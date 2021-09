El Ayuntamiento de València justifica el indulto a una falla que incluía una mezquita y una media luna

El concejal de Cultura Festiva en Valencia y presidente de la Junta Central Fallera, Carlos Galiana, ha señalado este lunes que el acuerdo alcanzado entre la comisión Duque de Gaeta-Pobla de Farnals y la comunidad musulmana de la ciudad para indultar de la cremà de este monumento la imagen de una mezquita y de una media luna es "totalmente legítimo", por lo que ha descartado que quepa posibilidad sanción a esta comisión, informa Europa Press.

En esta línea, ha asegurado que cada falla "indulta lo que considera oportuno" y ha afirmado que "la JCF no está fiscalizando" qué es lo que cada una salva del fuego de la cremà. Galiana se ha pronunciado de este modo en la rueda de prensa que ha ofrecido para hacer balance de los actos falleros de 2021, preguntado por el acuerdo entre Duque de Gaeta-Pobla de Farnals para indultar los citados elementos de su monumento fallero a petición de la comunidad musulmana.

"Eso es un acuerdo entre la comisión y el colectivo. Creo que ese acuerdo es totalmente legítimo y es entre las dos partes. Creo que cada comisión indulta lo que considera oportuno y nosotros ahí no tenemos que decir nada más", ha aseverado el responsable municipal.

Así, respecto a que esta comisión pueda ser sancionado por ese indulto, Carlos Galiana ha respondido que no y ha repetido que "cada comisión puede indultar lo que considere oportuno". "Todas las fallas de la ciudad indultan ninots y la JCF no está fiscalizando qué es lo que indultan. No se planea en ningún momento ninguna sanción a la comisión", ha subrayado.

Por su lado, el edil de Protección Ciudadana, Aarón Cano, que ha ofrecido también este lunes una rueda de prensa para hacer balance de los actos falleros de este años, ha indicado preguntado por este asunto que las fallas deben ser "lugar de encuentro y no de discusión" y una fiesta "de toda la sociedad valenciana". Ha destacado que esta es una "sociedad intercultural".

Cano ha apuntado que "no pasa nada" y ha explicado que la comunidad musulmana "expresó su queja" por si en la cremà ardían dos elementos "icónicos" para el colectivo que representa, al tiempo que ha afirmado que esta es una cuestión que él entiende, también como fallero que es.

"Si hay una queja, no me parece mal. Las fallas tienen que ser un lugar de encuentro, no tiene que ser un lugar de discusión. Son crítica, son ironía pero las fallas son una fiesta. Además de todas estas cuestiones culturales, son una fiesta, que siempre que tiene que ser un espacio de encuentro", ha planteado.

"Moderna y diferente"

El titular de Protección Ciudadana ha añadido que "no estamos en 1980 sino en 2021", en un momento en el que "la sociedad española es una sociedad ya mezclada, intercultural, moderna y diferente". Cano ha apuntado que lo mismo pasa con las religiones y ha insistido en que "las fiestas son lugares de encuentro".

"Tenemos que conseguir que las Fallas sean siempre lugares de encuentro y así haremos que las Fallas sean mucho más potentes y estén valoradas por toda la sociedad valenciana. Las Fallas no son una parte de la sociedad valenciana, son de toda la sociedad valenciana", ha concluido.