que el propio estado de alarma. De esta forma, ha incidido en que el Ejecutivo actuó en "momentos de pragmatismo" con el "absoluto convencimiento de que se estaba haciendo lo mejor".

"Fue una buena medida que tuvo como consecuencia la paralización del virus y fue aceptada de manera muy cívica por la ciudadanía", ha señalado la ministra portavoz, que ha descartado la posibilidad de que el Ejecutivo acudiese previamente al Parlamento para aprobar la medida con el consenso del resto de formaciones políticas.

9.16. Sánchez presume en Nueva York: "Afortunadamente, no hay movimiento antivacunas demasiado importante en España". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este martes que el 80% de los nuevos positivos de covid-19 que se están registrando en España son entre personas sin vacunar y, en este sentido, ha precisado que "no porque no quieran vacunarse, sino porque estaban en grupos de edad que todavía no tenían acceso a la vacunas".

Con todo, Sánchez ha puesto de relieve que la campaña de vacunación "está avanzando muy rápidamente porque, afortunadamente, no hay movimiento antivacunas demasiado importante en España", ha remarcado tras ser preguntado por los motivos por los que los nuevos inversores deben invertir en España.

9.13. El presidente transmite "tranquilidad" a los inversores americanos. Sánchez ha defendido además, en la entrevista con Reuters en Nueva York, que la economía española es una de las que más rápido va a crecer en los próximos meses "en el mundo desarrollado", gracias también a las reformas legislativas y los fondos públicos que el Gobierno va a recibir, en el marco del Plan de recuperación.

"No solo vamos a reformar el sistema con las inversiones públicas, sino que vamos a cambiar el marco legislativo", ha destacado, mencionando, por ejemplo, la reforma fiscal, o las relativas a la avanzar en transición ecológica y digitalización de la economía.

A este respecto, ha garantizado que van a entrar en un "periodo de reformas muy intenso", y así se lo ha trasladado a los inversores americanos con los que se ha reunido este miércoles.

LIVE: Spanish Prime Minister Pedro Sanchez speaks with Reuters https://t.co/cA6jlJvBZH — Reuters (@Reuters) July 21, 2021

Por su parte, los fondos de inversión y bancos se han interesado en concreto por algunas de las reformas que planea el Ejecutivo y que podrían afectar a sus intereses en España, como la ley de vivienda y la posible limitación de los precios de los alquileres, la derogación de la reforma laboral, o la reforma de pensiones; asuntos sobre los que Sánchez les ha trasladado tranquilidad, según fuentes gubernamentales.

"Hasta ahora hemos podido sacar adelante todas las reformas que nos hemos propuesto. Queremos seguir colaborando no solo con nuestros socios de gobierno sino también del Parlamento", ha asegurado, antes de defender que si el año pasado logró sacar adelante los Presupuestos Generales, este año tiene previsto hacer "lo mismo". "La estabilidad y la certidumbre es muy importante para la inversión extranjera", ha recalcado.

En cuanto a las propuestas, Sánchez ha hecho especial hincapié en las relativas a transición ecológica, y ha cuestionado la posición de la Comisión Europea respecto al mercado eléctrico, al entender que sus propuestas pueden resultar "regresivas", en lugar de garantizar una "perspectiva inclusiva y no elitista". "Es fundamental tener en cuenta a los más vulnerables", ha reclamado.

9.10. Sánchez, en Nueva York: "El Gobierno hace y la oposición grita". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este miércoles en Nueva York que su Ejecutivo es una garantía de "estabilidad" y "certidumbre" para las inversiones de las empresas y fondos estadounidenses, ya que ofrece "hechos" y "voluntad política", mientras la oposición "grita", y además tiene previsto aprobar este año unos nuevos Presupuestos Generales del Estado.

Así lo ha asegurado durante una entrevista en Reuters en la primera jornada de su gira estadounidense, en Nueva York, y tras reunirse con más de una docena de destacados grupos de inversión y bancos americanos, y mantener encuentros con Michael Bloomberg y o el consejero delegado de BlackRock, Larry Fink.

"Me defino como un político que cumple. Me gustan los hechos y me gusta hacer, y desgraciadamente la oposición solo grita", ha lamentado Sánchez, tras ser preguntado por la bajada del PSOE en los sondeos y la derrota que sufrió el partido en las elecciones autonómicas de Madrid de mayo.

"Nosotros cumplimos, aprobamos las leyes y las reformas y las inversiones y creo que los españoles apreciarán y evaluarán positivamente lo que hicimos en estos años tan difíciles para nuestra historia y para la historia de la historia humana", ha reafirmado, reivindicando también la gestión durante la pandemia.